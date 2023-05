Dieses Tor ist unfassbar wichtig: KSV Hessen siegt dank Sararer-Treffer gegen Mainz II

Von: Maximilian Bülau, Torsten Kohlhaase

Das Tor des Nachmittags in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Sercan Sararar bringt den Ball im Mainzer Gehäuse von Schlussmann Tristan Mohn unter, nachdem er kurz zuvor von Nils Stendera bedient wurde. © Dieter Schachtschneider

Der Abstiegskampf spitzt sich zu. Am viertletzten Spieltag gelang dem KSV Hessen in der Fußball-Regionalliga Südwest ein enorm wichtiger 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die Reserve des 1. FSV Mainz 05.

Kassel – Aus vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hätten sieben werden können. Hätten. Doch Wormatia Worms gelang nach einem 0:1-Rückstand noch ein nicht für möglich gehaltener 4:1-Erfolg im direkten Duell beim VfR Aalen, der nun ebenfalls wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt steckt. Umso wichtiger war es, dass die Löwen selbst drei Punkte einfuhren. Stationen eines knappen Sieges:

Die Anfangsphase

Der KSV hatte ein wenig Glück, als Danny Schmidt aus kurzer Distanz die erste gute Möglichkeit für die Mainzer vergab. Der Ball streifte noch den linken Außenpfosten (7.). Doch auch die Löwen hatten früh eine erste gute Chance. Noah Jones gewann den Ball in der Mainzer Hälfte von Lucas Laux und spielte einen tollen Pass auf Lukas Iksal. Doch der erste Kontakt des Angreifers war nicht gut (9.).

Die Überlegenheit

Der KSV hatte in der Folge in einer recht ausgeglichenen Partie die besseren Möglichkeiten. Sercan Sararer legte von links in die Mitte, zwei Mainzer behinderten sich gegenseitig, der Ball rutschte durch zu Jones – der volley abzog, das Spielgerät aber nicht richtig traf (12.). In Minute 20 zog Presley Pululu aus der eigenen Hälfte los und ließ gleich drei Gegenspieler stehen, sein Pass auf Sararer war dann aber zu scharf. Zwei Minuten später war es erneut der starke Pululu, der aus 20 Metern abzog.

Der Siegtreffer

Das Führungstor für die Kasseler kam nicht überraschend, aber zu einem fast perfekten Zeitpunkt. Es lief schon die Nachspielzeit in Hälfte eins, als Nael Najjar eine Flanke von der rechten Seite schlug, die nicht richtig geklärt wurde. Nils Stendera fiel der Ball vor die Füße. Der hätte schießen können, blieb aber ruhig und spielte einen Pass auf den freistehenden Sararer. Der 33-Jährige verwandelte mit einem Schlenzer ins lange Eck (45.+1). „Der zweite Ball kommt zu mir runter, und ich habe einen schlechten ersten Kontakt. Dann habe ich aus vier Ecken gehört: Schieß, schieß, schieß. Sercan stand allerdings sehr viel besser, deshalb habe ich mich dann für den Pass entschieden, anstatt es selbst aus elf Metern zu versuchen“, erklärte Stendera seine Uneigennützigkeit.

Die zweite Halbzeit

Den zweiten Durchgang eröffneten erneut die Gäste mit der ersten Chance, Kaito Mizuta zog von links ab (53.). Und wieder konterten die Löwen mit einer guten Möglichkeit. Nach einer Sararer-Ecke kam Kevin Nennhuber zum Kopfball, der Ball lag plötzlich vor Michael Glücks Fuß, doch er vergab (56.). „Wir hatten die Chancen zum 2:0, haben sie aber nicht genutzt. Wenn du 1:0 führst und zu null spielst, hast du trotzdem alles richtig gemacht“, sagte der Innenverteidiger.

Die Schlussphase

In der 71. Minute hätte dann Jones für die Vorentscheidung sorgen können, doch auch sein Kopfball flog vorbei. Und so ging die Partie weiter. Mit einem starken KSV. Aber auch mit der Angst, dass hier doch noch der Ausgleich fallen könnte. Zum Beispiel, als der eingewechselte Julian Maurice Derstroff abzog (79.). Am Ende aber blieb der Jubel über drei Punkte. „Wir haben es nach der Pause gut verteidigt und keiner von uns dachte daran, dass das Spiel noch kippen könnte“, sagte Nael Najjar.

Die Analyse

„Wir haben auch gegen Steinbach und Ulm gute Spiele gemacht, aber leider nichts Zählbares mitgenommen. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass die drei Punkte hierbleiben“, sagte KSV-Trainer Tobias Damm. Und weiter: „Wenn es 1:0 steht, bleibt das Spiel immer gefährlich. Die Mannschaft hat sich dann aber in jeden Ball reingeworfen und sich den Sieg verdient.“ (Maximilian Bülau und Torsten Kohlhaase)

Rund ums Spiel

Besondere Lieferung, besondere Shirts



Es gab eine traurige Nachricht, die am Samstag vor, während und nach der Partie des KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die Reserve des 1. FSV Mainz 05 die Runde machte. Die des Todes von Ex-Stadionsprecher Charly Wimmer (siehe Meldung oben rechts). Es gab aber auch erfreulichere. Wir haben diese zusammengefasst – in einem „Rund ums Spiel“.



Shirts für den Spieler: Zugegeben, so richtig schön war der Anlass nicht. Denn Ende April hatte sich KSV-Mittelfeldspieler Tim Dierßen im Training erneut das Kreuzband gerissen – zum insgesamt vierten Mal. Die Karriere des 27-Jährigen ist in Gefahr. Dierßen hatte sich gerade erst von eben dieser Verletzung erholt und hätte gegen den TSV Steinbach wohl erstmals nach langer Pause wieder im Kader gestanden. Daraus wurde nichts. Doch dass die Löwen weiter hinter ihm stehen, machten sie am Samstag deutlich.

Mit Shirts, die alle Spieler und auch die Verantwortlichen trugen, Trainer Tobias Damm behielt es auch während der 90 Minuten gegen Mainz an. Vorn stand auf diesen Shirts: „Wir stehen hinter dir.“ Hinten war der Name „Dierssen“ und dessen Nummer „14“ zu lesen. Nach dem Abpfiff verteilte Keeper Marlon Sündermann, der zum sechsten Mal in dieser Saison die Null hielt, diese an Fans. Vor allem die Jüngeren ließen sich darauf Autogramme geben.



Paket für den Ball: Das Paket ist auch der Titel eines Buches von Sebastian Fitzek. Und klar, ein wenig nervenaufreibend war auch der knappe Erfolg der Löwen gegen Mainz. Weniger spannend war aber die Frage, was wohl in dem Paket sein könnte, das KSV-Maskottchen Totti und die DHL-Bärin vor dem Anpfiff auf den Platz trugen. Es war freilich der Spielball. Die Deutsche Post Niederlassung Kassel ist seit Sommer 2022 Premium-Partner des KSV Hessen.

Glückwünsche für ein Duo: Der eine wurde 29, der andere 40: Gleich zwei Mitglieder der KSV-Familie feierten am Samstag Geburtstag. Zum einen war das Spieler Lukas Iksal, der von Beginn an auf dem Feld stand und mit seiner Spielweise, keinen Ball verloren zu geben, die Fans auf der Tribüne mehrfach aufrüttelte. Zum anderen war es Oliver Zannoun, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, der sogar einen runden Geburtstag feiern durfte. Er wurde 40 Jahre alt. (Maximilian Bülau)