KSV Hessen Kassel siegt im ersten Saisonspiel gegen Mainz 05 II

Von: Marie Klement

Teilen

HNA-Liveticker © HNA

Der KSV Hessen Kassel hat sich im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Mainz 05 II den ersten Dreier gesichert. Hier gibt‘s den Liveticker zum Nachlesen.

KSV Hessen Kassel - Mainz 05 II 2:0 (Endstand)

Tore: 1:0 Jones (40. Minute) Gelbe Karten: Sararer, Gösweiner, Iksal - Wilhelm, Mata Zuschauer: 3059

+++ Hier gibt‘s den Spielbericht.

+++ Das konnte sich sehen lassen, was die Nordhessen beim Auftakt gezeigt haben. Zwar hat Mainz in Halbzeit zwei auch nach dem zweiten Kasseler Treffer Druck gemacht, hatte auch durchaus gute Chancen. Zugelassen haben die Löwen aber nichts. Auch dank starker Leistung von Neuzugang Franz Langhoff.

+++ Die Löwen sichern sich zum Auftakt den ersten Dreier.

Schluss hier im Auestadion.

90.+4. Die erste Ecke können die Gäste nicht nutzen, der KSV klärt auf Kosten einer zweiten Ecke. Diesmal haben die Kasseler etwas mehr Mühe im eigenen Strafraum, lassen aber letztlich wieder nichts zu.

90.+3 Riesen Möglichkeit für Mainz. Schmidt mit einem Distanzschuss, den Langhoff um den Pfosten lenkt.

90.+2 Mainz müht sich zwar nach vorne, bevor es gefährlich wird, sind die Löwen aber jeweils zur Stelle.

90.+2 Meha will Najjar über rechts schicken, der Pass des Kasselers wird allerdings abgefangen.

90.+1 Iksal hält Götze vom Ausführen eines Mainzer Freistoßes ab und sieht dafür Gelb.

90. Die reguläre Spielzeit ist um. Nachgespielt wird vier Minuten.

88. Seven versucht sich einmal mehr auf der rechten Seite durchzusetzen - aber einmal mehr vergeblich.

+++ Kurzer Fun Fact: Derzeit ist der KSV Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest.

86. Marcus Müller befördert den Ball ins Tor der Nordhessen. Die Aufregung im Stadion ist dennoch gering, denn: Passgeber Derstroff stand im Abseits.

Bilder vom ersten KSV Hessen Kassel Heimspiel der Saison Fotostrecke ansehen

85. Gösweiner köpft den Ball nach einer Flanke von Najjar aufs Tor der Gäste. FSV-Schlussmann Tristan Mohn ist zur Stelle.

84. Nächster Wechsel bei den Löwen. Für Rakk kommt Stendera.

+++ Der Druck ist groß auf dem KSV in dieser zweiten Halbzeit. Bisher halten die Kasseler ihm aber gut stand.

83. Hartmann bringt den Ball hoch rein. Da kann kein Mitspieler rankommen. Stattdessen darf Langhoff abschlagen.

+++ Offiziell sind heute 3059 Fans im Stadion. Top.

+++ Gösweiner holt sich in der Folge noch eine gelbe Karte wegen Meckerns ab.

80. Sararer schickt Iksal, der von Götze gestoppt wird, der den Ball mit der Hand spielt. Das war nicht zu übersehen, Schiri Heim übersieht es trotzdem.

+++ Bevor es weitergeht, wird Nadjombe ausgewechselt. Für ihn kommt Götze.

+++ Der Kasseler steht nun wieder.

78. Nach einem Foul von Nadjombe an Dzemailji gibt es ein kurzes Handgemenge an der Seitenlinie.

77. Freistoß für Mainz. 20 Meter sind es etwa bis zum Tor. Trapp führt aus. Die Löwen können erst klären, dann landet der Ball aber bei Nadjombe, der mit Kraft abzieht. Langhoff lenkt den Ball am Tor vorbei. Die folgende Ecke können die Gäste nicht nutzen.

+++ Weil Brill noch behandelt wird, dauert der Wechsel etwas. Macht aber nichts, denn die Stimmung im Stadion ist weiter klasse. Die Fans vertreiben sich das Warten mit Gesängen.

