KSV Hessen vor dem Saisonstart: Trainer Damm über die Typen seines Teams

Von: Frank Ziemke

Gibt einen Einblick ins Mannschaftsgefüge: Tobias Damm, Trainer des KSV Hessen Kassel. © Andreas Fischer

Wer ist Feierbiest, wer Mentalitätsmonster beim KSV Hessen Kassel? Das hat Trainer Tobias Damm vor dem Regionalliga-Saisonstart verraten.

Kassel – Die Löwen legen los. Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Südwest. Der KSV Hessen Kassel muss reisen. Am Sonntag ist er ab 14 Uhr zu Gast bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Hoffenheim. Mit im Bus sitzen neben einem kurzfristigen Neuzugang ein Feierbiest, zwei DJs und ein Bachelor-Kandidat. Trainer Tobias Damm hat uns nämlich einen Einblick gegeben, welche Typen er so im Team hat für die Saison. Damm über:

Bachelor: Jon Mogge. Da kann es nur einen geben. Keiner achtet auf sein Äußeres so wie er. Da sitzt jedes Haar. Der Body stimmt auch. Jon ist wie gebacken für den Bachelor.

Jon Mogge. Da kann es nur einen geben. Keiner achtet auf sein Äußeres so wie er. Da sitzt jedes Haar. Der Body stimmt auch. Jon ist wie gebacken für den Bachelor. Feierbiest: Jascha Döringer. Also feiern können in der Mannschaft alle. Aber einer marschiert immer vorweg, das ist Jascha. Ich möchte da jetzt lieber nicht ins Detail gehen. Aber egal ob in der Kabine, beim Mannschaftsabend oder auf Mallorca – Jascha ist unser unangefochtener Partykönig.

Jascha Döringer. Also feiern können in der Mannschaft alle. Aber einer marschiert immer vorweg, das ist Jascha. Ich möchte da jetzt lieber nicht ins Detail gehen. Aber egal ob in der Kabine, beim Mannschaftsabend oder auf Mallorca – Jascha ist unser unangefochtener Partykönig. Führungsspieler: Frederic Brill. Unser Kapitän. Wer sonst? Deshalb hat er das Amt seit Jahren inne. Das stellt auch niemand je infrage. Frederic geht immer voran. In der Kabine, auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Unser Kapitän ist der perfekte Führungsspieler.

Frederic Brill. Unser Kapitän. Wer sonst? Deshalb hat er das Amt seit Jahren inne. Das stellt auch niemand je infrage. Frederic geht immer voran. In der Kabine, auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Unser Kapitän ist der perfekte Führungsspieler. Freistoßkünstler: Nils Stendera. Mit Nils und Nael Najjar treten zwei bei uns die Freistöße. Nils hat eine extrem gute Schusstechnik. Er ist auch einer, der nach dem Training noch da steht und Freistöße übt.

Nils Stendera. Mit Nils und Nael Najjar treten zwei bei uns die Freistöße. Nils hat eine extrem gute Schusstechnik. Er ist auch einer, der nach dem Training noch da steht und Freistöße übt. Flankengott: Nael Najjar. Nael hat einfach dieses Tempo an der Seitenlinie, die er ständig rauf und runter flitzt. So verschafft er sich den Platz für viele Flanken. Die Qualität der Flanken ist oft richtig super. Dass nicht jede einen Abnehmer finden kann, ist klar.

So kennt man ihn: Nael Najjar (links) vom KSV Hessen im Sprintduell mit Großaspachs Jonas Brändle. © Andreas Fischer

Mentalitätsmonster: Hendrik Starostzik. „Henne“ läuft wie Frederic Brill immer auf Hochtouren. Er ist präsent im Strafraum und in den Zweikämpfen. Und das gibt er weiter. Er treibt seine Vorder- und Nebenleute verbal an. Von ihm kommen immer klare Kommandos. Das ist für eine Mannschaft extrem wichtig.

