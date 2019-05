Hessenliga live auf HNA.de: KSV Hessen liegt wieder früh zurück

Der KSV Hessen Kassel empfängt heute im heimischen Auestadion den SC Waldgirmes. Wir übertragen die Hessenliga-Partie live im Ticker.

Den Liveticker betreut ab 14 Uhr Max Bülau.

KSV Hessen Kassel - SC Waldgirmes -:- (1. Halbzeit läuft)

1. Halbzeit 2. Halbzeit Kassel 0 Waldgirmes 1

Tore: 0:1 Duran (4.)

Zuschauer:

Karten:

13. Minute: Auf dem Rasen sind richtige Pfützen durch den Regen. Schwierig, hier ein ordentliches Passspiel aufzuziehen. Der KSV versucht es zumindest. eben eine schöne Kombination zwischen Najjar und Adrian Bravo Sanchez. Najjars Flanke findet aber keinen Abnehmer.

10. Minute: Der KSV hatte bislang nur die eine Möglichkeit durch Saglik. Ansonsten kommt offensiv nicht viel. Es sah so aus, als wollten die Löwen das Spiel erst einmal ordnen und ruhig angehen. Durch das 0:1 ist dieser Plan jetzt dahin.

8. Minute: Einige Unsicherheiten jetzt in der KSV-Abwehr. Es gibt Ecke für Waldgirmes.

6. Minute. Das war eine kalte Dusche. Wie in Fulda läuft der KSV früh einem Rückstand hinterher. Mal sehen, was das in den Köpfen der Spieler auslöst.

4. Minute: Und auf einmal liegen die Löwen zurück. Freistoß aus 20 Metern für die Gäste. Tolga Duran tritt an und trifft. Der Schuss sah aber nicht ganz unhaltbar aus. Wieder ein früher Rückstand für die Löwen. Bitter.

4. Minute: Abwartende erste Minuten im Auestadion - doch auf einmal ist Nael Najjar auf der rechten Seite durch und flankt flach in Richtung Mahir Saglik. Der hat viel Zeit, rutscht aber weg. Najjar und Saglik haben übrigens beide Handschuhe an. So kalt ist es nun auch wieder nicht.

2. Minute: Die ersten Szenen zeigen schon: Das wird hier nicht einfach auf diesem Rasen. Es ist rutschig und glitschig.

1. Minute: Der Gast tritt hier in Weiß an, die Löwen im gewohnten Rot. Waldgirmes hat angestoßen.

Anpfiff.

Viele Zuschauer sind bei Dauerregen und zehn Grad übrigens nicht gekommen. Rund 1000 sind da.

Die Mannschaften sind bereit, es kann losgehen.

Trainer Tobias Cramer schickt dieselben elf Spieler aufs Feld, die in Fulda begonnen hatten. Wiedergutmachung ist als angesagt. Das sieht dann so aus: Hartmann - Najjar, Evljuskin, Häuser, Brandner - Brill, Schwechel - Dawid, Saglik, Bravo Sanchez - Schmeer.

Für die Löwen ist es das erste Spiel nach der bitteren 2:6-Pleite in Fulda. Und es ist wohl auch die letzte Chance im Aufstiegskampf. Will der KSV noch eine Chance haben, muss er nun alle verbleibenden Partien gewinnen und auf einen Ausrutscher von Alzenau hoffen. Bei einem weiteren Punktverlust der Kasseler wären aber wohl alle Träume vorbei.

Hallo und herzlich willkommen aus dem Auestadion. In wenigen Minuten beginnt hier die Partie des KSV Hessen Kassel gegen den SC Waldgirmes.

