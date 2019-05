Das Hessenliga-Saisonfinale live auf HNA.de: KSV Hessen heute zu Gast in Flieden

Dieses Spiel verspricht Spannung pur: Der KSV Hessen Kassel ist heute in Flieden zu Gast. Los geht's um 15 Uhr. Wir übertragen die Partie live im Ticker und im Radio.

radiohna is on Mixlr

Den Liveticker betreut Marie Klement. Im Radio sind wir live und in voller Länge über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Max Bülau und Michaela Streuff in diesem Artikel direkt oder auf der RadioHNA-Mixlr-Seite zuhören.

KSV Hessen Kassel - SV Buchonia Flieden -:- (Samstag 15 Uhr)

1. Halbzeit 2. Halbzeit Kassel Flieden

Tore:

Zuschauer:

Karten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Ein gutes Zeichen? Der SV Röchling Völklingen hat auf seiner Website bereits den KSV als Gegner in der Relegation vermeldet. "Am 30.5. erwartet der SVR nun den KSV Hesse zum ersten Relegationsduell", heißt es dort.

+ Der KSV beim Aufwärmen ... © Marie Klement

+ ... und ein Blick auf Flieden. © Marie Klement

+++ Für Flieden geht es heute auch um alles: Die Osthessen müssen gegen den KSV gewinnen, wenn sie noch eine Chance auf den Klassenerhalt wahren wollen. Dabei sind sie aber auch auf Hilfe angewiesen: Friedberg müsste heute gegen den KSV Baunatal verlieren.

+++ Will der KSV Hessen noch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga erreichen, muss er gegen die Buchonia gewinnen. Gleichzeitig benötigen die Kasseler Schützenhilfe von Meister Gießen, der heute gegen Alzenau gewinnen muss. Bei Punktgleichheit hätte der KSV dann den direkten Vergleich für sich entschieden. Den Bayern hingegen würde ein Unentschieden für Platz zwei und die Teilnahme an der am nächsten Donnerstag startenden Aufstiegsrunde reichen.

+++ Der KSV spielt heute im 4-1-4-1-System: Hartmann - Najjar, Allmeroth, Häuser, Brandner - Brill - Bravo Sanchez, Schwechel, Mogge, Dawid - Schmeer

+++ Bei den Löwen fehlt heute der erkrankte Mahir Saglik. Dafür sitzt Ingmar Merle wieder auf der Bank.

+++ Die heutige Aufstellungen:

+++ Laut Flieden werden mindestens 1500 Zuschauer hier auf dem Sportplatz am Weiher erwartet. Aus Kassel sollen etwa 500 mitkommen.

+++ Heute steigt das große Saisonfinale in der Hessenliga. Mittendrin ist der KSV Hessen Kassel, der in Flieden noch auf Platz zwei springen und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde perfekt machen will. Hier finden Sie am Nachmittag den Liveticker.

+++ Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen.

Livestream-URL für Internetradios: http://edge.mixlr.com/channel/duhkm