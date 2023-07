Starke 50 Minuten reichen aus: KSV Hessen gewinnt Testspiel gegen Lippstadt 4:2

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Um den Gegenspieler herum: Noah Jones (rechts) erzielt hier das 1:0 für den KSV Hessen Kassel im Testspiel gegen den SV Lippstadt 08. Seungwon Lee kommt zu spät. © Pia Malmus

Es war der erste richtig ernst zu nehmende Gegner der Vorbereitung für den Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Doch auch gegen den West-Viertligisten SV Lippstadt 08 riss die Siegesserie nicht.

Kassel – Nach dem 13:0 gegen Gruppenligist TSV Korbach und dem 4:0 am Freitag bei Gruppenliga-Aufsteiger TSV Wolfsanger gab es am Sonntag auf dem heimischen G-Platz einen 4:2 (2:0, 2:0, 0:2, 0:0)-Sieg. Bei extremer Hitze spielten die Löwen gegen Lippstadt über viermal 25 Minuten. Vor allem die ersten 50 waren überzeugend.

Das Spiel

„Wir wollten mit einer guten Elf erst mal gut ins Spiel kommen“, sagte KSV-Trainer Tobias Damm hinterher. Die Mannschaft, die die ersten 50 Minuten bestreiten durfte, hatte schon Züge einer Pflichtspiel-Startelf – auch wenn Kapitän Fredric Brill ja weiterhin fehlte, ebenso wie Thomas Gösweiner, Nael Najjar, Nils Stendera, Hendrik Starostzik und Muhammed Bejdic. Letzterer hatte am Freitag noch gegen Wolfsanger getroffen, war aber auf Kunstrasen umgeknickt und hat einen dicken Knöchel. Der 18-Jährige wird heute eingehend untersucht.

Bis zum ersten Tor mussten die Zuschauer am G-Platz nicht lange warten. In Minute vier brachte Angreifer Noah Jones die Löwen in Führung. Nur zwei Minuten später nutzte Sercan Sararer einen Aussetzer des Lippstädter Torhüters Steffen Westphal, dem er den Ball stibitzte und diesen über ihn hinweg zum 2:0 in den Kasten hob. Der KSV war bissig, lauffreudig, ließ den Gästen kaum Luft zum Durchatmen und zeigte bereits, was sich Damm und Geschäftsführer Sören Gonther vorstellen: offensiven, mutigen Pressing-Fußball. Neuzugang Cornelius Bräunling wirbelte auf der rechten Seite, der ebenfalls neu verpflichtete Nikos Zografakis links – der Ex-Verler belebte die lange so verwaiste linke Seite zusammen mit dem neuen Linksverteidiger Faton Dzemailji enorm.

Ein Doppelschlag im zweiten Abschnitt – Jones traf nach Zografakis-Flanke, dem Ex-Kasseler Luis Allmeroth unterlief ein Eigentor (44. und 45.) – sorgte für Ruhe.

Damm wechselte beinahe komplett durch, nur Sararer und Maurice Springfeld absolvierten noch 25 Minuten mehr, wurden dann von Steven Rakk, der erneut aufs Feld kam, und dem A-Jugendlichen Lars Michels ersetzt. Testspieler Hendrik Wurr kam wie schon am Freitag zum Einsatz, dieses Mal über 50 Minuten. Wurr produzierte allerdings einen folgenschweren Fehler, als er den Ball vertändelte, Joep Munsters den Patzer zum 1:4 nutzte (56.). Nur wenig später verkürzte Gerrit Kaiser auf 2:4 (58.). Doch dabei blieb es.

Kassel (erste 50 Minuten): Gröteke - Mißbach, Schlosser, Springfeld, Dzemailji - Rakk, Meha - Bräunling, Sararer, Zografakis - Jones

Kassel (zweite 50 Minuten): Weyand - E. Liesche Prieto, Wurr, Weyh, A. Liesche Prieto - Springfeld (75. Rakk), Durna - Itoi, Sararer (75. Michels), Iksal - Kang

Der Ausblick

Am Mittwoch steht der nächste Test für den KSV an. Ab 19 Uhr ist dann Verbandsligist TSG Sandershausen auf dem Kasseler G-Platz zu Gast. Am Samstag ab 14 Uhr spielen die Löwen zuhause gegen den Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss Jena. (Maximilian Bülau)