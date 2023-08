Auffälligkeiten der Regionalligen: Von Schlussphasen und ehemaligen Kasselern

Von: Frank Ziemke, Maximilian Bülau

Adrian Bravo Sanchez Traf für den SC Paderborn II © Imago/Osnapix

Die Saison in den Fußball-Regionalligen ist noch jung. Einige bemerkenswerte Geschichten schreibt sie aber schon.

Während der KSV Hessen Kassel in der Südwest-Gruppe das Derby in Steinbach nach dramatischem Spielverlauf 2:3 verlor, muss ein anderer hessischer Rivale den Schock der Schlussphasen verkraften. Im Westen dagegen gibt es einen wahren Meister der letzten Minuten. Und dazu zwei ehemalige Kasseler, die auf höchst unterschiedliche Art und Weise von sich reden machten – die Auffälligkeiten.

Schlussphase, Teil 1

Es soll endlich gelingen. In Offenbach haben sie schon lange die Nase voll von der Viertklassigkeit. Saison für Saison gelten die Kickers dann auch als heißester Aufstiegsanwärter. Nach dem enttäuschenden siebten Platz im Vorjahr wurde einiges geändert. Den Saisonstart aber setzten die Kickers in den Sand. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Zweimal fiel der entscheidende Treffer in der Schlussphase. Zunächst sahen 11 000 Zuschauer auf dem Bieberer Berg, wie Aufsteiger Stuttgarter Kickers in der 90. Minute zum 1:0 traf. In Aalen sollte alles besser werden. Stattdessen gab es eine bittere Wiederholung: Ibrahima Diakité traf in der 89. Minute zum 2:1. Schmerzhaft, diese Schlussphasen.

Schlussphase, Teil 3

Richtig gute Erfahrungen mit Schlussphasen hat in dieser Saison dagegen der Wuppertaler SV gemacht. Der West-Regionalligist hat bislang alle drei Spiele gewonnen – kurz vor dem Abpfiff war das aber nie abzusehen. Am ersten Spieltag gelang durch Treffer in der dritten und sechsten Minute der Nachspielzeit ein 2:1-Erfolg in Aachen. Am zweiten waren es dann Tore in der fünften und sechsten Minute der Nachspielzeit, die zum 3:2 gegen Gladbach II führten. Beim 3:1 gegen Schalke II fielen die letzten Tore nun in der 86. und dritten Minute der Nachspielzeit.

Ein Kasseler Duo

In Paderborn haben sie bei der zweiten Mannschaft eine kleine Kasseler Filiale aufgemacht. Beim Aufsteiger in die Westgruppe spielen gleich drei Ex-KSVer: Adrian Bravo Sanchez, Moritz Flotho und Presley Pululu. Am Sonntag kassierten die Ostwestfalen die erste Saison-Niederlage. Beim 1:2 gegen Spitzenreiter Fortuna Köln spielte ein Duo wichtige Rollen. Flotho sah bereits in der 30. Minute die Rote Karte. Bravo Sanchez glich zwischenzeitlich mit einem schönen Freistoß aus (56.). Zum Sieg reichte es nicht – wobei die Gastgeber mit dem Unparteiischen haderten. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)