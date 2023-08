KSV Hessen Kassel: Löwinnen zu Gast bei den Löwen

Von: Frank Ziemke

Jens Rose und der KSV Hessen unterstützen ukrainische Sportlerinnen. Diese Woche kommen sie nach Kassel. Am Samstag haben Ukrainer beim Spiel des Fußball-Regionalligisten freien Eintritt.

Kassel – Die ganze Geschichte begann im März dieses Jahres. Die Sportredaktion unserer Zeitung erhält einen Anruf von Thomas Althoff. Der 58-jährige Kasseler erzählt die Geschichte von jungen Sportlerinnen aus Kiew. Sieben Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren, die in der ukrainischen Hauptstadt aufwachsen müssen in Zeiten des Krieges. Der Sport ist dabei für sie ein wichtiger Halt geworden. Ästhetische Gruppengymnastik heißt er, ist in westlichen Ländern noch eher unbekannt, in Osteuropa und Skandinavien aber deutlich populärer.

Und das Aelita-Team hat erste Erfolge: Ist bereits Vizemeister des Landes, qualifiziert für den Weltcup. Was fehlt: Geld für die Reise. Der Rest ist schnell erzählt. Althoff bittet um Unterstützung, weil er den Jugendlichen Ablenkung verschaffen will, sie herausholen aus ihrem schweren Alltag mit der täglichen Angst vor Bomben. Wir stellen den Kontakt zum Fußball-Regionaligisten KSV Hessen Kassel und dessen Vorstandssprecher Jens Rose her. Die Zusage kommt sofort. Seitdem unterstützen die Löwen ukrainische Löwinnen. Und ermöglichen so eine Erfolgsgeschichte.

Beflügelt von der Unterstützung aus Kassel wird das Aelita-Team Dritter des Weltcups, Meister der Ukraine und holt im Juni Bronze bei der Europameisterschaft in Finnland. Mittlerweile stellen sie sogar offiziell das Nationalteam ihres Landes. Teammanagerin Svitlana Tkachenko, über die alle Kontakte zu unserer Redaktion laufen, sagt: „Die Unterstützung des KSV und die Berichterstattung haben die Mädchen unglaublich motiviert. Ohne diese Hilfe wären die Erfolge nicht möglich gewesen. “

In dieser Woche nun kommen Sofiia, Karyna, Kateryna, Oleksandra, Olha, Veronika und Oleksandra sowie Trainerin Anna Bezrodna und Managerin Tkachenko nach Kassel – auf Einladung von Thomas Althoff und des KSV Hessen Kassel. Am Samstag werden sie beim Spiel des Regionalligisten gegen die Stuttgarter Kickers im Auestadion auftreten. Aus diesem Anlass hat sich der KSV sich eine besondere Aktion einfallen lassen: Alle Ukrainer in der Stadt und der Region sind zu dem Spiel eingeladen. Sie erhalten gegen Vorlage des ukrainischen Ausweises an ein einer Sonderkasse auf dem Stadionvorplatz eine Freikarte für die Nordtribüne. Jens Rose sagt: „Wir möchten den Mädchen und allen geflüchteten Menschen aus der Ukraine an diesem Tag ein Zeichen der Solidarität senden und laden sie deshalb ein.“

Unterstützung für den Besuch kommt auch von der Stadt Kassel und der Universität. Die Mädchen aus Kiew kommen zwar in ihren Ferien nach Nordhessen, aber wie ernst sie den Sport nehmen, zeigt sich auch daran: Während des Aufenthaltes wird täglich vier Stunden trainiert. Das Sportamt und die Uni stellen dafür sogar am Wochenende eine Halle zur Verfügung. Die Stadt hilft zudem, die Einladung ins Stadion unter den Flüchtlingen in Stadt und Landkreis zu verbreiten.

Die ukrainischen Mädchen starten am Mittwoch ihre beschwerliche Reise nach Kassel. Eines ist im Gepäck immer dabei: die Fahne des KSV Hessen Kassel, die sie stets auch nach ihren Auftritten auf der Bühne präsentieren. (Frank Ziemke)