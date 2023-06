Ein Trio wechselt vom KSV Hessen zum CSC 03: Nennhuber, Dawid und Mogge gehen gemeinsam

Von: Maximilian Bülau

Kevin Nennhuber © Andreas Fischer

Bei zwei Spielern stand der Abgang fest, der dritte wurde nicht verabschiedet, wechselte aber unlängst die Seiten und ist nun Teil des Trainerteams – nun ist auch klar, wohin es ein Trio vom Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel zieht.

Kassel – Kevin Nennhuber, Marco Dawid und Jon Mogge bleiben allesamt in der Stadt und schnüren in der kommenden Saison die Schuhe für den Verbandsligisten CSC 03.

Am überraschendsten ist das sicher bei Nennhuber. Der 35 Jahre alte Innenverteidiger war in der vergangenen Saison noch eine feste Größe im Abwehrverbund der Löwen, vor allem nach der Verletzung von Hendrik Starostzik. Die letzten zwölf Spiele bestritt er über 90 Minuten. Aber beides, also der neue Job als Athletiktrainer der Löwen sowie Spieler der ersten Mannschaft, sei nicht möglich, sagt Nennhuber. „Das war nicht meine Intention. Ich wollte das eine oder das andere machen. Ich hätte mir auch vorstellen können, noch eine Saison dranzuhängen. Aber es war der Wunsch, dass ich zum Trainerteam dazustoße. Ganz mit dem Kicken aufhören, möchte ich aber noch nicht“, erklärt er. Nachdem nun klar ist, dass die zweite Mannschaft des KSV nicht in die Verbandsliga aufsteigt, ist auch Nennhubers Zukunft geklärt. Er spielt künftig für das Team von CSC-Trainer Lothar Alexi.

Er freue sich auf die neuen Gesichter, sagt der 35-Jährige. Es werden aber auch bekannte dabei sein, wenn der CSC 03 am kommenden Sonntag in die Vorbereitung einsteigt. Denn mit Marco Dawid und Jon Mogge wechseln zwei weitere Ex-Löwen zum Kasseler Sechstligisten, der die vergangene Saison auf Rang vier abschloss – einen Punkt hinter Platz zwei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Bei Flügelspieler Dawid, der bis dahin der dienstälteste KSV-Akteur war, stand schon länger fest, dass er in der kommenden Saison für den CSC 03 auflaufen wird. Der 28-Jährige war verletzungsbedingt in der abgelaufenen Spielzeit nur zu 18 Einsätzen gekommen, meist kam er dabei von der Bank.

Mogge verlässt den KSV nach fünf Jahren und 131 Spielen, in denen dem Angreifer 22 Tore gelangen. Der 26-Jährige hätte sich im Fall eines Aufstiegs der zweiten Mannschaft auch einen Verbleib bei den Löwen vorstellen können. Nun will er mit dem CSC die Mission „Aufstieg in die Hessenliga“ in Angriff nehmen. „Dass Marco und Kevin auch dorthin gehen, hat sicher noch mal einen Teil dazu beigetragen, dass mir die Entscheidung leichter gefallen ist“, sagt er. (Maximilian Bülau)