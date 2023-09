Ein Sonntag voller Pannen für den KSV Hessen: Erst die ärgerliche Niederlage, dann bleibt der Bus liegen

Von: Maximilian Bülau

Nicht zu glauben: Dieses Bild von Nils Stendera vom KSV Hessen Kassel wurde in der vergangenen Saison während der Partie gegen Wormatia Worms aufgenommen. Es hätte aber auch am Sonntag in Sinsheim entstanden sein können. © Imago/Thomas frey

Dieser Tag stand irgendwie von Anfang an unter keinem guten Stern. Erst fehlten Kapitän Frederic Brill sowie Abwehrchef Maurice Springfeld und Mittelfeldregisseur Sercan Sararer gesperrt.

Kassel – Dann musste auch noch Angreifer Thomas Gösweiner wegen einer Muskelverhärtung im hinteren Oberschenkel passen. Als der KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest am Sonntag bei der TSG Hoffenheim II antrat, geriet er auch noch durch einen ärgerlichen Ballverlust von Nils Stendera in Rückstand. Nach dem Ausgleich in der 89. Minute durch Noah Jones war ein Punkt dennoch zum Greifen nah – doch Muhammed Bejdic sprang in der ersten Minute der Nachspielzeit der Ball irgendwie vom Fuß. Nick Breitenbücher bekam ihn und erzielte doch noch den Siegtreffer für die TSG.

Und als wäre das alles nicht schon ärgerlich genug, blieb auf der Rückfahrt kurz hinter Frankfurt auch noch der Mannschaftsbus der Löwen stehen. Ein Schaden am Keil- und Zahnriemen. Statt einer Ankunft in Kassel gegen 20 Uhr standen Spieler und Trainer bis 22 Uhr auf einem Rastplatz, ehe ein anderer Bus die Pannen-Reisegruppe einsammelte. Gegen Mitternacht waren dann alle endlich in Kassel. Ohne Punkte. Bei Trainer Tobias Damm klingelte am Montag um 6.15 Uhr wieder der Wecker.

Klingt alles so, als müsste der Coach der Löwen ziemlich frustriert sein. Ganz so sieht der 39-Jährige das aber nicht. „Enttäuscht sind wir schon. Nach dem Spielverlauf hätten wir einen Punkt verdient. Wenn man sich so reinbeißt und die zweite Hälfte mehr als offen gestaltet“, sagt Damm. Der Trainer hatte auch nicht zu wenig Aufbäumen gegen die Niederlage im zweiten Durchgang gesehen. „Wir haben uns gesteigert und hatten gute Ballpassagen. Wir wussten ja, was in Sinsheim auf uns zukommt. Unter den Umständen bin ich stolz, wie gut wir physisch dagegen gehalten haben gegen eine Profimannschaft in einer Englischen Woche“, befindet er.

Vor allem, weil beim Abpfiff Lukas Iksal der älteste Löwe auf dem Feld war – mit 29 Jahren. „Ich glaube, das war die jüngste Mannschaft, die es beim KSV unter mir gegeben hat“, sagt Damm. Und gibt mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Fulda vor: „Wir müssen jetzt unser Niveau halten. Wenn ich auf die vergangenen drei Spiele schaue, hat nur die Punkteausbeute nicht gestimmt, da hätten wir zwei, drei mehr holen müssen.“

Mehr war an diesem Sonntag voller Pannen aber vielleicht nicht drin. Doch das kann sich am kommenden Samstag gegen Fulda ja schon wieder ändern. Die drei zuletzt gesperrten sind dann zurück, auch Gösweiner könnte wieder dabei sein. Und der Bus wird bis dahin auch nicht mehr am Rasthof stehen. (Maximilian Bülau)