Der KSV Hessen siegt 4:1 gegen Waldgirmes: Eine Einheit voller Einzelkönner

Der KSV Hessen Kassel marschiert in diesen Wochen durch die Fußball-Hessenliga. Seit acht Spielen, seit Tobias Damm das Traineramt übernommen hat, ist er ungeschlagen.

So holte sich der KSV 22 von 24 möglichen Punkten bei einem Torverhältnis von 30:6. Das neueste Opfer der Löwen in Topform war am Samstag der SC Waldgirmes.

Nach 0:1-Rückstand drehten sie die Partie zu einem souveränen und verdienten 4:1-Erfolg. Die Mannschaft ist eine Einheit voller Einzelkönner.