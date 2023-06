Er bildet nun Angreifer für Galatasaray aus: Mahir Saglik arbeitet seit März in Istanbul

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Bei der Vertragsunterschrift in Istanbul: Der Ex-Kasseler Mahir Saglik ist nun in der Jugendabteilung von Galatasaray tätig. Screenshot: Mahir Saglik/Instagram © Screenshot: Mahir Saglik/Instagram

Dass Mahir Saglik weiß, wo das Tor steht, hat er auch in zweieinhalb Jahren beim Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel unter Beweis gestellt.

Kassel/Istanbul – 48 Tore in 69 Spielen erzielte der heute 40-Jährige zwischen 2019 und 2021. Dreimal in seiner Karriere wurde er Torschützenkönig: in der Regionalliga Nord 2008, in der 2. Bundesliga 2014 sowie im ungarischen Pokal 2017. Sicher sind das Gründe, warum Saglik nun in der Jugendabteilung des türkischen Rekordmeisters Galatasaray Istanbul für die Ausbildung der Angreifer zuständig ist.

Seit Anfang März arbeitet der 40-Jährige für den aktuellen Tabellenführer der Türkei. „Ich habe letztes Jahr bei Galatasaray zehn Tage hospitiert. Der Kontakt zum Klub ist über Moritz Volz zustande gekommen. Er ist Co-Trainer, und ich kenne ihn gut. Wir haben früher zusammen in der Westfalenauswahl gespielt und waren auch zusammen bei St. Pauli“, erzählt Saglik. Schon bei seinem Abschied aus Kassel hatte Saglik den Wunsch geäußert, in Zukunft ins Trainergeschäft einzusteigen. „Ich habe vorher bei Paderborn hospitiert. Ich möchte gerade über die Schulter schauen, mich weiterbilden“, sagt er.

In Istanbul ist der frühere Stürmer noch auf einen weiteren Deutschen getroffen: Marco Pezzaiuoli. Der 54-Jährige, der unter anderem Interimstrainer sowie Technischer Direktor bei Eintracht Frankfurt sowie Coach der TSG Hoffenheim war, ist mittlerweile bei Galatasaray Jugendkoordinator. „Für mich ist das eine Riesenchance hier. Ich habe das Grüne Licht von meiner Frau bekommen, dass ich erst mal in die Türkei gehen darf. Vielleicht auch, weil sie Gala-Fan ist“, berichtet Saglik lachend. Denn seine Familie ist in Deutschland geblieben, lebt weiter in Paderborn, Saglik derzeit wie Volz und Pezzaiuoli in einem Hotel. „Ich vermisse meine Familie, klar. Aber ich komme gar nicht so viel dazu, darüber nachzudenken. Ich habe so viel zu tun“, sagt Saglik.

Seine Arbeit besteht darin, Pezzaiuoli bei seinen Aufgaben zu unterstützen und zudem, die Offensivabteilungen der U14, U15, U16, U17 und U19 voranzubringen. Nebenbei macht der 40-Jährige derzeit noch seiner Trainer-B-Lizenz, die C-Lizenz hat er durch seine Profijahre automatisch bekommen.

Für Saglik hat sich durch die neue Stelle von jetzt auf gleich viel geändert. „In Istanbul brauchst du für die 15 Kilometer zum Trainingsgelände 90 Minuten. Der Umfang als Trainer ist zudem viel größer. Als Spieler hat man sich ja nur auf sich selbst fokussiert“, berichtet er. Viel Zeit, um Oma und Onkel zu besuchen, die in der Nähe von Istanbul leben, bleibt da nicht.

Nach Deutschland kommt Saglik, dessen Vertrag bei Galatasaray zunächst bis 2024 läuft, allein wegen der Familie dennoch regelmäßig. Vielleicht wird er auch am 30. Oktober da sein. Dann wird KSV-Trainer Tobias Damm 40 Jahre alt – und Saglik ist immerhin sein Trauzeuge. (Maximilian Bülau)