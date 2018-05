Auf geht’s ins letzte Endspiel: KSV Hessen trifft heute ab 17 Uhr auf Steinbach

Mehr Tradition als der TSV Steinbach hat sicherlich Eintracht Haiger. Die erste Mannschaft spielte von 1980 bis 1997 in der Oberliga Hessen. 1987 holte die Eintracht die Vizemeisterschaft und stand kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. 1984 gewann Haiger den Hessenpokal, spielte im Jahr darauf im DFB-Pokal und scheiterte erst im Achtelfinale. 2003 war der Verein insolvent. Der Nachfolgeklub FC Eintracht Haiger spielt heute in der Kreisliga.

Nicht umsonst wird der KSV Hessen als Traditionsverein bezeichnet. Die Erstgründung des Klubs fand am 17. November 1945 statt. Die Löwen spielten lange in der Zweiten Bundesliga, verpassten mehrfach den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Zu den größten Erfolgen zählen einige Aufstiege, die Hessenpokalsiege 1961 und 2015 sowie das Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinals 1991.

Holger Brück ist nach wie vor der bekannteste Name, wenn es um Fußball und Kassel geht. Der heute 70 Jahre alte Abwehrspieler ist eine Legende des Klubs. Brück war in Kassel so ungefähr alles – Spieler, Trainer und Präsident des Vereins. Mit Hertha BSC spielte er zwischenzeitlich in der Bundesliga. Noch heute lebt Brück in Kassel.

Lebende Legenden