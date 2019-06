8:2 und 8:0 - KSV Hessen gewinnt die ersten beiden Testspiele

Kassel - Zwei Tage nach Trainingsbeginn hat der Fußball-Hessenligist KSV Hessen Kassel auch schon die ersten beiden Testspiele absolviert.

Am Donnerstagnachmittag traten die Löwen in Bad Arolsen zum Abschluss der 100-Jahr-Feier des TuS Bad Arolsen vor 500 Zuschauern gegen eine Waldecker Auswahl an. Beim 8:2 (3:0)-Sieg trafen Sebastian Schmeer (2. und 19.), Ioannis Mitrou (17.), Marcel Fischer (48.), Lukas Iksal (50. und 67.), Serkan Durna (61.) und David Stang (81.). Für die Waldecker Auswahl waren Artur Berger (75./Foulelfmeter) und Jona Wießner erfolgreich.

Am Freitagabend spielte der KSV dann auswärts gegen den TSV Harle und fuhr einen 8:0-Erfolg ein. Die Torschützen waren Schmeer (2., 36. und 44.), Antonio Bravo Sanchez (46./Foulelfmeter und 64.), Luis Allmeroth (55. und 80.) sowie Marius Rohde (75.). Bravo Sanchez scheiterte zudem mit einem Strafstoß (42.).