Live auf HNA.de: KSV Hessen holt zu neunt einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt II

Von: Maximilian Bülau

Teilen

HNA-Liveticker © HNA

Der KSV Hessen Kassel empfängt heute im heimischen Auestadion Eintracht Frankfurt II. Hier finden Sie ab 19 Uhr den Liveticker der Regionalliga-Partie.

<<< TICKER AKTUALISIEREN >>>

KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II 2:2 (Endstand)

Tore: 0:1 Futkeu (13.), 1:1 Meha (30./Handelfmeter), 1:2 Otto (59.), 2:2 Gösweiner (63.) Gelbe Karten: Brill, Springfeld, Aminampong, Sararer / Otto Gelb-Rote Karte: Brill (77./wiederholtes Fouklspiel), Springfeld (90.+1/wiederholtes Foulspiel) / - Zuschauer: 4569

+++ Hintenraus hat der KSV ein bisschen Glück. Über die gesamte Spielzeit gesehen, ist der Punkt aber verdient, weil die Löwen über mindestens 60 Minuten die bessere Mannschaft waren. Euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. +++

+++ Und dann ist Schluss. Der KSV bekommt hier großen Applaus, weil er zweimal zurückkommt und zu neunt am Ende einen Punkt holt. +++

90. Minute: Alle Löwen stehen nun natürlich in der eigenen Hälfte. Amaniampong klärt zur Ecke.

90. Minute: Die Löwen nun also zu neunt in den letzten Minuten, Springfeld wird ebenfalls am Sonntag fehlen. Währenddessen ist Rakk für Meha gekommen.

90. Minute: Jetzt sieht auch Springfeld Gelb-Rot, und auch das geht wohl in Ordnung. Er stoppt Bonianga, der sich den Ball vorbeigelegt hatte, mit dem Körper.

90. Minute: Dicke Chance für die Eintracht. Nach der Ecke kommt Crljenec ganz frei zum Kopfball, aber köpft drüber.

89. Minute: Springfeld klärt gegen den pfeilschnellen Bonianga. Es gibt noch mal Ecke für die Gäste.

86. Minute: Nun sieht auch Sararer Gelb. Heißt: Neben Kapitän Brill wird auch Sararer am Sonntag bei der TSG Hoffenheim II fehlen. Denn es ist am 5. Spieltag seine fünfte Gelbe Karte.

85. Minute: Klar, man muss nun sagen, dass ein Punkt schon ein Erfolg wäre. Nicht wegen des Spiels bisher, da waren die Löwen über weite Strecken besser. Aber in Unterzahl muss das 2:2 nun gesichert werden.

84. Minute: Gösweiner geht nun runter, Iksal kommt für die letzten Minuten und wird sicher seine ganze Emotionalität mit auf den Platz bringen. Gösweiner bekommt einen Sonderapplaus.

+++ 4569 Zuschauer sind heute hier. Das ist eine tolle Zahl. Wir müssen morgen mal schauen, wann es das, mit Ausnahme des Rekordspiels, das letzte Mal gegeben hat. +++

82. Minute: Klar, Frankfurt macht jetzt mehr Druck, die Löwen stehen tiefer. Und Langhoff muss erneut zupacken, macht das aber zuverlässig nach einem Schuss aus kurzer Distanz von Bonianga.

79. Minute: Die Zuschauer erkennen die Leistung heute Abend an und stehen auf, feuern ihren KSV noch einmal an. Spannend wird nun sein, wie viel Risiko das Team von Damm noch geht.

78. Minute: Cassaniti ist bei Frankfurt nun für Futkeu im Spiel.

77. Minute: Und jetzt sieht Brill Gelb-Rot. Und das hat er sich leider auch verdient. Er geht voll auf den Fuß von Bockjans, obwohl er schon Gelb hat. Das wird jetzt ein ganz hartes Stück Arbeit in der letzten gut 15 Minuten.

