Das beste Spiel seit langer Zeit: KSV Hessen verliert gegen Frankfurt II drei Spieler und gewinnt viele Sympathien

Von: Maximilian Bülau

Die Fäuste geballt: Maurice Springfeld vom KSV Hessen Kassel. © Andreas Fischer

Es war ein Gefühl. Aber eines, das auch in Worte gefasst wurde. Von den Akteuren auf dem Rasen. Von den Fans auf der Tribüne. Vom Trainer während der Pressekonferenz.

Kassel – Beim Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel entwickelt sich gerade etwas. Spielerisch zum einem. Was das Interesse aus der Stadt und dem Umland angeht zum anderen. Es waren Erkenntnisse, die sich angedeutet hatten in den vergangenen Wochen.

Und die sich beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II wie ein Blitz kumulierten, der passend Sekunden vor dem Anpfiff über dem Auestadion zu sehen war – begleitet von einem Donnergrollen und Löwengebrüll aus den Lautsprechern. Das 2:2 (1:1) gegen den starken Aufsteiger war bei zwei Platzverweisen und einer fünften Gelben Karte zwar ein teuer erkaufter Punkt. Die Löwen haben aber auch viele Sympathien gewonnen.

Das Interesse

Schon weit mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff war zu erkennen, wie groß das Interesse am KSV an diesem Mittwochabend war. Der Parkplatz? Rappelvoll. Der Stadionvorplatz? Ebenso. Die Schlange vor dem Kassenhäuschen? Ging bis in die Menzelstraße entlang der Aue. Das, so stellte sich heraus, lag am W-Lan der Stadt, das ausgefallen war, weswegen die Ticketscanner zeitweise nicht funktionierten. Der Anpfiff wurde 15 Minuten nach hinten verschoben. Der Himmel öffnete dann auch noch seine Schleusen, es schüttete bis kurz vor dem Abpfiff aus Eimern. Der Blitz kurz vor dem Anpfiff blieb aber der einzige, zu einer Unterbrechung kam es so glücklicherweise nicht.

4569 Fans waren schließlich im Stadion, einige aus Frankfurt waren auch dabei. Mehr als fünf Jahre ist es her, dass bei einem Regionalliga-Spiel des KSV mehr Menschen ins Auestadion gekommen sind, am letzten Spieltag der Saison 2017/18 gegen Stadtallendorf waren es 4900. Nach drei Heimspielen haben die Löwen einen Zuschauerschnitt von 3548 – in den vergangenen 20 Jahren war er nur viermal höher nach einer Saison: 2006/07 mit 4868, 2007/08 mit 5240, 2008/09 mit 4253 und 2010/11 mit 5429. Sollte das Interesse gleichbleiben, dann muss an der Organisation im Stadion gearbeitet werden, damit die Schlangen kürzer werden.

Das Spiel

Nicht nur Nils Stendera sagte hinterher: „Das hat richtig Spaß gemacht. Wie wir gespielt haben, wie wir kombiniert haben. Das war einfach gut.“ Thomas Gösweiner, der nach einer Alexander-Mißbach-Flanke per Kopf sein erstes Pflichtspieltor für den KSV erzielte, mit dem schnellen 2:2 zudem ein enorm wichtiges (63.), meinte: „Es hat Bock gemacht, hier zu spielen.“ Und wer noch ein weiteres Zeichen benötigte, wie gut das Zusammenspiel zwischen Fans und Spielern an diesem Abend war, der musste sich nur die 77. Minute vor Augen führen. Da flog Kapitän Frederic Brill mit Gelb-Rot vom Platz, ging vom Feld – und wurde beinahe frenetisch von den Rängen bejubelt. „Ich denke, das war nicht für den Platzverweis, sondern für die Leistung“, sagte Brill schmunzelnd. Und fügte an: „So eine Leistung von uns gab es lange nicht.“

Die Löwen spielten tatsächlich die vielleicht beste erste Halbzeit seit Jahren, hatten starke Frankfurter im Griff, dominierten – und kassierten nach einem Ballverlust im Mittelfeld dennoch das 0:1 durch einen Kopfball von Noel Futkeu (13.). Es war der erste Torschuss der Gäste in Hälfte eins. Und fast der einzige. Die Löwen machten weiter wie zuvor und kamen durch einen verwandelten Handelfmeter von Alban Meha zum Ausgleich (30.). In Hälfte zwei gab es ein ähnliches Bild, auch wenn die Gäste mit zunehmender Spieldauer stärker wurden. Doch auch das 1:2 durch Fynn Otto resultierte aus einem Ballverlust auf der Außenbahn, der zum Boomerang wurde. Gösweiners schnelle Antwort ließ alle Chancen offen.

Hintenraus mussten die Löwen dann zittern, weil neben Brill auch Maurice Springfeld Gelb-Rot sah (90.+1). Und weil „kein Team auch nur ein bisschen nachgelassen hat“, wie Trainer Tobias Damm es beschrieb. Der muss nun am Sonntag bei der TSG Hoffenheim II (14 Uhr) nicht nur auf Brill und Springfeld verzichten, sondern auch auf Sercan Sararer, der zudem kurz vor Schluss die fünfte Gelbe sah. (Maximilian Bülau)