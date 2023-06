Interview mit KSV-Hessen-Trainer Tobias Damm: „Haben aus wenig viel gemacht“

Von: Frank Ziemke, Maximilian Bülau

Sind mit den Herzen Löwen: Sebastian Busch (links) und Tobias Damm. © Imago/Eibner

Vor zwei Jahren kam Tobias Damm, Trainer des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel, zum Saisonabschluss-Interview gleich mit einem Vorschlag für die Überschrift. Diese lautete damals „Dieser Umbruch ist zu groß“.

Kassel – Dieses Mal hat der 39-Jährige – zunächst – keine Idee im Gepäck – das gibt er gleich schmunzelnd zu. „Dieser Umbruch muss sein“, schlagen wir aufgrund der aktuellen Situation vor. Damm, der in der zurückliegenden Spielzeit Rekordtrainer hinsichtlich der längsten Amtszeit am Stück bei den Löwen geworden ist, widerspricht nicht. Im Interview gibt der Coach, der demnächst seine A-Lizenz in der Tasche hat, einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Herr Damm, es wird sich einiges ändern in diesem Sommer beim KSV. Warum muss das sein?

Wir haben im vergangenen Jahr der Mannschaft vertraut, die diese gute Saison gespielt hat. Damals haben alle ihre Leistung gebracht und dementsprechend auch einen neuen Vertrag bekommen. Nur sieht man immer erst, wenn es mal nicht läuft, welche Qualität ein Spieler in dieser Situation noch hat. Es sind viele Spieler auf der Erfolgswelle mitgeschwommen. Wir haben einen schlechten Start gehabt – und dann zeigt sich, wer damit umgehen kann. Da gab es große Unterschiede.

Würden Sie sagen, dass die Idee, mit jungen, regionalen Fußballern in der Regionalliga zu bestehen, gescheitert ist?

Ich glaube, dass wir jetzt die Struktur geschaffen haben, um alles professioneller aufzustellen. Man muss sehen – und das ist mit wichtig –, wo man herkommt. Wir kommen aus einer Insolvenz. Klar, die ist vier Jahre her. Aber danach haben wir das Ganze peu à peu aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt damals ging es nur mit einem Großteil an regionalen Spielern. Vor allem finanziell. Wir haben uns Stück für Stück gesteigert und sind finanziell wieder sehr gesund. Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen, dass es finanziell jetzt sehr gut aussieht, weil wir einfach aus wenig viel gemacht haben. Das wäre eine gute Überschrift.

Nur junge, regionale Spieler – das reicht also nicht?

Nein. Deswegen war es ein Fehler, letztes Jahr zu sagen, wir wollen noch besser als Platz sieben abschneiden. Im Nachhinein muss man sagen: Das geht gar nicht. Wir waren da schon am Maximum mit Spielern, die zu 70 Prozent noch arbeiten.

Wo kommt denn die gute Finanzlage her? Von den Zuschauerrängen ja nicht. Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeit von den Sponsoren gewürdigt wird?

Unser Finanzvorstand Swen Meier hat sich auf den Hut geschrieben, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Von daher habe ich dieses Gefühl, ja.

Aber jetzt hat man auch das Gefühl, dass wieder mehr ausgegeben, als eingenommen wird. Muss man ins Risiko gehen?

Wenn man die Schiene fährt, dass es professioneller werden soll – und da muss man aufpassen, das geht nicht von heute auf morgen –, fängt man damit an, dass Spieler geholt werden, die davon leben. Das war in den vergangenen Jahren nicht so. Das heißt aber nicht, dass wir Unsummen bezahlen können. Die Gehälter werden sich nicht groß ändern.

Anderes Thema: Es gab auch in der abgelaufenen Saison viele Verletzte. Ist das Training zu intensiv? Oder vielleicht nicht intensiv genug?

Ich habe so etwas gehört. Da habe ich mich tierisch geärgert. Dass Verletzungen kommen, weil wir zu wenig trainiert hätten. Dass die Mannschaft nicht fit sei. Das ist absoluter Quatsch. Dass es viele Verletzte gegeben hat, steht außer Frage. Da macht man sich natürlich auch Gedanken, ob das an der Trainingssteuerung liegt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir zu wenig trainiert hätten.

Was bedeutet es denn dann, dass der Umfang künftig erhöht wird?

Da geht es nicht um Vormittagstraining, sondern um den Mittwoch, den wir bislang noch freigemacht haben. Auch vormittags zu trainieren, das können wir nach wie vor nicht leisten. Es kann aber sein, dass wir eine Athletikeinheit oder eine taktische vormittags einstreuen, die Mirko Dickhaut betreut.

Wie umreißen Sie Dickhauts Aufgaben?

Das müssen wir noch in Ruhe besprechen. Erst mal geht es darum, dass er unsere Idee und Philosophie versteht, sieht, wie wir arbeiten. Aber klar: Je mehr Trainer man hat, desto kleinteiliger kann man in Gruppen arbeiten.

Der KSV wird häufig für sein Teamgefüge gelobt. Nun ändert sich einiges. Ist es das Ziel, diesen Teamgedanken wieder hinzubekommen? Oder sagen Sie: Eigentlich war es mir schon zu freundlich.

Nein, das ist meine wichtigste Aufgabe, diesen Teamgedanken herzustellen. Darauf habe ich Einfluss, und diesen Einfluss werde ich nehmen. Wer diesen Gedanken nicht hat, der wird das schnell spüren. Aber wir holen auch keine Spinner. Wir wollen diese mannschaftliche Geschlossenheit leben.

Aber hat nicht ein Stück Mentalität gefehlt?

Die Mentalität würde ich keinem meiner Spieler absprechen. Es war manchmal zu ruhig, das stimmt. Da hat ein Hendrik Starostzik gefehlt. Das Dreckige brauchen wir.

Schauen Sie bei Transfers gezielt auf solche Spieler?

Das ist ein Faktor. Aber eine Achse bleibt bei uns auch erhalten. Sören Gonther möchte Leute, die marschieren können, die Biss haben.

Im vergangenen Jahr ist die Vorgabe für die Saison schnell auf Sie zurückgefallen. Sind Sie deswegen nun vorsichtiger?

Das ist so eine Sache mit den Zielen. In der Regionalliga kann alles passieren. Man kann oben mitschwimmen, sich im Mittelfeld einreihen oder unten drinstecken und mentale Probleme bekommen. Deswegen: Ziele setzen, ja. Und sie müssen realistisch sein, klar. Aber es ist schwierig. Wir haben uns mit diesem Verein schon viele Ziele gesetzt – und die dann häufig auch in den Sand.

Wie viel einfacher wird es für Sie, wenn eine Belastung wegfällt?

Wenn der Trainerschein wegfällt, mache ich drei Kreuze. Das war so ein Umfang. Am 13. Juni ist das Abschlussgespräch. Aber ich habe definitiv Sachen mitgenommen, die mich in Zukunft weiterbringen.

Und wie viele Spieler benötigen Sie noch, damit es einfacher wird?

Sechs. Einen Stürmer, einen Außen, einen Linksverteidiger, einen Sechser, einen Torhüter und noch einen Innenverteidiger.

Noch eine Sache: Am 30. Oktober, ein Montag, werden Sie 40 Jahre alt. Welche Schlagzeile würden Sie da gern lesen?

KSV gewinnt Heimspiel souverän mit 3:0.

Wäre 4:0 nicht besser? Wegen 40.

Stimmt, das wäre besser. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)