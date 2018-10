Verleihung des Heinz-Fehr-Pokals: KSV und FSC trennen sich 2:2 

Kassel. Die Fußball-Hessenligisten KSV Hessen Kassel und FSC Lohfelden haben sich anlässlich der Verleihung des Heinz-Fehr-Pokals in einem Testspiel gestern Abend mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden getrennt.

Die Partie fand auf dem Kunstrasenplatz im Auesportpark in Kassel statt. Der KSV ging zunächst durch Ingmar Merle in Führung, Dominik Schneider glich für den FSC aus. Der A-Jugendspieler Marcel Fischer brachte die Kasseler erneut in Führung. Enis Salkovic erzielte den 2:2-Endstand.

Den Heinz-Fehr-Pokal erhält in diesem Jahr Heinrich Gringel für besondere Leistungen im Bereich der Inklusion. Ein Porträt über Gringel lesen Sie in unserer Freitagsausgabe. Unser Foto zeigt Brian Schwechel vom KSV (links) und Okan Gül vom FSC.