75. Minute: Es ist ein tolles Fußballspiel am Mittwochabend. Werbung für den KSV, Werbung fürs Auestadion. Und beide Teams gehen hier voll auf den dritten Treffer.

74. Minuten: Und so ist es. Raus gehen tun nun Zografakis und Mißbach.

73. Minute: Beim KSV steht jetzt Jones bereit. Es ist Damms erster Wechsel heute Abend. Auch Dzemailji wird kommen.

70. Minute: Auch nach der folgenden Ecke wird es wieder gefährlich. Doch der Kopfball fliegt Langhoff in die Arme, der nur wenig später erneut stark gegen Bonianga hält.

69. Minute: Bonianga zieht von der Strafraumgrenze ab, Langhoff hält stark. Jetzt ist wieder richtig Tempo im Spiel. Es geht hin und her.

68. Minute: Bei Frankfurt gab es zwei Wechsel. Raus sind Nacho und Müller, dafür drin Wenig und Bonianga.

66. Minute: Und das ist fast das 3:2 für den KSV. Meha schlägt einen Freistoß in den Strafraum, der einmal aufkommt und auf dem Rasen sehr schnell wird. Dieses Mal kommt keiner dran, und Simoni pariert stark.

63. Minute: TOOOOOR für den KSV! Die Löwen schlagen postwendend zurück. Mißbach bringt eine gute Flanke, Gösweiner ist wohl noch dran, der Ball geht ins lange Eck. Dieser Ausgleich ist extrem wichtig vom Zeitpunkt her.

59. Minute: Das 2:1 für die Frankfurter. Wieder ist es ein Ballverlust auf Höhe der Mittellinie, dann kommt Brill nicht in die Grätsche. Am Ende kommt Nacho in den Strafraum und legt zurück. Otto knallt den Ball aus spitzem Winkel ins Tor.

57. Minute: Amaniampong macht das heute richtig gut in den Innenverteidigung. Zusammen mit Springfeld hat er den Laden hinten im Griff. Respekt - für einen 19-Jährigen im ersten Spiel von Beginn an für den neuen Klub.

54. Minute: Springfeld macht den Qualitätstest an einem Frankfurter Trikot und sieht dafür Gelb.

52. Minute: Es bleibt dabei, die Löwen machen das richtig gut und beeindrucken die Gäste teilweise auch mit ihrem immensen Pressing. Und auch spielerisch ist das sehr ansehnlich.

47. Minute: Und das war wichtig: Springfeld spitzelt Nacho den Ball vom Fuß, der kreuzen wollte und dann frei vor Langhoff gewesen wäre.

47. Minute: Zografakis flankt, Gösweiner macht den Ball wieder fest und legt zurück. Najjars Schuss geht aber weit drüber.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Der KSV macht unverändert weiter. Bei den Gästen ist Ghodra raus, Bockjans ist gekommen.

+++ Die Mannschaften sind wieder da, gleicht geht es weiter. +++

+++ Die Löwen haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, das 1:1 ist mehr als verdient, eine Führung wäre sogar okay gewesen. Die Gäste kamen aus dem Nichts zur Führung durch Futkeu, Meha glich dann per Handelfmeter aus. Wir melden uns in wenigen Minuten zurück. +++

+++ Und dann ist Halbzeit. +++

45. Minute: Und das muss das 2:1 sein. Brauburger vertendelt den Ball und Zografakis ist auf und davon, wird eingeholt, kappt den Ball noch mal ab und schießt dann einen Gegenspieler an. Meha war auch mitgelaufen. Da war viel, viel mehr drin.

45. Minute: Brill ist enorm umtriebig heute, jetzt bekommt er aber Gelb. Da hat er den Fuß drübergehalten.

44. Minute: Mißbach bedient Gösweiner, der kurz ablegen will. Aber da war kein Mitspieler.

40. Minute: Die beiden Teams haben sich bislang eine ordentliche erste Hälfte geliefert. Es steht 1:1. Und jetzt wird gerade mal ein wenig das Tempo rausgenommen.

