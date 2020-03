Fünf Gründe für den 8:0-Erfolg des KSV Hessen in Hadamar 

Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen

+ © Patrick Jahn Glückliche Gesichter: Alban Meha (links) und Lukas Iksal. © Patrick Jahn

Hadamar – Es war in gewisser Weise passend, dass dem KSV Hessen Kassel dieser Erfolg in der Fußball-Hessenliga am 29. Februar gelang.