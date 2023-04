Dierßen droht das Karriereende: Mittelfeldspieler des KSV Hessen hat sich erneut das Kreuzband gerissen

Von: Maximilian Bülau

Wieder schwer verletzt: Tim Dierßen vom KSV Hessen Kassel. © Andreas Fischer

Tobias Damm wirkte mitgenommen. Vor dem Gastspiel seines KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest morgen beim TSV Steinbach (14 Uhr) hatte der Trainer der Löwen ganz schlechte Nachrichten zu verkünden.

Kassel – Für die Mannschaft. Aber vor allem für einen seiner Spieler. Tim Dierßen hat sich erneut das Kreuzband gerissen. Der 27-Jährige hätte morgen nach eben genau dieser Verletzung das erste Mal wieder im Kader stehen sollen. Doch nun droht ihm sogar das Karriereende.

Denn für den in Stadthagen bei Hannover geborenen Mittelfeldspieler ist es der dritte Kreuzbandriss innerhalb von nicht einmal drei Jahren. Dieselbe Verletzung hatte er bereits in seiner Zeit bei Kickers Offenbach erlitten, war nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit wegen seines Ausfalls im Winter 2022 zum KSV Hessen gewechselt. Dierßen wurde in der Rückrunde der Vorsaison schnell eine feste Größe des Teams von Damm, war Stammspieler. Er überzeugte vor allem durch seine Zweikampfstärke im zentralen Mittelfeld, war aber auch einer, der den Ball aus der eigenen Hälfte nach vorn treiben konnte – eine Qualität, die bei den Löwen in der aktuellen Spielzeit häufig schmerzlich vermisste wurde. Anfang Juli des vergangenen Jahres gab es dann aber erneut die Hiobsbotschaft: In der Vorbereitung auf die neue Saison zog sich Dierßen erneut einen Kreuzbandriss zu.

Doch der 27-Jährige arbeitete hart, kämpfte sich zurück. „Er hat alles gemacht, was er konnte. Die OP, die Reha – alles lief top. Er hat die Muskeln wieder aufgebaut, wir haben ihn wieder voll ins Training integriert. Er ist einfach ein super Typ und zudem sehr ehrgeizig“, sagt Damm. „Deswegen nimmt mich das jetzt umso mehr mit“, fügt er an.

Denn im Training hat sich Dierßen nun abermals einen Kreuzbandriss zugezogen. In dem Knie, das auch im Juli 2022 betroffen war. Wie es nun weitergeht, ist offen. Der Vertrag von Dierßen läuft im Sommer aus, nach der dritten schweren Knieverletzung ist auch die Fortsetzung der Laufbahn als Fußballer in Gefahr. Der 27-Jährige hat nebenbei Psychologie an einer Fern-Uni studiert.

Der Mannschaft teilte Damm diese schlechte Nachricht gestern beim Training mit. Er war sich sicher: „Das wird alle treffen. Aber alle werden für ihn am Samstag gegen Steinbach umso mehr Gas geben.“ Das wird auch nötig sein. Denn der KSV gastiert nicht nur beim Tabellendritten, sondern auch bei einem der formstärksten Teams der Südwest-Staffel derzeit – neben dem FSV Frankfurt und der TSG Hoffenheim II. Die Mittelhessen kassierten in den zurückliegenden vier Ligaspielen kein Gegentor und warfen am Mittwochabend im Halbfinale des Hessenpokals den Drittligisten Wehen Wiesbaden durch einen 2:1-Erfolg aus dem Wettbewerb. Im Viertelfinale hatte der TSV die Löwen nach Elfmeterschießen besiegt, nachdem der KSV noch bis zur 90. Minute geführt hatte. Das Duell in der Hinrunde hatten die Löwen durch Tore von Noah Jones und Maurice Springfeld aber 2:0 gewonnen.

Springfeld wird nach Verletzung morgen wieder dabei sein. Fehlen werden dem KSV noch Alexander Mißbach, Alban Meha und Oliver Issa Schmitt. Und Dierßen. Vielleicht für immer. (Maximilian Bülau)