75. Die Löwen wechseln: Iksal und Meha kommen für Zografakis und Brill.

73. Dzemailji und Zografakis stoppen Nadjombe und Seven, die beide auf der rechten Seite nicht locker lassen.

72. Dzemailji fängt Seven im Strafraum der Löwen ab.

70. Chance für Mainz: Marcus Müller aus der Drehung von der Strafraumgrenze legt den Ball knapp übers Tor.

69. Nächster Wechsel bei Mainz. Richter und Rupil sind raus, Schmidt und Seven dafür jetzt auf dem Platz.

+++ Nach einer Flanke von Zografakis landet der Ball nach einem Zweikampf zwischen Gösweiner und seinem Gegenspieler bei Najjar, der abzieht und flach einschiebt. Stark!

+++ In der 67. Minute erhöhen die Löwen auf 2:0.

Toooooooooooooooor für den KSV Hessen!!!

+++ Schaut gut aus, was der Torwart der Kasseler heute zeigt.

66. Richter hat im Strafraum der Löwen viel zu viel Platz und schließt gefährlich ab. Erneut pariert Langhoff stark.

64. Sararer erobert den Ball und zieht hart aus 18 Metern ab - wird allerdings geblockt.

63. Auch die Kasseler wechseln - ebenfalls doppelt: Gösweiner kommt für Jones, Kang für Bräunling.

61. Nadjombe hat im Strafraum der Löwen sträflich viel Platz, nutzt das, um den Ball ins Zentrum zu bringen. Da ist Weyh mit dem Kopf zur Stelle.

59. Zografakis setzt sich links sehenswert durch und bringt den Ball dann gut rein. Im Zentrum findet der Kasseler aber keinen Abnehmer. Schade.

58. Mainz wechselt doppelt. Marcus Müller und Linsmeyer kommen für Mata und Wilhelm.

56. Ecke für Mainz. Und dann wird es brandgefährlich im Strafraum der Kasseler, weil Trapp abzieht. Da muss sich KSV-Schlussmann Langhoff ganz lang machen, um den Ausgleich zu verhindern.

55. Nadjombe bringt den Ball rechts rein, im Zentrum ist Brill zur Stelle.

54. Rakk hebt den Ball rechts am Fünfmeterraum an den linken Pfosten. Das allerdings so hoch, dass Zografakis nicht rankommt.

+++ Die Partie ist etwas verflacht derzeit. Immerhin: Die Löwen lassen keine Chancen zu.

53. Najjar will rechts starten, stand aber im Abseits.

51. Jones wird im Strafraum der Mainzer von Trapp gestoppt, bevor er abschließen kann.

49. Nadjombe versucht sich auf der linken Seite durchzusetzen - das gelingt nicht.

48. Brill dribbelt sich durch den Strafraum, wird von Derstroff gestoppt. Der Ball landet bei Jones, der sich aber ebenfalls nicht durchsetzen kann.

47. Die Löwen starten im Gegenzug einen Konter, der aber schon auf Höhe der Mittellinie gestoppt wird.

47. Ecke für Mainz. Müller führt aus. Vorm Tor steigt Weyh zum Kopfball auf und bringt den Ball aus der Gefahrenzone.

46. Weyh fängt eine Hereingabe von Müller von links ab, die für Shabani bestimmt ist, der im Zentrum gestartet war.

+++ Beide Mannschaften spielen unverändert.

Weiter geht‘s. Die zweite Halbzeit läuft.

+++ In der Pause wird nun Trikot-Sponsor Markus Krebs noch einmal allen Fans vorgestellt. Der Comedian scheint viele Fans zu haben im Auestadion: Es gibt ordentlich Applaus.

Sören Gonther, Jens Rose und Trikotsponsor Markus Krebs im Auestadion. © Andreas Fischer

+++ Es ist ein gutes Regionalliga-Spiel. Der KSV hat stark begonnen. Mainz hatte dann die besseren Torchancen. In Führung sind aber die Gastgeber gegangen. Passt also alles aus Kasseler Sicht.

+++ 1:0 führen die Löwen nach 45 Minuten.

Pause hier im Kasseler Auestadion.

+++ Mittlerweile stehen beide aber wieder.

45.+1 Nach einem Zusammenstoß am Strafraum der Löwen müssen Derstroff und Weyh behandelt werden. Die Partie ist daher unterbrochen.

