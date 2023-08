Bittere Derbypleite für den KSV Hessen: Aus 2:0 wird beim TSV Steinbach Haiger ein 2:3

Von: Frank Ziemke

Kassierte mit seinem Team eine bittere Niederlage: KSV-Trainer Tobias Damm. © Dieter Schachtschneider

Fußball-Regionalligist KSV Hessen verlor trotz einer 2:0-Pausenführung 2:3 beim TSV Steinbach Haiger.

Haiger – Der Start war sowas von traumhaft, das Ende richtig bitter. Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat das hessische Derby beim TSV Steinbach 2:3 verloren, obwohl er zur Pause 2:0 in Führung lag. Die Gäste schaffen dann aber kaum noch Entlastung und wurden mit einem Doppelschlag in der Schlussphase bestraft.

Tobias Damm vertraute im Wesentlichen der Startformation, die den Auftakt gegen Mainz so erfolgreich bestritten hatte. Einzige Änderung: Maurice Springfeld rückte nach Ablauf seiner Sperre für Alexander Mißbach in die Innenverteidigung. Die Hoffnung, seine Mannschaft könne auch bei Spitzenteam Steinbach etwas mitnehmen, hatte Damm im Vorfeld formuliert. Mit einem solchen Start hatten aber sicher weder der Trainer noch die rund 200 Kasseler Anhänger gerechnet. Nach 16 Minuten stand es 2:0! Für die Gäste!

Der KSV war ohnehin ordentlich in die Partie gekommen. Aber was Sercan Sararer dann in der elften Minute ablieferte, das war extraklasse. Der Regisseur der Löwen startete aus der eigenen Hälfte heraus ein Solo über die rechte Seite. Zwei Gegenspieler schüttelte er ab, hatte plötzlich viel Platz, als es Richtung Strafraum ging. Der Blick. Die Suche nach einem Passempfänger. Und dann? Dann machte es Sararer einfach selbst. Von der Strafraumgrenze drosch er den Ball in den rechten Winkel. Bärenstark!

Die Gäste verdienten sich diese Führung mit einem couragierten Auftritt. Beim 2:0 fünf Minuten später bekamen sie aber freundliche Unterstützung. Ayodele Adetula, zuletzt zweifacher Torschütze beim Sieg in Koblenz, hatte gerade bei der ersten Steinbacher Chance den Ball hoch über das Tor geschossen, da leistete sich der Flügelspieler auf der anderen Seite einen Patzer mit Folgen. Sein Rückpass sollte natürlich Schlussmann Kevin Ibrahim erreichen. Doch Nikos Zografakis hatte sich in den Strafraum geschlichen, bekam den Ball und hatte keine Mühe, das 2:0 zu erzielen.

Was für ein grandioser Auftakt für die Löwen, die sich dann aber zunehmendem Druck der Gastgeber ausgesetzt sahen. Vor allem in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte kam der KSV bereits kaum noch aus der eigene Hälfte. Doch angeführt vom unermüdlichen Zweikämpfer Frederic Brill arbeiteten die Löwen zu diesem Zeitpunkt noch Angriff um Angriff weg, ließen kaum Torschüsse zu. Richtig gefährlich wurde es nur, als die Gäste bei der Ausführung eines Freistoßes träumten. Marco Müller kam so recht frei zum Schuss, bereitete Torhüter Franz Langhoff damit aber keine Probleme (41.).

Schon jetzt war aber zu sehen: Die Kasseler schafften einfach zu wenig Entlastung. Spielten Konter nicht zuende. Verloren die Bälle zu früh. Steinbach wechselte zur Pause doppelt. Der Druck wurde immer größer. Der Anschlusstreffer war die logische Folge. In der 54. Minute bekam der KSV den Ball nicht weg, er landete vor den Füßen von Tim Kircher, der sich diese Einladung nicht entgehen ließ.

Jetzt wurde es natürlich richtig schwer. Auch der KSV wechselte doppelt. Thomas Gösweiner und Ming-Gi Kang kamen. Und Gösweiner hatte gleich eine Chance. Nach Sararers Solo bekam er halbrechts den Ball, schoss ans Außennetz. Wenig später kam auch Zografakis bei einem Konter in guter Position zum Abschluss, wurde geblockt. Die Gäste schienen sich in dieser Phase etwas zu befreien – aber trotzdem kam es dann ganz bitter.

Steinbach drehte mit einem Doppelschlag das Spiel. Beide Treffer fielen nach demselben Muster. Einmal über rechts. Einmal über links. Kassel ließ sich auf den Flügeln überlaufen – und im Zentrum schalteten die Gastgeber einfach schneller. Der eingewechselte Arif Güclü machte den Ausgleich (79.), Serkan Firat sorgte für das 3:2 (82.). Die schöne Führung der Löwen war dahin. Aus einem Traumstart wurde eine schmerzhafte Niederlage.

Die Statistik

Steinbach: Ibrahim - Galle (46. Guthörl), Kober, Weigelt, Kircher - Müller - Firat, Theisen (46. C. Wähling), Korte, Adetula (68. Jung) - N. Wähling (68. Güclü)

Kassel: Langhoff - Najjar, Springfeld, Weyh, Dzemailj - Rakk (72. Stendera), Brill - Zografakis (77. Iksal), Sararer (72. Meha), Bräunling (60. Kang) - Jones (60. Gösweiner)

SR: Eckermann - Z: 1498

Tore: 0:1 Sararer (11.), 0:2 Zografakis (16.), 1:2 Kircher (54.), 2:2 Güclü (79.), 3:2 Firat (82.) Gelbe Karten: Weigelt, Adetula, Guthörl - Sararer (Frank Ziemke)