Hendrik Starostzik. „Henne“ läuft wie Frederic Brill immer auf Hochtouren. Er ist präsent im Strafraum und in den Zweikämpfen. Und das gibt er weiter. Er treibt seine Vorder- und Nebenleute verbal an. Von ihm kommen immer klare Kommandos. Das ist für eine Mannschaft extrem wichtig. Kabinen-DJ: Marco Dawid und Nael Najjar. Hier muss ich zwei Namen nennen, weil wir in der Tat zwei Kabinen-DJs haben. Der Grund ist ganz einfach: Die beiden haben die Playlist auf dem Handy. Bei uns sucht jeder Spieler einen Song für die Saison aus. Die stellen unsere DJs dann zusammen. Die Stilrichtungen sind sehr verschieden. Ballermann-Lieder gibt es dabei nicht.

Marco Dawid und Nael Najjar. Hier muss ich zwei Namen nennen, weil wir in der Tat zwei Kabinen-DJs haben. Der Grund ist ganz einfach: Die beiden haben die Playlist auf dem Handy. Bei uns sucht jeder Spieler einen Song für die Saison aus. Die stellen unsere DJs dann zusammen. Die Stilrichtungen sind sehr verschieden. Ballermann-Lieder gibt es dabei nicht. Leseratte: Tim Dierßen. Tim sieht man sehr oft mit einem Buch in der Hand. Auch bei den Busfahrten gehört er zu denen, die gerne lesen. Dass er jetzt in der Reha nach dem Kreuzbandriss viel Zeit für Bücher hat, ist natürlich bitter.

Tim Dierßen. Tim sieht man sehr oft mit einem Buch in der Hand. Auch bei den Busfahrten gehört er zu denen, die gerne lesen. Dass er jetzt in der Reha nach dem Kreuzbandriss viel Zeit für Bücher hat, ist natürlich bitter. Pokerface: Aram Kahraman. Er mag auf manchen vielleicht eher still wirken, aber Aram hat es drauf. Einige unserer Jungs haben eine Kartenrunde. Ich habe gehört, dass er da sehr häufig gewinnt. Das mit dem Pokerface passt also.

Aram Kahraman. Er mag auf manchen vielleicht eher still wirken, aber Aram hat es drauf. Einige unserer Jungs haben eine Kartenrunde. Ich habe gehört, dass er da sehr häufig gewinnt. Das mit dem Pokerface passt also. Publikumsliebling: Marco Dawid. Er ist halt mittlerweile ein Urgestein des KSV im aktuellen Kader. Marco hat sich nach dem Kreuzbandriss ungeheuer professionell zurückgearbeitet. Die Fans honorieren das. Sie freuen sich mit ihm über jedes Tor, das er schießt.

Marco Dawid. Er ist halt mittlerweile ein Urgestein des KSV im aktuellen Kader. Marco hat sich nach dem Kreuzbandriss ungeheuer professionell zurückgearbeitet. Die Fans honorieren das. Sie freuen sich mit ihm über jedes Tor, das er schießt. Unterhaltungskünstler: Jascha Döringer. Da muss nochmal Jascha herhalten. Er ist nicht nur das Feierbiest, sondern auch ein Entertainer. In der Kabine spielt er manchmal Imitator. Er kann in unglaublich viele Rollen schlüpfen, muntert die Jungs damit auf. Er hat einfach zu allen einen guten Draht.

Schmitt wird ein Löwe Es hatte sich angedeutet: Der 22-jährige Oliver Issa Schmitt wechselt zum KSV. Der Angreifer wurde beim 1. FC Köln ausgebildet, war an Drittligist Verl ausgeliehen. Diese Vereinbarung wurde nun aufgehoben, sodass der Weg nach Kassel frei war. „Mit seiner Einstellung und seinen spielerischen Anlagen ist er eine ideale Verstärkung im Sturm“, sagt Tobias Damm über Schmitt, der vermutlich am Sonntag bereits dabei ist.

