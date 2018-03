Der ewige Spatz hört auf: Holger Betz ist noch Torwart beim SSV Ulm

Kassel. Über ihn haben alle schon geschrieben – 11 Freunde, der Kicker, nun wir. Irgendwie ist das Pflicht. Denn Holger Betz ist Torwart des Fußball-Regionalligisten SSV Ulm.

Er war das schon, als der Verein in der Saison 1999/2000 in der Bundesliga spielte. Und er war das, als der Verein nach der Insolvenz in der Verbandsliga Württemberg neu anfing. Seit 25 Jahren ist Betz ein Spatz. Wenn die Ulmer heute Abend beim KSV Hessen antreten (18 Uhr), dann wird es sein letztes Gastspiel in Kassel sein. Nach der Saison beendet der ewige Holger seine aktive Karriere.

Spricht man die Ulmer auf ihren Torwart an, dann kommt nur Bewunderung dabei heraus. Markus Weibler, Leiter der Geschäftsstelle des SSV kommt ins Erzählen: Betz sei 1993 nach Ulm in die Jugend gekommen. 1999 in der Bundesliga wurde er dann Ersatztorwart. „Als die zweite Mannschaft nach der Insolvenz zur ersten in der Verbandsliga wurde, da wurde Holger Stammtorwart – und ist es seitdem immer geblieben. Er hatte nie größere Verletzungen. Er ist einfach immer ein Vorbild an Auftreten, an Charakter, Fitness und Trainingseifer gewesen“ sagt der 48-Jährige.

Betz hat in Ulm alles mitgemacht. Nach einem Jahr auf der Bank in der Bundesliga, lief er dreimal in der zweiten Liga auf. Dann kamen die finanziellen Turbulenzen, der Abstieg. Doch Betz blieb dabei. Obwohl er auch andere Möglichkeiten hatte. In einem Interview erzählte er einmal, dass er nach dem Fall des SSV Ulm ein Angebot von Hannover 96 bekommen hatte. Trainer dort war damals Ralf Rangnick, der Betz aus gemeinsamen Zeiten in Ulm kannte. Doch der heute 39-Jährige blieb bei den Spatzen.

„Er ist bodenständig, hat sich in Ulm ein Leben aufgebaut, hat seine Frau hier kennengelernt und zwei Kinder bekommen“, erzählt Weibler. Betz entschied sich gegen das Risiko Profifußball und schuf sich ein zweites Standbein neben dem Fußball. Er machte eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann, heute leitet er das vereinseigene Studio.

Mit dem Fußball ist nach dieser Saison nun Schluss. Im Februar verkündete er, dass er im Sommer seine Karriere beenden werde. Dann wird Betz 40 Jahre alt sein. Hier und da zwickt es mal. Das Alter geht auch an einer Legende nicht spurlos vorbei.

Den Ulmern wird Betz aber auch dann nicht verloren gehen. Denn schon jetzt hat er einen Vertrag als Torwarttrainer unterschrieben. „Er ist eine Institution hier. So einen kannst du nicht gehen lassen“, sagt Weibler.

Betz ist also auf seiner Abschiedstournee in der Regionalliga, die lange Zeit seine fußballerische Heimat war. Gegen den KSV wird er sein 497. Spiel für Ulm bestreiten. Die 500 macht er voll, bevor er dann endgültig geht.

