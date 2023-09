Erst der Ausgleich, dann der Schock: KSV Hessen erzielt bei Hoffenheim II spät das 1:1, verliert aber doch noch

Von: Maximilian Bülau

Musste sich ärgern: Tobias Damm, Trainer des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel, kam wegen des späten Gegentreffers bei der TSG Hoffenheim II ohne Punkte zurück. Dieses Bild wurde während der Partie gegen Eintracht Frankfurt II aufgenommen. © Andreas Fischer

Es war eine Not-Elf, die der KSV Hessen Kassel auswärts bei der TSG Hoffenheim II aufbieten musste. Doch anders als in der vergangenen Saison sieht selbst eine Not-Elf der Löwen personell gar nicht mal so schlecht aus.

Kassel/Sinsheim – Natürlich taten die Ausfälle der Stammspieler Frederic Brill, Maurice Springfeld und Sercan Sararer (allesamt gesperrt) sowie von Thomas Gösweiner (Muskelverletzung) weh. Gegen Eintracht Frankfurt II hatte dieses Quartett am Mittwoch noch in der Startelf gestanden. Ausschlaggebend für die 1:2 (0:1)-Niederlage im Dieter-Hopp-Stadion in Sinsheim war dann aber vor allem ein Aussetzer in Hälfte eins.

Denn trotz der angespannten Personallage machten es die Löwen in der ersten Hälfte gegen das Spitzenteam aus Baden-Württemberg vor allem defensiv richtig gut. Sicher, die Löwen standen vor allem zu Beginn der Partie unter Dauerdruck, konnten sich nur selten befreien und selbst mal tiefer in die TSG-Hälfte vordringen. Und sie hatten auch Glück, dass es nach einem Einsatz von Cornelius Bräunling gegen Lukas Mazagg sogar Freistoß für den KSV gab und nicht Elfmeter für die TSG (22.). Und ja, einmal musste Keeper Franz Langhoff klasse parieren, nachdem Quincy Butler auf der rechten Seite Faton Dzemailji entwischt war und seine Hereingabe genau bei David Mokwa landete, der aus kurzer Distanz aber am Löwen-Schlussmann scheiterte (29.). Ansonsten kam aber von den Gastgebern nicht allzu viel Gefährliches. Und nur wenige Minuten nach der Langhoff-Rettungstat hatte dann Noah Jones sogar die Führung für die Löwen auf dem Fuß, setzte stark freigespielt von Alban Meha unter Bedrängnis seinen Schuss aber rechts neben das Tor (33.). Wenig später kam Nikos Zografakis über die linke Seite und setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, war schon im Strafraum, ging aber erneut ins Dribbling und verlor den Ball. Da wäre mehr drin gewesen.

Zur Pause stand es dennoch 0:1 aus Sicht des KSV. Es war ein geschenktes Tor. Keeper Langhoff hatte im eigenen Strafraum den Ball am Fuß, wurde nicht bedrängt. Er versuchte dann aber den spielerischen Weg hintenraus – und brachte Nils Stendera so in arge Bedrängnis kurz vor dem Strafraum. Langhoff spielte ihn an, Stendera wollte direkt links rausgeben, doch Melayro Bogarde hatte darauf spekuliert, ging dazwischen und war so komplett frei vor dem Kasseler Tor. Er schob ein (40.). Es war ein absolut vermeidbarer Gegentreffer, der die Aufgabe für die Löwen natürlich deutlich schwerer machte.

So wirklich unterhaltsam wurde dann aber auch der zweite Durchgang nicht. Die TSG schien mit der knappen Führung zufrieden, die Löwen bäumten sich aber lange auch nicht so wirklich gegen die Niederlage auf. Der eingewechselte Hoffenheimer Valentin Lässig beschwor mit seinem Anspiel auf Ansu Kelati noch die größte Gefahr herauf (53.), doch Kelati kam nicht an den Ball, Langhoff schon.

So vergingen die Minuten – und als sich schon fast alle auf den Schlusspfiff vorbereiteten, passierte plötzlich das: Stendera bediente Jones aus der eigenen Hälfte heraus, der Angreifer schüttelte einen Gegenspieler ab wie eine lästige Fliege und zog dann aus 20 Metern einfach mal ab. Im rechten unteren Eck schlug der Schuss ein (89.). Der Löwen-Jubel war ausgelassen.

Aber er kam zu früh. Denn nur zwei Minuten später bekam Nick Breitenbücher zu viel Platz und Zeit, zog von rechts nach innen und schloss aus gut 16 Metern in die rechte Ecke ab. Langhoff flog, erreichte den Ball aber nicht mehr. Die TSG war wieder vorn. Und dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Der Sieg der Gastgeber war am Ende verdient. Wegen des Fehlers und des späten Gegentors war er für die Löwen aber dennoch ärgerlich. (Maximilian Bülau)

Hoffenheim: Philipp - Karatas, König, Quarshie, Mazagg - Bogarde (73. Duric), Hyryläinen (46. Lässig) - Butler (73. Breitenbücher), Schmahl, Kelati - Mokwa (61. Kalambayi)

Kassel: Langhoff - Najjar, Amaniampong, Mißbach (68. Schlosser), Dzemailji - Rakk (80. Kang), Stendera - Bräunling (61. Iksal), Meha (68. Bejdic), Zografakis (80. Durna) - Jones

SR: Dönges (Mainz) - Z 267

Tore: 1:0 Bogarde (40.), 1:1 Jones (89.), 2:1 Breitenbücher (90.+1)

Gelbe Karten: Hyryläinen, Bogarde, König / Najjar, Rakk, Durna