Auffälligkeiten der Regionalligen: Eine böse Klatsche und ein Kasseler Duell

FSV Frankfurt verliert vor Derby 0:7

+ © Imago/Fotostand Nordhesse im Westen: Adrian Bravo Sanchez. © Imago/Fotostand

Eine Klatsche für Frankfurt, ein Kasseler Duell im Westen und ein Wortgefecht zweier Aufstiegskandidaten: Auffälligkeiten aus den Fußball-Regionalligen.

Autsch, das hat gesessen. Der FSV Frankfurt war letzte Saison hauchdünn am Sturz in die Hessenliga vorbeigeschrammt. Diese Saison soll vieles besser werden am Bornheimer Hang, Trainer Tim Görner, der Ende der letzten Spielzeit übernommen und den Klassenerhalt geschafft hatte, ging mit einer stark umgekrempelten Mannschaft in die Saison. Am ersten Spieltag gelang dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit ein 1:0 gegen Balingen. Am Sonntag aber kam es knüppeldick. Beim 0:7 in Homburg gingen die Frankfurter regelrecht unter. Die Gastgeber erzielten dabei drei Doppelpacks: Perdedaj in der 5. und 17. Minute, Eisele in der 50. und 55., Gösweiner in der 67. und 72.. Der KSV Hessen reist am Samstag zum Derby nach Frankfurt. Damit es nicht noch einmal so furchtbar kommt, hat der FSV gestern reagiert: Mit Onur Ünlücifci kommt aus Mannheim ein neuer Mann fürs Mittelfeld.

Bravo, Bravo

In der West-Staffel kam es am Samstag zum Duell zweier Ex-Kasseler. Und nicht irgendwelche: Adrian Bravo Sanchez traf mit dem SV Rödinghausen auf Moritz Flotho und die Reserve des Bundesligisten FC Schalke 04. Beide Teams hatten aus den ersten drei Spielen sechs Punkte geholt, die Rödinghäuser sind aber sicher etwas ambitionierter, was den Blick nach oben in der Tabelle angeht. Und sie wurden den Erwartungen gerecht, gewannen die Partie 2:0. Dabei wurde Bravo Sanchez, der eigentlich zum Stammpersonal gehört, dieses Mal in der 57. Minute eingewechselt, Flotho kam in der 70. Minute zum zweiten Saisoneinsatz für die Königsblauen. Und weil die beiden Kasseler am Samstag spielten, ihr Ex-Klub am Sonntag, waren Bravo und Flotho einen Tag nach dem direkten Duell im Auestadion, um die Löwen zu unterstützen. Wir sagen: Bravo, Bravo! Und: Bravo, Flotho!

Rumpel, Rump

Wir bleiben im Westen, wir bleiben in Rödinghausen. Dessen Trainer Carsten Rump hat sich Ärger mit dem Konkurrenten aus Münster eingehandelt. Grund ist der Spielplan, in dem Rump eine Bevorzugung des Aufstiegsfavoriten sieht. Wenn man so will, rumpelte Rump gewaltig gegen die Preußen. Laut dem Sportmagazin Kicker fiel unter anderem dieser Satz: „Ich habe das Gefühl, dass wir die Saison gar nicht spielen müssen, sondern wir machen das so wie früher in der DDR: BFC Dynamo wird Meister, und alle anderen spielen um Platz zwei. Es ist so einseitig.“ Rump ist in Sachsen-Anhalt geboren. Münster konterte seine Auslassung als „unangebracht und haltlos“.

Anlass des Wortgefechtes ist eine Verlegung des Preußen-Spiels in Aachen in den Herbst. Rödinghausen dagegen muss im August in nur zehn Tagen vier Partien austragen. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)