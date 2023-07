„Bis kurz vor Exitus“: Ex-Radprofi Jan Ullrich macht schockierendes Geständnis

Von: Johannes Skiba

Jan Ullrich berichtet im Rahmen einer Dokumentation über sein bewegtes Leben unter anderem von seiner jahrelangen Drogensucht.

München – Jan Ullrich ist die größte deutsche Radsportikone. Mit seinem Sieg bei der Tour de France verewigte sich der Sportler 1997 für die Ewigkeit in der Geschichte des Radsports. Nach seinem Karriereende erlebte der heute 49-Jährige einen beispiellosen Absturz. Jahrelanger Drogenkonsum setzten dem früheren Profi zu. Aktuell scheint sich Ullrich gefangen zu haben und gibt in der Amazon-Doku „Jan Ullrich – Der Gejagte“ Einblicke in die schwierige Zeit nach dem Karriereende.

Jan Ullrich konsumierte sehr viel Kokain

Im Teaser zur Dokumentation legt Jan Ullrich ein Geständnis ab: „Mir ging‘s auch richtig scheiße. Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whisky wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus“, offenbart der ehemalige Radfahrer in dem einminütigen Video.

Der Sport Bild verriet Ullrich, dass die Arbeit an der Doku gleichzeitig eine Aufarbeitungstherapie für ihn sei: „Es ist mega emotional. Ich habe mir das zwar vorher versucht vorzustellen, aber das geht jetzt richtig tief rein. Ich habe die Jahre vorher nur eine Verdrängung gemacht, nun mache ich eine richtige Aufarbeitung. Da kommen Sachen hoch, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe.“

Jan Ullrich gewann 1997 die Tour de France. Die Probleme der deutschen Sportlegende begannen erst Jahre später nach seinem Karriereende. © imago

Nach zahlreichen Abstürzen kämpft sich Jan Ullrich zurück ins Leben

Diese Aufarbeitung durch die Doku macht Jan Ullrich Hoffnung: „Es ist nicht immer leicht, natürlich fließen auch mal Tränen. Aber für mein weiteres Leben verspreche ich mir sehr viel davon.“

Bis 2018 geriet Jan Ullrich immer wieder in die Schlagzeilen, weil er unter anderem auf Mallorca nach einer körperlichen Auseinandersetzung für eine Nacht festgenommen wurde. Kurz darauf soll er in Frankfurt am Main eine Prostituierte gewürgt haben, woraufhin der Radstar zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Diese Tiefpunkte sollen der Vergangenheit angehören. In den letzten Jahren zog sich der frühere Radprofi zurück. Ende letzten Jahres blickte er gegenüber der Zeitung positiv nach vorne: „Ich habe es geschafft, wieder ein stabiles Umfeld um mich zu bauen. Das bringt mir unglaublich viel, das ist wie der Sport ein wichtiger Teil meiner Therapie. Ich habe auch mit Psychologen geredet, auch mal eine Hypnose versucht.“ So kann Ullrich durch die Aufarbeitung im Rahmen der Doku und mithilfe von Experten weitere Kraft für eine bessere Zukunft tanken. (jsk)