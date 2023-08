Überraschung beim HNA-Lesertreff: Comedian Krebs wird KSV-Trikotsponsor

Von: Frank Ziemke, Denise Dörries

Die neuen Trikots sorgten für eine Überraschung: Beim Lesertreff unserer Zeitung mit dem KSV Hessen Kassel präsentierten sich Sercan Sararer (links) und Frederic Brill (rechts) im neuen Dress. Auch Geschäftsführer Sören Gonther stellte sich den Fragen der Redaktion und der Fans. © Andreas Fischer

Es gab interessante Gespräche, viele Informationen und einiges zu lachen – aber vor allem eine faustdicke Überraschung beim Lesertreff vor dem Saisonstart des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen.

Kassel - Dieser Abend machte Spaß – und er hielt am Ende eine echte Überraschung parat. Drei Tage vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Südwest lud die Sportredaktion unserer Zeitung zum Lesertreff mit dem KSV Hessen Kassel in den Düsseldorfer Hof. Rund 120 Anhänger der Löwen waren gekommen, um den Gesprächen über ihre runderneuerte Mannschaft zu folgen.

Trainer Tobias Damm, Geschäftsführer Sören Gonther, Vorstand Jens Rose sowie die Spieler Frederic Brill und Sercan Sararer stellten sich den Fragen von Maximilian Bülau, Torsten Kohlhaase und Frank Ziemke. Zur Einstimmung gab es ein Video, in dem sich alle Spieler vorstellten. Für die größte Überraschung aber sorgte der KSV selbst, als er am Ende des launigen Abends seinen neuen Trikotsponsor vorstellte.

Es ist – wirklich kein Spaß – ein bekannter Comedian. Markus Krebs steigt bei den Löwen ein. Der 53-jährige Duisburger füllt seit Jahren große Hallen, war Gewinner des RTL Comedy Grand Prix, hat regelmäßig TV-Auftritte. Der Fußball ist ihm alles andere als fremd. Er ist Anhänger des MSV Duisburg, stand viele Jahre in der Kurve.

Er unterstützt den KSV: Comedian Markus Krebs steigt als Trikotsponsor bei den Löwen ein. © Imago/Andreas Weihs

Und wie kommt Krebs nun zum KSV? Die Idee kam von Sören Gonther. Und sie lag nah, denn Gonther sagt: „Wir sind sehr gut befreundet. Er hat genau meinen Humor. Als ich mit dem Vorschlag kam, hat er nicht gezögert.“ Der Geschäftsführer betont Krebs’ Nähe zum Fußball. „Er ist ein echter Fan, total authentisch und hat schon immer Sympathien für Vereine wie den KSV.“ Zusammengefasst formuliert er den Deal so: „Bühnenkünstler trifft Ballkünstler. Und beide Seiten profitieren davon.“

Davon ist auch Jens Rose überzeugt: „Das wird uns bundesweite Aufmerksamkeit bringen.“ Der Klub hat gleich reagiert und die Menge der Trikots, die in den Verkauf geht, verdoppelt. Auf der Brust steht dann aber nicht der Name des Comedians, sondern der Schriftzug „Brennholzverleih“ – entsprungen aus einem Sketch von Krebs. Rose findet: „Der Typ passt zu uns, zu Fußball. Bratwurst und Bier. Es ist einfach cool.“ Wieviel Geld das Sponsoring dem KSV bringt, wird nicht gesagt. Es dürfte eine höhere fünfstellige Summe sein.

Der KSV Hessen Kassel präsentierte am Mittwoch seinen neuen Trikot-Sponsor. © Andreas Fischer

Brill und Sararer präsentierten das Trikot dann auch im Düsseldorfer Hof. Per Video wurde der Comedian höchstpersönlich gezeigt. „Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit, die hoffentlich über Jahre geht“, sagt Krebs in der Videobotschaft. Außerdem freut er sich auf eine erfolgreiche Zukunft und schätzt es, ein Teil des KSV zu sein. Eine weitere Überraschung verkündete Krebs noch, denn der Comedian wird am Samstag beim Auftaktspiel gegen Mainz dabei sein.