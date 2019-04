Die HNA beim Rekordspiel: Stadionheft, Einlaufkinder, Fanartikel und Liveberichte

Für das Spiel bKSV Hessen gegen KSV Baunatal im Kasseler Auestadion am Ostermontag sind bereits mehr als 14.000 Eintrittskarten verkauft worden. natürlich ist auch die HNA im Auestadion präsent.

Es ist das Spiel der Spiele in Fußball-Nordhessen. Und am Mittwochnachmittag waren nun auch schon deutlich mehr als 14.000 Eintrittskarten abgesetzt. Da ist natürlich auch die HNA präsent, wenn KSV gegen KSV kickt am Ostermontag. Die aktuelle Vorberichterstattung mündet in einer 16-seitigen Stadionzeitung, die von unseren Mitarbeiterinnen in und am Auestadion kostenlos verteilt wird. Der Knüller: Das Heft hat gleich zwei Titelseiten – eine mit Blick auf die Kasseler Löwen, die andere mit dem KSV Baunatal im Fokus.

Damit nicht genug, wird die HNA auch Fanartikel wie Ratschen und Winkehände anbieten sowie gemeinsam mit dem KSV Hessen Papierfähnchen. Außerdem hat unser Zeitungsverlag die Einlaufeskorte für die beiden Mannschaften organisiert, die die Protagonisten von KSV und KSV auf das Feld begleiten.

Die aktuelle Berichterstattung läuft natürlich im Internet. Maximilian Bülau und Manuel Kopp melden sich ab 14.55 Uhr bei Radio HNA, sie berichten live und in voller Länge. Marie Klement informiert im Liveticker. Die Links dazu gibt es auf www.hna.de. Noch mehr Informationen folgen am Dienstag auch in der gedruckten HNA.

Für das Fußballspektakel werden die Tore des Auestadions um 12.30 Uhr geöffnet, das Südtor zur Osttribüne um 13.30 Uhr. Bereits ab 12 Uhr gibt es einige Aktionen auf dem Stadionvorplatz. Ab 13 Uhr bestreiten einstige Klassespieler von KSV und KSV das Großfeld-Legendenspiel.

Wichtig: Die Eintrittskarten gelten für beide Spiele. Aber: Sie verlieren ihre Gültigkeit beim zwischenzeitlichen Verlassen des Stadions!

Wenige Sitzplatz-Tickets gibt es noch im Fanpoint am Friedrichsplatz. Karten für die Stehplätz werden noch angeboten bei: Jaschko-Werbung (Bad Arolsen), Schublädchen Baunatal, Kassette, Edeka-Heiwig (Fuldatal), Lotto-Reiprich, Sporthaus Lohfelden, HNA-Ticketshop, Fanpoint, Geschäftsstellen KSV Hessen (Damaschkestr. 35) und KSV Baunatal (Sportwelt).