Bleibt er beim KSV Hessen? Bewegung bei der Personalie Tobias Cramer

In die Frage um die Zukunft des aktuellen KSV-Trainers Tobias Cramer ist Bewegung gekommen.

In der Sendung „Heimspiel“ des HR am Montagabend hatte Vorstandsmitglied Jens Rose gesagt: „Wenn wir aufsteigen – was wir wollen – hat Tobias Cramer einen gültigen Vertrag, und den muss er dann natürlich auch erfüllen. Ich denke, das ist eigentlich die schönste Option.“

Der Trainer des Fußball-Hessenligisten war selbst im Studio zu Gast und sagte, die Tendenz habe es in den vergangenen Wochen bereits gegeben, aber noch nicht so konkret, wie es jetzt ausgedrückt wurde. Gegenüber unserer Zeitung bekräftigte Cramer, er sei überrascht von der Aussage gewesen, aber gesprächsbereit. „Ich habe in den vergangenen Jahren eine emotionale Bindung zum KSV aufgebaut. Wenn wir jetzt sprechen, muss es eine Perspektive geben. Detailliert und sachlich. Die Emotionen müssen außen vor bleiben“, sagte Cramer.

Rose sagte auf HNA-Nachfrage: „Wir sind in Gesprächen. Es hat sich sportlich alles positiv entwickelt. Die Frage wird bis zum Ende der Saison Thema bleiben. Derzeit gibt es viele Optionen. Aufstieg oder Hessenliga und die Annahme oder Ablehnung zum Lehrgang. Dass wir mit Tobi weitermachen, ist denkbar. Eine Entscheidung wird aber nicht fallen, bevor wir wissen, in welcher Liga wir kommende Saison spielen.“ Mit einem anderen Trainer beschäftige sich der Verein derzeit nicht.