45. Auch Mainz kann gefährlich. Derstroffs Flanke kommt allerdings etwas zu hoch, sodass Mata nicht mit dem Kopf ran kommt.

45. Zografakis spielt auf Jones, der aus etwa 12 Metern abzieht - das allerdings übers Tor der Gäste.

+++ Kurz vor der Pause stehen hier im Stadion zum ersten Mal alle.

43. Nadjombe fängt den Ball nach einem Pass von Jones im Strafraum der Mainzer ab, sodass Kassel nicht zum Abschluss kommt.

42. Auch im Strafraum der Kasseler wird es hektisch. Weyh fälscht einen Schuss so ab, dass der Ball an der Latte landet. Aber ohnehin alles halb so wild: Vorher war schon Abseits angezeigt.

+++ Nach einem von Dzemailji geschossenen Freistoß landet der Ball bei Weyh, der ihn auf Jones passt, der wiederum am linken Pfosten einschiebt.

+++ In der 40. Minute gehen die Löwen in Führung!

Tooooooooooooooooooor für den KSV!!!

37. Zografakis mit einer weiten Flanke auf den rechts startenden Jones, der da aber nicht rankommen kann.

36. Müller stoppt Bräunling unnötig hart nahe der Seitenlinie.

34. Sararer stoppt Müller fair in der Hälfte der Löwen, wird trotzdem vom Unparteiischen zurückgepfiffen - und sieht dann Gelb wegen Meckerns.

+++ Die besseren Abschlüsse hatten bisher die Gäste ...

31. Nächste Chance für Mainz. Richters Schuss segelt knapp über der Latte hinweg.

30. Bräunling startet auf der rechten Seite etwas zu spät, weiß sich gegen Müller nur mit wegdrücken zu helfen, sodass in dieser Szene schnell Schluss ist, weil Schiri Heim unterbricht.

29. Mißbach hat Mühe, Derstroff an der Strafraumgrenze aufzuhalten. Der Mainzer passt auf Rupil, der sträflich freisteht und das zum Abschluss nutzt - den Ball aber übers Tor legt.

+++ Der KSV ist weiter das bessere Team, was fehlt, ist der entscheidende Pass in den Strafraum, der für den Abschluss sorgt. Und: Mainz wird langsam stärker.

25. Rupil tritt an - und drischt den Ball mit ordentlich Schmackes in die Mauer.

24. Foul von Weyh an Richter. Es gibt Freistoß für Mainz - aus durchaus guter Position. 20 Meter sind‘s bis zum Tor.

21. Rupil führt die Ecke aus. Löwen-Schlussmann Langhoff muss einmal nachfassen, hat den Ball dann aber sicher.

20. Shabani setzt sich gegen Brill durch und passt auf Mata, der den Ball reinspielt. Weyh klärt auf Kosten einer Ecke.

+++ Der Kasseler wird nahe der Seitenlinie kurz behandelt, kann dann weitermachen.

18. Mata steigt von hinten etwas arg übermotiviert gegen Najjar ein - und sieht dafür die gelbe Karte.

16. Zografakis versucht es mit einer Hereingabe von links, wird aber geblockt.

14. Es gibt die erste Gelbe in diesem Spiel. Der Mainzer Wilhelm zieht sie - nach einem Foul an Brille nahe des Mittelkreises.

+++ Die Löwen sind bisher das bessere Team, haben deutlich mehr Ballbesitz. Von Mainz ist derzeit nicht viel zu sehen.

13. Bräunling köpft, Najjar bringt den Ball dann von rechts rein. Im Zentrum findet sich allerdings kein Abnehmer.

12. Nadjombe stoppt Zografakis im Strafraum, bevor es gefährlich werden kann.

11. Hartmann klärt den Ball auf Kosten einer Ecke bevor Jones im Zentrum rankommen kann. Die Ecke können die Löwen dann nicht nutzen.

10. Hartmann mit einer weiten Flanke. Die ist für Ken Mata bestimmt, kommt aber zu weit und landet so bei KSV-Schlussmann Franz Langhoff.

7. Bräunling versucht sich auf der rechten Seite durchzusetzen, wird von gleich zwei Mainzern in die Zange genommen und kann den Ball so nicht reinbringen.

6. Sararer spielt den Ball in den Strafraum der Mainzer. Der kommt etwas weit, sodass Zografakis nicht rankommt.

+++ Im Vorfeld gab es ja Diskussionen unter den Fans, weil das KSV-Trikot orange enthält. Das ist heute kein Thema, denn: Die Löwen spielen in schwarz.

