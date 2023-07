KSV Hessen Kassel verliert Härtetest mit müden Beinen

Von: Frank Ziemke

Hartes Duell: Kassels Defensive – hier Kenny Weyh (links) im Zweikampf mit Mittelstürmer Jan Dahlke – hatte gegen Jena einige Mühe. © Andreas Fischer

Eine schwache Phase nach der frühen 1:0-Führung führt zu 1:3-Niederlage des KSV Hessen gegen Jena. Serkan Sararer trifft und überzeugt als Antreiber

Ordentlich begonnen, dann arg geschwächelt, in der zweiten Hälfte zumindest stabilisiert: Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison verloren. Gegen den FC Carl Zeiss Jena unterlagen die Löwen auf dem G-Platz 1:3 (1:3). Trainer Tobias Damm ärgerte sich über die Schwächephase nach der frühen Führung: „Wir haben uns in wenigen Minuten komplett aus dem Spiel genommen.“

Gegen die ambitionierten Thüringer, die in die Dritte Liga zurückwollen, startete der KSV recht schwungvoll. Die Führung durch Sercan Sararers Foulelfmeter (17.) – Maurice Springfeld hatte mit einem Kopfball die Latte getroffen, Steven Rakk war beim Nachsetzen gefoult worden – war durchaus folgerichtig.

Allerdings nahm Jena dann Fahrt auf. Die Saison der Gäste beginnt eine Woche früher, entsprechend anders war der Trainingsstand. Jena zeigte sich körperlich fitter und handlungsschneller. Die Gastgeber leisteten sich nun Unsicherheiten in der Defensive, liefen einigen Angriffen hinterher. Das wurde mit einem Doppelschlag bestraft. Jan Dahlke per Kopf (25.) und Pasqual Verkamp nach einem Konter (26.) brachten Jena in Führung. Auch das 3:1 durch den Kopfball von Maurice Hehne nach einer Ecke (39.) war viel zu einfach. Da sah die Löwen-Defensive einschließlich des neuen Schlussmanns Leon Klußmann arg unsortiert aus.

Erst nach der Partie war die Partie wieder ausgeglichen. Die Gäste wechselten nun mehrfach. Damm, der auf zahlreiche angeschlagene Akteure verzichten musste, brachte bei drückenden Temperaturen ab der 60. Minute frisches Personal. Auch wenn vor allem Sararer mit viel Einsatz und starken Pässen den Angriff ankurbelte – gute Chancen gab es kaum noch. Die beste: ein Schuss von Noah Jones an den Außenpfosten (73.).

Angesichts der müden Beine und des dezimierten Personals blickte Damm auf die kommenden Tage: „Wir haben kein Spiel, eine reine Trainingswoche. Das kommt uns jetzt sehr gelegen.“

Aufstellung des KSV Klußmann - Mißbach (60. E. Liesche Prieto), Springfeld, Weyh (60. Stegmann), Dzemailij (60. Michels) - Itoi (60. Bräunling), Schlosser (60. A. Liesche Prieto),Sararer, Rakk, Zografakis (60. Iksal) - Jones

Tore: 1:0 Sararer (17. Elfmeter), 1:1 Dahlke (25.), 1:2 Verkamp (26.), 1:3 Hehne (39.)