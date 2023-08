Löwinnen aus Kiew

Der alte Mann mit dem Zauberfuß: Alban Meha schießt den KSV Hessen zum Sieg gegen die Stuttgarter Kickers

Von: Frank Ziemke, Maximilian Bülau

Der entscheidende Löwe: Alban Meha drehte mit einem Doppelpack das Spiel für den KSV. Rechts: Faton Dzemailji. © Dieter Schachtschneider

Brütende Hitze, erhitzte Gemüter, ein brandheißer Joker – beim 2:1 (0:1)-Heimsieg des KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers ging es heiß her.

Kassel – Nach intensiven 90 Minuten, in denen der Schiedsrichter für viel Gesprächsstoff sorgte, gewannen die Löwen – ohne eine zwingende Torchance aus dem Spiel heraus.

Der Spielverlauf

Der KSV zeigte eine schwache erste Hälfte, verlor die Mehrzahl an Zweikämpfen und die Bälle viel zu schnell. Die Folge: Es gab wenig Entlastung, die Gäste erhöhten Stück für Stück den Druck. Weil Keeper Franz Langhoff wieder eine starke Leistung zeigte, bereits in der achten Minute gegen den frei vor ihm auftauchenden Niklas Antlitz parierte, hatte das 0:0 aber lange Bestand. Bis zur 42. Minute: Da kamen die Gäste über die rechte Seite, der Ball wurde zurückgelegt – David Braig stand aus kurzer Distanz frei und nagelte den Ball unter die Latte. „In der ersten Halbzeit waren wir komplett unterlegen. Das Positivste war noch, dass es nur 0:1 stand“, sagte KSV-Trainer Tobias Damm.

Der 39-Jährige reagierte und brachte nach der Pause Nils Stendera und Alban Meha für Cornelius Bräunling und Steven Rakk. „Bräunling hat einige Bälle verloren und ist in unnötige Eins-gegen-eins-Situationen gegangen. Aber ich mache ihm als 18-Jährigen überhaupt keinen Vorwurf. Bei Rakk haben wir die Info bekommen, dass er beim nächsten Foul fliegt“, erklärte Damm seine frühen Wechsel. Vor allem die Hereinnahme von Meha zahlte sich voll aus. Als die Löwen in Minute 48 einen Freistoß 25 Meter vor dem Tor zugesprochen bekamen, legte sich der 37-Jährige den Ball zurecht. Sein Schuss wurde abgefälscht und so unhaltbar für Felix Dornebusch im Kickers-Tor. Fünf Minuten später verwandelte der „alte Mann“ mit der überragenden Schusstechnik einen Elfmeter eiskalt im linken, oberen Eck. Thomas Gösweiner war nach einer Flanke von Sercan Sararer zu Boden gezogen worden. Schiedsrichter Tobias Ewerhardy zeigte auf den Punkt – das hatte eine Vorgeschichte. Dazu gleich mehr.

Die Löwen wurden vor allem in den letzten 20 Minuten der Partie zu passiv und hatten Glück, dass Niklas Kolbe kurz vor Schluss nach einem Freistoß nicht den Ausgleich erzielte, als er frei vor Langhoff volley übers Tor schoss. „Hintenraus war es ein Kraftakt. Es ist ein dreckiger Sieg. Wir haben es aber in allen drei Spielen bislang verpasst, einen Konter zu setzen und für die Entscheidung zu sorgen“, sagte Damm.

Der Schiedsrichter

Noch mal zurück zu Schiedsrichter Ewerhardy, der den Löwen zwar den Elfmeter zusprach, vor allem im ersten Durchgang aber beinahe alles gegen den KSV entschied. Bereits nach 21 Minute hatte die Doppelsechs um Frederic Brill und Steven Rakk Gelb gesehen, wenig später mit Sercan Sararer die komplette Zentrale. Für Kopfschütteln sorgte Ewerhardy zu Beginn der zweiten Hälfte, als er forderte, die Kickers sollten anstoßen – obwohl ihm alle Spieler sagten, dass die Gäste bereits in Hälfte eins Anstoß hatten. Ewerhardy bestand auf seiner Entscheidung, die Gäste schoben dem KSV den Ball zu. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt Kickers-Coach Mehmet Ünal hinterher. „Das Schiedsrichtergespann hat Einfluss aufs Spiel genommen“, fügte er an.

Die Stimmen

Der Schiedsrichter beschäftigte auch den Doppeltorschützen. Alban Meha schüttelte, angesprochen auf dessen Leistung, nur mit den Kopf. Dann sagte er: „So dürfen wir nicht weitermachen. Der Schiedsrichter nicht, wir aber auch nicht.“ Seine Kritik: Zu viele Ballverluste, zu wenig Entlastung. „Heute ging es nur mit Standards“, erklärte Meha. Und Standards, die kann er halt. Sararer, der früh im Disput mit dem Unparteiischen Gelb sah, hatte sich auch nach Spielende nicht wirklich beruhigt: „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Der Mittelfeldmotor mahnte aber auch: „Wir müssen den Ball auch mal festmachen. Wir können selbst kontern, stattdessen ist der Gegner wieder im Angriff.“ Wie Meha sagt auch Sararer: „So wie heute, das geht nicht immer gut.“ Am Samstag aber ging es gut.

Rund ums Spiel

Ein ästhetischer Auftritt, viel Prominenz und Ballgeschenke

Es war sicher nicht der beste Auftritt der Löwen. Aber es war ein Sieg vor einigen prominenten Gästen. Und für einige Besucher war dieser Tag im Auestadion ein ganz besonderes Erlebnis – rund um das Spiel.



Löwinnen aus Kiew

Auf Einladung des KSV und seines Vorstandssprechers Jens Rose waren sie die besonderen Gäste dieser Partie: die sieben Mädchen des Aelita-Teams aus Kiew mit ihrer Trainerin Anna Bezrodna und Teammanagerin Svitlana Tkachenko. Das Team holte in der Ästhetischen Gruppengymnastik Bronze bei der Europameisterschaft in Finnland. Die Reise konnte nur deshalb stattfinden, weil sie der KSV auf Vermittlung unserer Zeitung finanziell unterstütze. Nun gaben die Löwinnen aus Kiew bei zwei Auftritten vor dem Anpfiff und in der Pause Kostproben ihres Könnens – und erhielten für den ästhetische Auftritt viel Beifall.



Prominenz und Bälle

Wegen des Besuches der Athletinnen aus Kiew hatten Ukrainer aus der Region freien Eintritt, rund 200 waren gekommen. Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller begrüßte sie erst von der Leinwand und dann auch live auf der Laufbahn. Aus Frankfurt war der ukrainische Generalkonsul Kostiuk Vadym angereist und dankte Kassel für die Unterstützung. Und im Publikum saß zusammen mit Stuttgarter Funktionären der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel. Einen Ball aus Kiew erhielt Jens Rose vor dem Spiel. Nach dem Abpfiff war es dann Rose, der den Spielball verschenkte – an Danylo, den Sohn von Trainerin Anna Bezrodna. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)