Dezimierte Löwen retten ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt II

Von: Frank Ziemke

Die Löwen jubeln nach dem 1:1. © Andreas Fischer

Eine starke Kulisse mit 4500 Zuschauern. Tolle Stimmung und ein packendes hessisches Duell. Das einzige, was dem Regionalligisten KSV Hessen Kassel zu einem echten Fußballfest fehlte, war ein Heimsieg.

Kassel – Aber immerhin: Am Ende in doppelter Unterzahl spielend brachten die Löwen gegen Eintracht Frankfurt II ein 2:2 (1:1) über die Zeit.

Vor dem Anpfiff ist Geduld gefragt an diesem Mittwochabend. An den Kassenhäuschen drängen sich so viele Zuschauer, dass die Partie mit 15 Minuten Verspätung beginnt. Gleichzeitig rücken dicke Wolken näher. Dazu gibt es ein ungewohntes Bild: Fans auf der Osttribüne, die erstmals seit langer Zeit geöffnet ist.

Wichtig aber ist auf dem Platz. Und dort gibt es erst einmal die gute Nachricht: Sercan Sararer ist dabei. Der Einsatz des Mittelfeldspielers war gefährdet. Einen Wechsel nimmt Trainer Tobias Damm auf der linken Seite vor: Alexander Mißbach spielt anstelle von Faton Dzemailji. Und in der Innenverteidigung gibt Kaden Amaniampong sein Startelf-Debüt.

Mit dem Anpfiff zuckt ein Blitz über dem Stadion. Es donnert. Regnet in Strömen. Aber die Schlangen an den Kassen sind abgearbeitet. Und aus den Kurven dürfen sie auf die seitlichen Tribünen ausweichen. Und der KSV? Der beginnt richtig gut. Ein Schuss von Maurice Springfeld streicht knapp vorbei (2.). Nach schönem Angriff über die rechte Seite und Flanke von Nikos Zografakis bekommt Thomas Gösweiner keinen Druck hinter den Ball (4.). Alban Mehas Distanzschuss landet in den Armen von Simon Simoni (12.). Defensiv stehen die Gastgeber sicher. Aber dann passiert, wovor Tobi Damm gewarnt hat: „Brutales Umschaltspiel.“ Sararer verliert auf dem rechten Flügel den Ball. Sekunden später steht es 0:1. Noel Futkeu köpft die Flanke von Maximilian Brauburger ein (13.).

Die Löwen müssen sich kurz schütteln. Doch sie wirken nicht geschockt. Springfeld fliegt in Mehas Freistoß, verpasst den Ball aber um Zentimeter (27.). Beim nächsten langen Ball in den Eintracht-Strafraum aber passiert es. Gösweiner wird von Fynn Otto bedrängt. Schiedsrichter Marc Heiker pfeift Freistoß an der Strafraumgrenze. Doch dann bekommt er einen Hinweis von der Linie. Handspiel! Aus Freistoß wird Strafstoß. Meha lässt sich das nicht entgehen. Flach und trocken verwandelt er. Es steht 1:1. Und die Löwen könnten sogar mit einer Führung aus dieser abwechslungsreichen ersten Hälfte gehen. Zografakis stürmt Richtung Tor. Doch er zögert. Mit dem Schuss. Mit dem Abspiel auf Meha. Und wird schließlich abgeblockt.

Nach dem Wechsel wird es anfangs etwas weniger wild. Was einen Haken hat: Der KSV baut jetzt kaum Druck auf. Und er gerät wieder in Rückstand. Frederic Brill grätscht an der rechten Seite am Ball vorbei. Nacho marschiert in den Strafraum, wird geblockt. Aber Otto drischt den Ball im Nachschuss aus spitzem Winkel ins Tor (59.). Doch der Frust ist vier Minuten später verschwunden. Mißbach flankt von links, Gösweiner steigt hoch. Leicht ist er vermutlich mit dem Kopf dran. Aber egal wie: Der Ball geht am hinteren Pfosten zum Ausgleich über die Linie. Meha hätte mit einem Freistoß kurz darauf fast die Führung erzielt. Simoni pariert aber ebenso wie auf der Gegenseite Franz Langhoff zweimal gegen den eingewechselten Phinees Bonianga (69. und 72.).

Als Langhoff auch das dritte Duell gegen den Angreifer gewinnt (82.), ist der KSV bereits in Unterzahl. Brill hatte nach einer weiteren Grätsche Gelb-Rot gesehen (77.). Als die Nachspielzeit muss auch noch Springfeld vom Feld, als er einen Konter der Gäste mit einem Foul stoppt. Doch auch in doppelter Unterzahl halten die Löwen das 2:2.