38. Minute: Toller Pass in die Schnittstelle von Meha auf Najjar, doch Brauburger kann klären.

37. Minute: Ghodra hat zu viel Platz 20 Meter vor dem Tor, legt sich Ball noch mal zurecht und schießt. Langhoff fliegt, aber der Schuss geht rechts vorbei.

34. Minute: Jetzt stehen alle. Der KSV macht hier wirklich ein klasse Spiel. Frankfurt hatte nur eine Chance - mit der gab es allerdings auch das Tor. Die Löwen machen hier aber unbekümmert weiter. Der Ausgleich ist mehr als verdient.

32. Minute: Und jetzt ist Stimmung drin. Weil der KSV gleich wieder gefährlich wird und Brill im Strafraum fällt. Doch Heiker zeigt gleich an: weitermachen! Brill bleibt daraufhin ungläubig liegen, Simoni will ihn hochziehen. Die Emotionen kochen das erste Mal hoch.

31. Minute: Kurz zur Aufklärung, Otto hatte im engen Duell mit Gösweiner den Ball mit der Hand mitgenommen. Schiedsrichter Heiker hatte erst auf Freistoß entschieden, wurde dann aber von seinem Linienrichter überstimmt.

30. Minute: Meha macht‘s. Ganz sicher unten rechts schiebt er ein. Simoni war in die andere Ecke unterwegs.

30. Minuten: TOOOOOR für den KSV!

29. Minute: Meha wird es machen.

29. Minute: Es gibt Elfmeter für die Löwen!

26. Minute: Gösweiner zieht den Freistoß von halbrechts. Meha bringt den richtig gut hinter die Abwehr, aber kein Kasseler kommt ran. Springfeld bleibt dann liegen, kann aber relativ schnell wieder aufstehen.

24. Minute: Frankfurt wird nun etwas aktiver. Brauburgers Schuss kann Langhoff aber festhalten.

23. Minute: Nun ist es Brills Fuß, der die Flanke von Otto klärt.

22. Minute: Brill wird da erste Mal zu Schiedsrichter Heiker zitiert. Er hat sich zu sehr beschwert. Gelb gibt es aber noch nicht.

20. Minute: Meha gewinnt, angestachelt von einem nicht gegebenen Pfiff, den Ball zurück, und die Löwen kombinieren sich fein durch. Bei Brills Steckpass steht Gösweiner aber wohl hauchzart im Abseits.

18. Minute: Stendera bringt einen Freistoß in den Strafraum, aber Simoni fängt ihn ab. Gösweiner war da der Adressat.

15. Minute: Überragender Pass von Stendera auf Sararer, der in die Spitze gestartet war und den Ball auch festmachen kann. Dann ist aber ein Verteidiger da und klärt die Szene.

13. Minute: Das hat sich überhaupt nicht angedeutet. Die Gäste führen, und sie machen das 1:0 mit der ersten Chance. Sararer verliert im Mittelfeld den Ball, dann geht es schnell über die linke Seite, Nacho flankt. In der Mitte steht Futkeu ganz frei und köpft ein. Bitter für die Löwen, die hier alles im Griff hatten und drauf und dran waren, selbst die Führung zu erzielen.

12. Minute: Das war richtig gut gespielt. Über Gösweiner und Sararer kommt der Ball zurück zu Meha, der aus 20 Metern draufhält. Auf dem nassen Rasen kommt der Schuss eigentlich richtig gut, tischt einmal auf, ist aber zu zentral.

8. Minute: Sararer wird im Strafraum leicht geschubst, das ist aber zu wenig für einen Elfer. Meha zieht in der Folge aus 20 Metern ab, trifft den Ball aber nur so halb.

6. Minute: Die Löwen legen hier richtig gut los, laufen früh an, machen Druck. Frankfurt kommt nicht ins Spiel bislang.

4. Minute: Nächste gute Möglichkeit für die Löwen, die hier richtig gut loslegen. Sararer spielt zu Zografakis, der flankt auf Gösweiner. Der Österreicher kommt aus fünf Metern an den Ball, kann ihn aber nicht gut platzieren.

