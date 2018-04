House-Party im Auestadion nach dem Spiel gegen Frankfurt

Kassel. Nach dem Derby des KSV Hessen Kassel gegen den FSV Frankfurt 1899 gibt es am Samstag ein öffentliches After-Derby-Event auf der nördlich gelegenen VIP-Terrasse des Auestadions.

Das House Music Event eröffnet direkt nach Spielende gegen 16 Uhr für alle, der Eintritt ist frei. Auch für Nicht-Zuschauer ist ab 16 Uhr der Eintritt ins Stadion frei.

Der Eingangsbereich befindet sich etwa 20 Meter rechts vom Kassenhäuschen vor dem Auestadion (Zugang aus Richtung Frankfurter Straße).

Nach dem Spiel legen die COLLAPSE-Residents Norman Müller und Own.Way entspannten House-Sound auf der VIP Terrasse für die Gäste auf.

Die Crew von COLLAPSE Kassel besteht aus Sportfans und Lokalpatrioten und will dem regionalen Traditionsverein KSV etwas unter die Arme greifen. Im Gegenzug bietet der KSV dem in diesem Jahr zum ersten Mal in der Messe Kassel stattfindenden Electronic Music Event COLLAPSE eine Plattform im Auestadion.

Datum: 14. April 2018

Ort: VIP Terrasse Auestadion Kassel

Anstoß Derby: 14 Uhr (Tickets zum Spiel)

Beginn After-Derby-Party: ca. 16 Uhr (Eintritt frei. Auch für alle, die nicht das Spiel gesehen haben)

COLLAPSE 2018 / Messe Kassel