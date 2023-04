Diese Niederlage tut richtig weh: KSV Hessen verliert gegen Ulm und auch Alban Meha

Von: Frank Ziemke, Maximilian Bülau

Teilen

Der Kapitän am Boden: Frederic Brill war am umstrittenen Elfmeter beteiligt, der den KSV auf die Verliererstraße brachte. © Andreas Fischer

Sie zeigten Löwenmut und eine starke Leistung. Sie boten dem Spitzenreiter Paroli und schienen vor mehr als 2000 Zuschauern auf dem Weg zu einem Punktgewinn.

Kassel – Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel unterlag dem SSV Ulm aber doch 0:2 (0:0). Ausschlaggebend war ein höchst umstrittener Elfmeter. Das Spiel in Stichworten.

Die erste Hälfte

Dass hier der Spitzenreiter zu Gast war, das war schnell zu erkennen. Die Gäste legten immer wieder technisch ansehnliche Passagen hin. Früh gab es die erste brenzlige Szene, als KSV-Schlussmann Marlon Sündermann sich gegen den heranstürmenden Tobias Rühle lang machte, den Arm ausstreckte. Rühle fiel, der Pfiff blieb aus. Sündermann hatte mit der Hand auch den Ball getroffen. Nur langsam befreiten sich die Löwen aus der Anfangsoffensive des Tabellenführers, der die ersten 45 Minuten deutlich bestimmte. Aber: Der KSV arbeitete sich rein in dieses Spiel, verteidigte stark.

Die frühen Wechsel

Trainer Tobias Damm musste bereits nach einer halben Stunde doppelt wechseln. Elias Liesche Prieto kam für Serkan Durna, der nach einer frühen Gelben Karte stark platzverweisgefährdet war. Auch Alban Meha musste raus. Nach einem Tritt auf den Fuß lautet die Diagnose: Zeh gebrochen. Der 36-Jährige wird rund vier Wochen ausfallen. Lukas Iksal kam für ihn, rutschte in der Doppelspitze neben Noah Jones, Sercan Sararer ließ sich ins offensive Mittelfeld fallen.

Die ersten Chancen

Kurz vor der Pause waren auf einmal die Löwen da. Frederic Brill chippte einen Freistoß an den zweiten Pfosten, Sararer legte quer – doch gleich drei Kasseler verpassten knapp. Sekunden später wäre Jones nach einem langen Ball frei vor Christian Ortag gewesen, bekam den Ball aber nicht unter Kontrolle.

Die zweite Hälfte

Anfangs gab es wenig Neues. Die Gäste drängten. Die Löwen verteidigten – und das richtig gut. Erst in der 58. Minute war Sündermann nach einem Flachschuss von Nicolas Jann mal wieder gefordert. Aber: Auch der KSV setzte Nadelstiche. Nael Najjar bediente Sararer, der per Hacke zurückgeben wollte. Ein Ulmer klärte zur Ecke (62.). Da wäre deutlich mehr drin gewesen, auch Jones war am langen Pfosten frei. In der 68. Minute hatte Iksal das 1:0 auf dem Fuß. Jones hatte geflankt, Iksal traf per angedeutetem Seitfallzieher den Ball aber nicht voll. Trotzdem: Die Löwen kauften Ulm den Schneid ab. „Es war ein starkes Spiel. Wir können uns nichts vorwerfen, hatten sogar die klareren Chancen“, stellte Sündermann fest.

Die bittere Szene

In der 76. Minute erzürnte Schiedsrichter Markus Ulbrich, der sich zuvor schon einigen Unmut zugezogen hatte, die Löwen und ihren Anhang endgültig. Nach Brills Einsteigen gegen Jann zeigte er auf den Punkt. Der KSV-Kapitän ärgerte sich noch weit nach Spielende: „Niemals war das ein Elfmeter. Niemals! Ich treffe klar den Ball, dann springt er mir auf den Knöchel. Der Linienrichter erzählt mir später, er hätte den Kontakt gehört. Klar hört er das, wenn der meinen Knöchel trifft. Aber dafür kann es keinen Elfmeter geben.“ Ulms Kapitän Johannes Reichert verwandelte (77.) – und provozierte die Tribüne noch beim Torjubel. Es musste ein Elfmeter her, anders wären die Ulmer an diesem Tag wohl nicht am Löwen-Bollwerk vorbeigekommen. „Dass so eine Aktion das Spiel entscheidet, tut mir leid für die Mannschaft. Ich kann ihr nichts vorwerfen heute“, sagte Trainer Tobias Damm.

Die Entscheidung

Damm warf alles nach vorn. Doch ein Treffer wollte den Löwen nicht mehr gelingen. In der Nachspielzeit ging Sündermann bei einer Ecke mit nach vorn, der Konter brachte das 0:2 durch Dennis de Sousa Oelsner (90.+4). Sündermann eilte zurück, kam aber nur per Kopf an den Ball, legte ihn zum Torschützen. „Ich hatte ihn im Rücken. Unglücklich, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr entscheidend. Wir hätten trotzdem einen Punkt verdient gehabt“, sagte der Torhüter. So sah es auch Brill: „0:0 wäre das gerechte Ergebnis. Ohne den Elfmeter wäre es auch so gekommen.“ (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)

Kassel: Sündermann - Najjar, Glück, Brill, Nennhuber, Durna (30. Liesche Prieto) - Rakk (85. Pululu), Stendera (80. Mogge), Meha (30. Iksal) - Sararer, Jones (85. Döringer)

Ulm: Ortag - Geyer, Reichert, Yarbrough - Stoll, Ludwig (90. Hingerl), Maier (86. Ahrend), Schmidts - Rösch (66. de Sousa Oelsner), Jann, Rühle (66. Dulleck)

SR: Ulbrich (Düdelsheim) - Z: 2248

Tore: 0:1 Reichert (77./Foulelfmeter), 0:2 de Sousa Oelsner (90.+4)

Gelbe Karten: Durna, Nennhuber, Jones, Damm, Iksal / Physiotherapeut, Maier