3. Minute: Gösweiner bekommt den Ball und legt ihn ab. Springfeld zieht von der 16er-Kante ab. Der geht nur knapp vorbei.

2. Minute: Erstes Foul an Stendera im Mittelfeld. Es gibt Freistoß.

1. Minute: Doch, es geht los. Das Spiel läuft!

+++ Gerade hat es ordentlich geblitzt. Mal sehen, ob Schiedsrichter Marc Heiker die Partie nun anpfeift. +++

+++ Es regnet extrem, aber die Spieler kommen raus. Alles ist angerichtet für ein spannendes Hessenduell in Kassel. Auf geht‘s! +++

+++ In zehn Minuten soll es nun losgehen. Die Aufstellungen werden bereits verkündet. Es regnet hier ordentlich. Hoffentlich kommen alle pünktlich rein. Das wäre sonst natürlich enorm ärgerlich auch für kommenden Heimspiele. Jetzt, wo das Interesse an den Löwen gerade steigt. +++

Lange Schlangen: So sah es kurz vor der Partie vor dem Auestadion aus. © Andreas Fischer

+++ Vor der Kurve hängt übrigens ein Banner mit der Aufschrift: „Unter der Legitimation eines Traditionsvereins stirbt der faire Wettbewerb! Fuck Eintracht U21! Fuck HFV!“ Hintergrund ist der Weg, wie die Eintracht-Reserve in die Regionalliga gekommen ist. Die U21 durfte im vergangenen Jahr ja direkt in der Hessenliga starten, hatte da den Platz vom SC Hessen Dreieich übernommen. Nachdem die Südhessen die Reserve 2014 abgemeldet hatten, ging es so ohne großen Aufwand zurück in den halbprofessionellen Fußball. Gekostet hat das wohl sechs Millionen Euro. +++

+++ Jetzt kommt noch ein ordentlicher Schauer runter, über die Nordtribüne zieht eine dicke, schwarze Wand übers Stadion. +++

+++ Wir blicken dennoch einmal auf die Startelf der Löwen heute: Langhoff - Najjar, Springfeld, Amaniampong, Mißbach - Brill, Stendera - Sararer, Meha, Zografakis - Gösweiner. +++

+++ Gerade kam die Durchsage, dass die Partie wegen des Andrangs und langer Schlangen vor dem Stadion 15 Minuten später beginnen wird. Anpfiff ist nun also um 19.15 Uhr. +++

+++ Trainer Tobias Damm muss bei den Löwen verletzungsbedingt ein wenig umbauen. Kenny Weyhhat sich in Aalen einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. Dafür startet heute erstmals ein Spieler mit dem klangvollen Namen Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong. Der 19-Jährige kam spät von Viktoria Köln zum KSV und ersetzt Weyh heute. Ansonsten steht Alexander Mißbach noch für Faton Dzemailji in der Startelf im Vergleich zum Aalen-Spiel. +++

+++ Schon mal als Info vorab: Spieler der ersten Mannschaft der Frankfurter stehen nicht im Kader. Die Eintracht ist ja morgen auch in der Conference-League-Qualifikation im Einsatz. +++

+++ Dass es heute brisant werden könnte zwischen Nord- und Südhessen zeigt sich auch am Zuschauerinteresse. Der Parkplatz ist voll, der Stadionvorplatz ebenso. Es sieht so aus, als könnten sogar an die 4000 heute da sein. Auch die Osttribüne ist heute übrigens offen. +++

+++ Ein herzliches Willkommen aus dem Auestadion zum dritten Heimspiel der Saison des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Zu Gast ist heute die Reserve von Eintracht Frankfurt. Hessenderby also in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. +++

Alle Artikel zum KSV Hessen Kassel finden Sie auf der KSV-Themenseite. Auch bei Facebook informieren wir regelmäßig über alles wichtige rund um die Löwen. Alle Spieltagsergebnisse und die Tabelle finden Sie auf tabellen.hna.de.