+++ Die Löwen starten - ihr lest es - schwungvoll.

3. Flanke von Dzemaiji von rechts, Zografrakis trifft den Ball dann nicht richtig, sodass der vorbeigeht.

2. Freistoß für den KSV. Sararer führt aus, drischt den Ball in die Mauer.

1. Schöner Angriff der Kasseler. Sararer schließt von der Strafraumgrenze ab, wird aber geblockt. Mehrere Löwen reklamieren da Handspiel - Schiri Lukas Heim entscheidet anders.

+++ Die Löwen spielen heute mit Viererkette und zwei Sechsern.

Los geht‘s. Das Spiel läuft. Auf geht‘s Löwen!

Der KSV startet in die neue Saison © Andreas Fischer

+++ Die Mannschaft der Nordhessen ist wegen der vielen Ab- und Neuzugänge tatsächlich eine Wundertüte für die Fans. Es starten heute gleich fünf Neuzugänge.

+++ Draußen haben sich lange Schlangen an den Eingängen gebildet. Das Wetter ist für den Saisonauftakt aber auch wirklich perfekt.

+++ Offenbach hat gestern zum Auftakt verloren. Was meint ihr, wie geht das Spiel heute hier in Kassel aus?

+++ Spannend wird, welches Mittel die Löwen gegen Ken Mata finden. Der Mainzer wird als starkes Talent gehandelt.

+++ Und immerhin: Die Fans, die schon im Stadion sind, empfangen die Löwen, die gerade zum Aufwärmen kommen, mit ordentlich Beifall.

+++ Im Stadion ist es eine gute halbe Stunde vor Spielbeginn noch sehr leer. Draußen auf dem Vorplatz ist aber einiges los.

+++ Hier gibt‘s erstmal die Aufstellung der Kasseler für euch:

Langhoff, Franz

Mißbach, Alexander

Weyh, Kenny

Brill, Frederic

Sararer, Sercan

Rakk, Steven

Zografakis, Nikos

Dzemailji, Faton

Bräunling, Cornelius

Jones, Nasuhi-Noah

Najjer, Nael

Ersatzbank:

Gröteke, Nicolas

Kang, Mingi

Itoi, Takero

Durna, Serkan

Meha, Alban

Gösweiner, Thomas

Schlosser, Merlin

Stendera, Nils

Iksal, Lukas

Und die der Gäste:

Mohn, Tristan

Nadjombe, Jean Marie Bertrand

Trapp, Maurice

Richter, Marc

Derstroff, Julian Maurice

Rupil, Timothé

Shabani, Eniss

Hartmann, Hans Juraj

Wilhelm, Lasse

Müller, Tim

Mata, Tyron Ken James

Ersatzbank:

Hoffmann, Leon

Pavisic, Stjepan

Linsmayer, Denis

Schmidt, Danny

Martinovic, Ivan

Müller, Marcus

Seven, Justin Noah

Götze, Justus Klaus

Pestic, Dominik

+++ Heute im Stadion ist auch der neue Trikot-Sponsor der Löwen, Comedian Markus Krebs. Die Spieler tragen dank ihm den Slogan „Brennholzverleih“ auf der Brust.

+++ Den Kasselern stehen abgesehen von den langzeitverletzten Jonas Weyand, Hendrik Starostzik und Tim Dierßen und dem gesperrten Maurice Springfeld alle Spieler zur Verfügung.

+++ Löwen-Trainer Tobi Damm hat sich vor dem Spiel zuversichtlich gezeigt, dass seiner Mannschaft heute gegen die Reserve des FSV Mainz 05 ein guter Start in die neue Spielzeit gelingt. „Es liegt nur an uns selbst. Wenn wir gut in die Partie kommen, werden wir sicher ein erfolgreiches Spiel bestreiten.“

+++ Herzlich willkommen aus dem Kasseler Auestadion - zum ersten Spiel der neuen Saison.

Alle Artikel zum KSV Hessen Kassel finden Sie auf der KSV-Themenseite. Auch bei Facebook informieren wir regelmäßig über alles wichtige rund um die Löwen. Alle Spieltagsergebnisse und die Tabelle finden Sie auf tabellen.hna.de.