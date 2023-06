Er wollte wieder ein Löwe sein: Warum Adrian Bravo Sanchez nicht zum KSV Hessen Kassel zurückkehrt

Von: Maximilian Bülau

Er jubelt nicht mehr für den KSV Hessen: Adrian Bravo Sanchez wäre gern nach Kassel zurückgekehrt, spielt nun aber für Paderborn II. Archivfoto: Christian Hedler © Christian Hedler

Es hat Gerüchte gegeben. Wie sich nun herausstellt, hatten diese Substanz. In den vergangenen Wochen ist im Umfeld des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel immer wieder zu hören gewesen, dass Adrian Bravo Sanchez zurückkehren könnte.

Kassel – Der 29-Jährige hatte Kassel im Sommer 2021 nach fünf Jahren Richtung Rödinghausen verlassen. Beim West-Viertligisten unterschrieb er damals einen Zweijahresvertrag, absolvierte für den Klub 76 Spiele, in denen er an 39 Treffern beteiligt war.

Wie schon beim KSV glänzte der Mittelfeldspieler vor allem als Vorbereiter (29 Assists für Rödinghausen, 48 Assists für die Löwen). Nach Anlaufschwierigkeiten entwickelte sich Bravo Sanchez beim ambitionierten West-Regionalligisten zum Stammspieler. In der abgelaufenen Saison, die Rödinghausen als Vierter beendete, machte er jedes Spiel.

Kein Wunder also, dass der Verein gern mit ihm verlängert hätte. „Seit vergangenem Oktober liefen die Gespräche. Ich wollte aber wieder näher Richtung Heimat“, sagt er. Heimat ist für ihn Kassel, der KSV eine Herzensangelegenheit. Der 29-Jährige studiert in Kassel Sport und Spanisch auf Lehramt. „Rödinghausen schließt im Januar oder Februar eigentlich die Kaderplanung ab. Für mich haben sie gewartet“, berichtet Bravo Sanchez, der von seinem Ex-Klub viel Wertschätzung erfahren habe. In ihm selbst war da aber ein anderer Wunsch gewachsen.

Er wollte zurück. Zurück nach Kassel, näher zu seiner Freundin und zur Familie, nicht mehr so viel fahren. Zuletzt hatte er eine Wohnung in Bielefeld, war von da aus zwischen Rödinghausen und Nordhessen gependelt. Er wollte auch zurück zum KSV. Dem Verein habe er diesen Wunsch mitgeteilt, die Löwen hätten davon gewusst, Rödinghausen habe das akzeptiert, sich aber weiter bemüht, ihn doch zu halten, berichtet der 29-Jährige. „Kassel war mein erster Ansprechpartner“, bekräftigt er. „Hätten sie mich damals im Winter gefragt, als die Lage so angespannt war, hätte mich Rödinghausen wahrscheinlich nicht gehen lassen. Aber ich hätte es versucht, weil ich hätte helfen wollen“, fügt er an. Es habe Gespräche mit Verantwortlichen des KSV gegeben, sagt er. Doch wirklich bemüht habe sich niemand.

Dennoch habe er immer wieder den Kontakt gesucht, sogar seinem Berater mitgeteilt, dass er die Sache allein regeln wolle, damit für die Löwen keine zusätzlichen Kosten anfallen. „Ich wäre mit dem KSV auch in die Hessenliga gegangen, hätte auf Geld verzichtet“, sagt er. Doch eine Rückmeldung habe er nicht bekommen. Das habe sich bis in den April gezogen. Trotz einiger Angebote aus der Regionalliga Südwest und West habe er keine Entscheidung getroffen. Doch seine Hoffnung, zum KSV zurückkehren zu können, blieb unerfüllt. Kurzfristig tat sich dann die Option bei Paderborn II auf – die Mannschaft steigt in die Regionalliga auf. „Die Scouts der ersten und zweiten Mannschaft wollten mich haben. Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat. Es ist eine tolle Aufgabe. Ich kann mich sportlich und menschlich weiterentwickeln“, sagt Bravo Sanchez.

Enttäuscht ist er dennoch. Von seinem KSV. „Am traurigsten macht mich, dass nicht einmal das Angebot gekommen ist: ‘Komm, wir reden mal und erklären es dir.’“, sagt er. Selbst erklären kann er sich das ausbleibende Interesse nicht wirklich. Aber Bravo Sanchez hat eine Vermutung: „Wahrscheinlich ist da jemand, der sportlich etwas zu sagen, aber etwas gegen mich hat“, sagt er. Und wird deutlich: „Manche sind an Positionen gekommen, wo ich fachlich nicht davon überzeugt bin, dass sie dazu in der Lage sind.“ Den neuen Geschäftsführer Sören Gonther meine er damit nicht. „Ich habe mit ihm telefoniert. Er macht fachlich einen sehr guten Eindruck“, sagt er. Und ihm ist wichtig: „Das alles soll kein Nachtreten sein. Ich möchte nur klarstellen, wie es abgelaufen ist. Warum es mit der Rückkehr nicht geklappt hat.“

Gonther selbst äußerte sich zu dem geplatzten Wechsel auch. Er sagt: „Wir haben telefoniert. Ich habe aber von Anfang an gesagt, dass wir im zentralen Mittelfeld nur einen Schuss frei haben. Ich sehe ihn eher auf der Zehn, wo wir mit Sercan Sararer besetzt sind. Aktuell ist er nicht der Spieler, den ich suche. Ich muss auch auf das Budget schauen, und da gibt es derzeit andere Prioritäten.“ (Maximilian Bülau)