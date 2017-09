KSV Hessen: Insolvenzverfahren wurde am Freitag eröffnet

Kassel. Am Rande der Partie gegen den TSV Steinbach am Samstag in der Fußball-Regionalliga machte der KSV Hessen Kassel öffentlich, dass das Insolvenzverfahren gegen den Klub am Freitag eröffnet wurde.

Das ist laut Vorstandsmitglied Jens Rose eine gute Nachricht. „Es ist gut, weil wir jetzt wissen, dass die Masse da ist, um ein Verfahren zu eröffnen. Bei einer anderen Entscheidung hätte es den Verein dann nicht mehr gegeben“, sagt Rose. Und er fügte nach dem deutlichen Sieg an: „Einen besseren Tag kann es für uns gar nicht geben.“ Als Insolvenzverwalterin wurde Jutta Rüdlin eingesetzt, die diesen Job bislang „vorläufig“ gemacht hatte, bis es zu einer Entscheidung in diesem Verfahren kommt. Dies ist nun geschehen.