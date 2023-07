KSV gegen Hannover 96 auf verlorenem Posten

Von: Torsten Kohlhaase

Teilen

Niederlage im letzten Testspiel: KSV-Trainer Tobias Damm verliert mit seinem Team 0:7 bei Hannover 96. © Andreas Fischer

Dieses letzte Testspiel war eine Nummer zu groß für den KSV Hessen. Mit einer heftigen 0:7-Pleite beendeten die Löwen die Regionalliga-Generalprobe bei Hannover 96, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Die Niedersachsen, die bis auf zwei A-Jugendspieler mit Akteuren aus dem Kader des Fußball-Zweitligisten antraten, spielten sich in einen regelrechten Rausch und zeigten den Gästen am Ende deutlich die Grenzen auf.

„Bis zur Führung von Hannover, die aus einem Freistoß entstand, hatten wir auch unsere Möglichkeiten und waren die bessere Mannschaft. Aber dann liegst du schnell 0:5 zurück, weil beim Gegner einfach alles passt. Insgesamt haben wir uns zu schlecht verkauft“, sagte KSV-Coach Tobias Damm über den finalen Test vor dem Saisonstart am kommenden Samstag gegen die Reserve von Mainz 05 (14 Uhr, Auestadion).

Der Löwen-Trainer musste in der Aufstellung auch noch mal umdisponieren, weil Merlin Schlosser ausfiel. „Nach einem Schlag auf den Mittelfuß hat er eine starke Prellung erlitten. Ich gehe aber davon aus, dass er im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen kann“, erklärte Damm. Alexander Mißbach rückte stattdessen für ihn in die Innenverteidigung an die Seite von Kenny Weyh, der als Einziger die gesamte Partie durchspielte. Die erste Chance der Partie gehörte Sercan Sararer (9.), zur Halbzeit stand es dann aber auch schon 0:4 aus Sicht der Löwen. Antonio Foti gelang am Ende ein Dreierpack für Hannover, Sebastian Ernst traf doppelt.

„Die Fehler von uns wurden gnadenlos bestraft. Wir haben nicht nur zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht, wir haben auch insgesamt nicht aggressiv und körperlich genug verteidigt. Dann kommt ein solches Ergebnis zustande“, sagte der Sportliche Leiter des KSV, Ingmar Merle. Er betonte aber auch: „Mit den Spielern, die Hannover auf dem Platz hatte, war da eine ganz andere Qualität im Spiel.“

Statt einer Partie auf Augenhöhe gegen eine verstärkte Reserve wurde es also ein Test gegen Spieler aus dem Zweitligakader der 96er. Trotzdem will Damm das Ganze nicht zu hoch hängen und denkt schon an den Ligastart: „Eine erste Elf habe ich schon im Kopf, doch es kann in der Woche auch noch einiges passieren. Zudem haben etwa Alban Meha, Nils Stendera und Frederic Brill noch ein bisschen Nachholbedarf.“

Hannover: Weinkauf - Arrey-Mbi, Kunze (70. De Sousa Moreira), Leopold, Ernst, Foti, Oudenne, Krajnc, Wörl, Lührs, Momuluh (64. Ndikom)

KSV: Klußmann (60. Gröteke) - Najjar (60. Itoi), Mißbach (60. Durna), Weyh, Dzemailji (60. Bejdic) - Meha (46. Stendera), Brill (60. Rakk) - Kang (60. Liesche Prieto), Sararer (60. Bräunling), Zografakis (60. Iksal) - Jones (60. GösAssan Ouédraogo weiner)

Tore: 1:0 Wörl (26.), 2:0 Kunze (30.), 3:0 Foti (42.), 4:0 Foti (45.), 5:0 Ernst (51.), 6:0 Ernst (58.), 7:0 Foti (68.)