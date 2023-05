Ein letzter Donnerblitz vom KSV-Pikachu: Marco Dawid bestreitet gegen Worms sein letztes Spiel für die Löwen

Von: Maximilian Bülau

Er verabschiedet sich vom KSV Hessen: Marco Dawid nach dem Tor zum 1:0 am 26. November 2017 gegen den 1. FC Saarbrücken. © Christian Hedler

Vor dem letzten Heimspiel des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel am vergangenen Samstag wurden elf Spieler verabschiedet. Einer davon war Marco Dawid, der dienstälteste Akteur der Löwen.

Kassel – Grund genug für uns, den 28-Jährigen aus der Reihe der elf Verabschiedeten hervorzuheben. Dawid, der für das letzte Saisonspiel heute bei Wormatia Worms (14 Uhr) eine Einsatzgarantie von Trainer Tobias Damm erhalten hat, ist unser Star in Zahlen.

84 Minuten waren gespielt am 28. Juli 2018 in Lohfelden – dann schlug Dawid per Kopf zu und erzielte mit dem 1:0 das erste Hessenliga-Tor des KSV nach dem Abstieg. „Das war Gänsehaut. Alle sind auf mich drauf, ich wusste nicht mehr, wo ich bin“, beschreibt der 28-Jährige, der einen Tag zuvor 24 Jahre alt geworden war, die Sekunden danach.

151 Pokémon gibt es in der ersten Generation des Spiels. Pikachu ist die Nummer 25 im Pokédex. Mit einer Pikachu-Mütze war Dawid während der Abschlussfahrt auf Mallorca im vergangenen Jahr auf einigen Fotos zu sehen. Der Grund? „Ich bin ein großer Anime-Fan. Mit Pokémon bin ich aufgewachsen. Das wissen die anderen, deswegen habe ich die Mütze bekommen“, sagt der Offensivspieler lachend. Dawid sitzt gern vor der Konsole. Übrigens: Eine Attacke von Pikachu heißt Donnerblitz – ein Donnerblitz ist Dawid mit seinem Tempo auch auf dem Feld.

Auf Mallorca: Tobias Damm (links) und Marco Dawid. © KSV Hessen Kassel

228 Spiele hat Dawid für den KSV Hessen absolviert – er steht damit auf Rang drei in der Liste der Rekordspieler. Heute wird er Spiel 229 bestreiten, an Sebastian Schmeer (248) und Thorsten Bauer (298) kommt er nicht mehr vorbei. Von den noch aktiven Spielern werden ihn Frederic Brill (221) und Nael Najjar (189) womöglich bald überholen. „Nacho und Freddy sollen mich auf jeden Fall einholen, das haben sie sich verdient. Nacho ist ja noch jünger als ich und hat für zwei Jahre unterschrieben. Das schafft er schon“, sagt Dawid. 28 Treffer und 34 Vorlagen sind dem 28-Jährigen für die Löwen gelungen. Zweimal hat er Gelb-Rot gesehen, Rot nie.

Im Jahr 2014: Marco Dawid. © Andreas Fischer

280 Kilometer Luftlinie sind es zwischen Kassel und Aalen. Beim dort heimischen VfR ist mittlerweile der Ex-KSV-Trainer Tobias Cramer angestellt – für Dawid ist Cramer sein Lieblingstrainer bei den Löwen gewesen. „Unter ihm bin ich der Regionalliga-Spieler geworden, der ich heute bin. Dafür bin ich ihm sehr dankbar“, sagt er. „Aber auch Uwe Wolf war wichtig für mich, er hat mich zur ersten Mannschaft hochgenommen. Am meisten gelernt habe ich wahrscheinlich unter Matthias Mink. Am Ende bin ich allen Trainern dankbar“, fügt Dawid an.

3864 Tage liegen zwischen Dawids erstem Regionalligaspiel für den KSV am 27. Oktober 2012 gegen den FC Homburg (2:0) und seinem letzten in Worms heute. „Die Entscheidung, dass ich gehe, habe ich selbst getroffen. Der Verein und ich sind da auf einem Nenner. Mit der Arbeit wird mir das zu viel“, sagt Dawid. Vor dem letzten Heimspiel sei er nervös gewesen, es habe die ganze Woche gekribbelt. „Es war schon sehr schwer“, sagt er. In Erinnerung bleiben ihm vor allem die Meisterschaft 2013 und der Hessenpokalsieg 2014. Aber aufhören will der letzte verbliebene Meisterspieler nicht. Für ihn geht es in Kassel weiter – dann wohl in der Verbandsliga. (Maximilian Bülau)