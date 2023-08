Auftaktsieg gegen Mainz - Krebs bringt den Löwen Glück

Von: Torsten Kohlhaase

Die Löwen feiern den ersten Saisonsieg mit ihren Fans. © Andreas Fischer

Den ersten Applaus gab es von der Haupttribüne schon eine halbe Stunde vor dem Spiel. Als Comedian Markus Krebs auf die Laufbahn des Auestadions trat, wurde er ordentlich gefeiert.

Der neue Trikotsponsor verfolgte dann auch den mit Spannung erwarteten Auftakt des fast komplett umgekrempelten KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Und er brachte neben seinen Witzen den Nordhessen auch jede Menge Glück. Erstmals seit 2020 gestalteten die nämlich ihren ersten Auftritt in eine frisch eröffnete Spielzeit wieder siegreich. Mit 2:0 (1:0) bezwangen die Gastgeber vor mehr als 3000 Zuschauern die U23 von Mainz 05 und durften sich am Ende des Tages sogar über die gemeinsame Tabellenführung mit dem TSV Steinbach freuen.

Gleich fünf Neulinge standen in der Startelf von Löwen-Coach Tobias Damm. Auch der, der als bislang Letzter verpflichtet wurde, durfte von Beginn an ran. Franz Langhoff hütete das Tor, Nicolas Gröteke saß auf der Ersatzbank. Für Leon Klußmann blieb also erstmal kein Platz im Kader. Mit Kenny Weyh, Nikos Zografakis, Faton Dzemailij und dem in der Vorbereitung so überzeugend aufspielenden Cornelius Bräunling gab es ebenfalls das Vertrauen des Trainerteams.

Und sie ging gut los, diese neue Spielzeit für die Löwen. Nach 33 Sekunden wurde Sercan Sararers Schuss das erste Mal abgeblockt, nach 56 Sekunden landete sein Freistoß in der Mauer. Es war zu Beginn ordentlich was los in der neuformierten Offensive des KSV. Ob Bräunlings Alleingang über rechts, der Szenenapplaus bekam, oder der unheimlich quirlige und blitzschnelle Dzemailji, der im Zusammenspiel mit Zografakis überzeugte – so viele Flanken, wie in der ersten Viertelstunde in den Strafraum segelten, gab es in der vergangenen Saison kaum zu bestaunen.

Trotzdem merkte man auch, dass sich dieses Team noch finden muss, weil noch nicht jedes Rad passgenau in das andere griff. Was allerdings vor dem Hintergrund dieses großen Umbruchs auch ganz normal erschien. So konnten auch die Mainzer zehn Minuten lang mal zeigen, was sie können. Supertalent Ken Mata, der sich früh die Gelbe Karte abholte, hatte die erste Möglichkeit (20.). Zwei weitere Chancen über halblinks durch Timothe Rupil (28.) und Marc Richter (30.) folgten.

Eine Standardsituation machte dann in der ersten Halbzeit den Unterschied. Freistoß Dzemailji von links zu Weyh, der am langen Pfosten nochmal reingab und quer durch den Strafraum zu Jones verlängerte, der nur noch einschieben brauchte (40.). Kurz danach mussten die Löwen-Fans noch eine Schrecksekunde verkraften, als Weyh eine Mainzer Hereingabe an die Latte des eigenen Kastens verlängerte, allerdings wurde die Aktion wegen Abseits zurückgepfiffen.

Es geht endlich wieder los: Mit dem Heinspiel gegen die U23 von Mainz 05 eröffnete der KSV Hessen Kassel die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest im Auestadion. © andreas fischer

Nachdem sich Krebs in der Halbzeitpause auch bei allen Fans über die Lautsprecher vorgestellt hatte, ließ der KSV gleich die nächste Angriffsaktion folgen. Steven Rakk überspielte den Mainzer Torwart Tristan Mohn, doch Zografakis konnte die Hereingabe am langen Pfosten nicht verwerten (54.). Auch die Gäste wurden nun aktiver, und Langhoff musste im Löwen-Kasten erstmals seine ganze Klasse gegen Maurice Trapp zeigen (56.). Und damit nicht genug. Auch den Schuss von Richter, der nach einer Flanke von links völlig blank stand, entschärfte der Keeper, der einen richtigen starken Eindruck hinterließ. (66.).

Und als man gerade das Gefühl hatte, dass die Mainzer hier irgendwie am Ausgleich riechen könnten, ist sie wieder da, diese neue Qualität in der Offensive. Zografakis brachte die x-te gefährliche Flanke in den Strafraum, wo der eingewechselte Thomas Gösweiner einfach mal eine Menge Leute beschäftigte. Der Ball wanderte stattdessen weiter nach außen zu Nael Najjar, der draufhielt und die Kugel zum 2:0 im langen Eck unterbrachte (67.). Dieser neue KSV, er machte jetzt schon so richtig Spaß.

Weil die Löwen auch hinten nichts mehr anbrennen ließen. Marcus Müller zielte zu hoch (70.) und Langhoff war erneut im kurzen Eck zur Stelle, als er von Jean Nadjombe aus kurzer Distanz geprüft wurde (77.). Ein Gösweiner-Kopfball war dann die letzte nennenswerte Aktion des KSV, der sich danach von seinen Fans feiern ließ. Auch Markus Krebs wird diesen Tag und dieses Spiel in Nordhessen genossen haben. Vielleicht war es nicht das letzte Mal in dieser Saison, dass er eine halbe Stunde vor dem Spiel auf der Laufbahn des Auestadions gefeiert wurde.

So hat der KSV Hessen gegen Mainz 05 II gespielt

KSV: Langhoff - Najjar, Mißbach, Weyh, Dzemailji - Rakk (84. Stendera), Brill (76. Meha) - Bräunling (62. Kang), Sararer, Zografakis (76. Iksal) - Jones (62. Gösweiner)

Mainz: Mohn - Nadjombe (79. Götze), Hartmann, Martinovic, T. Müller - Shabani, Wilhelm (58. M. Müller), Rupil (68. Schmidt), Richter (68. Seven) - Mata (58. Linsmeyer), Derstroff

SR: Heim (Bruchsal) - Z: 3059

Tore: 1:0 Jones (40.), 2:0 Najjar (67.)

Gelbe Karten: Sararer, Gösweiner, Iksal / Wilhelm, Mata