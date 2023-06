Bis 2024: Nicoas Gröteke verlängert beim KSV Hessen

Erster Torhüter für kommende Saison

+ © Dieter Schachtschneider Trainiert wieder: Nicolas Gröteke. © Dieter Schachtschneider

Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat den ersten Torhüter für die kommende Saison im Kader.

„Nico ist ein junger Torhüter, der noch eine Menge Potenzial hat. Wir wollen sein Talent weiter fördern. Er hat in der Regionalliga bereits bewiesen, dass er Qualität mitbringt“, wird Geschäftsführer Sören Gonther in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der KSV will im Sommer noch einen externen Torwart dazuholen. (Maximilian Bülau)