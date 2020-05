KSV Hessen Kassel steigt in die Regionalliga auf - nach vielen Wochen Unsicherheit

Der KSV Hessen Kassel darf jubeln. Die Spielkommission und die Gesellschafter der Regionalliga Südwest haben beschlossen, dass es vier Aufsteiger geben wird.

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 6.10 Uhr: Vorstandsmitglied Jens Rose war glücklich und erleichtert zugleich: DerKSV Hessen Kassel wird in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest spielen.

Die frohe Kunde des Aufstiegs kam am Dienstagabend (26.05.2020). Nach dem DFB-Bundestag am Montag und der Ablehnung einer zweigleisigen dritten Liga hat die Spielkommission und die Gesellschafterversammlung der Regionalliga gestern lange per Videokonferenz getagt – und ist letztlich zu dieser Entscheidung gekommen.

KSV Hessen Kassel steigt in Regionalliga auf - Nach Wochen der Unsicherheit

Für die Löwen enden damit Wochen der Unsicherheit. Erst hatte der Hessische Fußball-Verband in seinen Empfehlungen die Relegationsplätze nicht berücksichtigt, sich dann doch auf die Seite des KSV Hessen Kassel geschlagen. Eine interne Probeabstimmung der sieben Verbände der Regionalliga Südwest hatte für Unruhe gesorgt, bei der mit zwei zu fünf Stimmen gegen den Antrag des KSV gestimmt worden war.

Dieser sah vor, dass es vier Aufsteiger aus den Oberligen Hessen, Rheinland-Pfalz/Saar und Baden-Württemberg geben soll – die drei Meister sowie der Zweitplatzierte mit dem besten Quotienten. Dieser wird aus erzielten Punkten und ausgetragenen Spielen errechnet. Die Löwen lagen dabei vor den Konkurrenten aus den anderen Bundesländern.

KSV Hessen Kassel: Vor Aufstieg in Regionalliga drohte Verein mit Klage

Daraufhin hatte der KSV Hessen Kassel mit Klage gedroht. Nun gibt es aber eine außergerichtliche Lösung, indem die Gesellschafter der Regionalliga sowie die Spielkommission doch dem Vorschlag des KSV gefolgt sind. „Jetzt können wir durchatmen. Wir haben Gewissheit und können planen. Die Mannschaft und die Region haben sich das verdient“, sagte Rose, kurz nachdem er vom Aufstieg seines KSV Hessen Kassel erfahren hatte.

„Da ist ja auch immer Ungewissheit dabei, weil die eigene Einschätzung etwas subjektiv sein kann. Aber wir hatten die richtige Einschätzung“, fügte Rose an. „Es hat wohl auch einen Vorschlag gegeben, den vierten Aufsteiger sportlich auszuspielen. Dazu wären wir auf jeden Fall bereit gewesen. Es ist immer schöner, wenn sich alles sportlich entscheidet. Aber das ist derzeit eben nicht möglich“, sagte Rose.

KSV Hessen Kassel: Das sagt Trainer Damm zum Aufstieg in die Regionalliga

Glücklich war auch Trainer Tobias Damm, der auf der Couch lag, als er die Aufstiegsnachricht bekam: „Ich freue mich riesig für die Jungs. Nach den vergangenen zwei Jahren ist das endlich mal eine positive Entscheidung.“ Anschließend stand das Handy nicht mehr still: „Ich habe innerhalb von fünf Minuten 20 Nachrichten bekommen. Keine Ahnung, wie die Leute das alle so schnell erfahren haben“, sagte Damm.

„Mir sind jede Menge Steine vom Herzen gefallen. Das hat sich gezogen – und obwohl du nicht spielst, stehst du unter Strom.“ Damms Fazit: „Jetzt kann ich sagen: Okay, es gibt doch einen Fußballgott.“

Erstmeldung vom 26.05.: Jetzt steht es fest: KSV Hessen steigt in die Regionalliga auf

Kassel – Die Achterbahnfahrt hat ein Ende. Der KSV Hessen Kassel steigt in die Regionalliga Südwest auf. Diese Entscheidung trafen Spielkommission und Gesellschaftversammlung am Abend.

Sie entschieden, dass die Saison abgebrochen wird, Saarbrücken in die 3. Liga aufsteigt, es keine Absteiger gibt – aber vier Aufsteiger. Das ist neben den Meistern Eintracht Stadtallendorf, dem VfB Stuttgart II und dem TSV Schott Mainz eben auch der KSV Hessen.

Wie die Löwen selbst vorgeschlagen hatten, wurde zur Ermittlung des vierten Aufsteigers die Quotientenregelung zwischen den drei Zweiten der Oberligen aus Hessen, Rheinland-Pfalz/Saar und Baden-Württemberg angewandt. Der KSV Hessen liegt dabei mit einem Quotienten von 2,14 vor den Konkurrenten. Nach zwei Jahren in der Hessenliga glückte dem KSV nun am Grünen Tisch die Rückkehr in die vierthöchste deutsche Spielklasse.