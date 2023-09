„3. Liga ist höchstens Träumerei“ - Barockstadt-Kapitän Patrick Schaaf vor Spiel beim KSV Hessen im Interview

Teilen

Patrick Schaaf, Kapitän der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, spricht im Interview über das Spiel der Fußball-Regionalliga in Kassel und seinen geplatzten Wechsel zum KSV Hessen.

Fulda – Patrick Schaaf im Trikot des KSV Hessen Kassel? 2012 wäre es beinahe so gekommen. Der damalige Frankfurter liebäugelte mit einem Wechsel nach Nordhessen, ging aber schließlich zum TSV Lehnerz. Mehr als zehn Jahre später ist er Kapitän der SG Barockstadt und die prägende Figur im Mittelfeld der Fuldaer.

Der Tabellenfünfte aus Osthessen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und bezwang zuletzt Schlusslicht TuS Koblenz mit 4:1. Heute ab 14 Uhr sind Schaaf und die SG Barockstadt beim KSV zu Gast.

Patrick Schaaf über...

Hinweis: Vom heutigen Heimspiel der Löwen bieten wir wie gewohnt einen Liveticker an. Den bedient ab 13.45 Uhr Marie Klement. (Steffen Schneider)

Zur Person

Patrick Schaaf (34) stammt aus Lauterbach. In der Jugend spielte er unter anderem für Borussia Mönchengladbach. Dort gelang ihm der Sprung in den Seniorenbereich: Für die Reserve der Fohlen lief er in der Regionalliga auf. Über die Stationen Buchonia Flieden und Eintracht Frankfurt II landete der gelernte Bankkaufmann und Betriebswirt beim TSV Lehnerz. Seit 2018 trägt er das Barockstadt-Trikot. Schaaf ist verheiratet und zweifacher Vater.