Enorm wichtiger Sieg im Abstiegskampf: KSV Hessen gewinnt zuhause 1:0 gegen Mainz II

Von: Maximilian Bülau

Er zeigt es an: Es geht aufwärts. Für den KSV Hessen Kassel und Torschütze Sercan Sararer, der gegen Mainz das 1:0 erzielte. Dieses Bild wurde im Heimspiel gegen den VfR Aalen aufgenommen. © Andreas Fischer

Der Abstiegskampf spitzt sich zu. Am viertletzten Spieltag gelang dem KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest ein enorm wichtiger 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die Reserve des 1. FSV Mainz 05.

Kassel – Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage beim TSV Steinbach in der vergangenen Woche nahm KSV-Trainer Tobias Damm keine Änderung in der Startelf vor. Die Löwen hatten sich in weißen T-Shirts mit der Nummer „14“ auf dem Rücken warmgemacht. Vorn stand „Wir stehen hinter dir“. Diese Botschaft ging an Tim Dierßen, der sich zum vierten Mal das Kreuzband gerissen hat und wieder lange ausfallen wird.

Die, die spielen konnten und durften, machten es aber richtig gut gegen die Mainzer Reserve. Zwar hatte der KSV ein wenig Glück, als Danny Schmidt aus kurzer Distanz die erste gute Möglichkeit der Partie vergab. Kaito Mizuta hatte zuvor wunderbar in die Gasse auf Suliman Marlon Mustapha gesteckt, der zurückgelegt (7.). Doch auch die Löwen hatten früh eine erste gute Chance. Noah Jones gewann den Ball in der Mainzer Hälfte von Lucas Laux und spielte einen tollen Pass auf Lukas Iksal. Doch der erste Kontakt des Angreifers, der am Samstag 29 Jahre alt geworden war, war nicht gut, Gäste-Keeper Tristan Mohn war so vor ihm am Ball (9.).

Der KSV hatte in der Folge in einer recht ausgeglichenen Partie die besseren Möglichkeiten. Sercan Sararer legte von links in die Mitte, zwei Mainzer behinderten sich gegenseitig, der Ball rutschte durch zu Jones – der volley abzog, das Spielgerät aber nicht richtig traf (12.). In Minute 20 zog Presley Pululu aus der eigenen Hälfte los und ließ gleich drei Gegenspieler stehen, sein Pass auf Sararer war dann aber etwas zu scharf. Zwei Minuten später war es erneut der starke Pululu, der aus 20 Metern abzog, viele jubelten bereits. Doch der Ball war nur vom Gestänge hinter dem Tor ans Netz geprallt.

Die Löwen spielten ein Pressing, das funktionierte, und kamen mit einem guten Timing in die Zweikämpfe. Es bliebt dennoch eine Partie auf Augenhöhe. In der die Gäste dann zehn Minuten vor der Pause stärker wurden. Das Führungstor für die Kasseler kam so nicht überraschend, aber zu einem fast perfekten Zeitpunkt. Es lief schon die Nachspielzeit in Hälfte eins, als Nael Najjar eine Flanke von der rechten Seite schlug, die nicht richtig geklärt wurde. Nils Stendera fiel der Ball vor die Füße. Der hätte schießen können, blieb aber ruhig und spielte einen Pass auf den freistehenden Sararer. Der 33-Jährige verwandelte mit einem Schlenzer ins lange Eck (45.+1). Es ging also mit einer Führung in die Halbzeit.

Den zweiten Durchgang eröffneten erneut die Gäste mit der ersten Chance, Mizuta zog von links ab (53.). Und wieder konterten die Löwen wenig später ihrerseits mit einer noch besseren Chance. Nach einer Sararer-Ecke kam Kevin Nennhuber zum Kopfball, der Ball lag plötzlich vor Michael Glücks Fuß, wenige Meter vor dem Tor. Doch dessen Abschluss verunglückte (56.). 60 Sekunden später ein Pass von Pululu auf Sararer – sein Schuss trudelte abgefälscht ins Aus. Die Löwen hatten alles im Griff. Es fehlte nur das zweite Tor.

Das hatte Jones in der 71. Minute auf dem Fuß. Oder besser gesagt: Auf dem Kopf. Doch auch sein Kopfball flog vorbei. Und so ging die Partie weiter. Mit einem starken KSV. Aber auch mit der Angst, dass hier doch noch der Ausgleich fallen könnte. Zum Beispiel, als der eingewechselte Julian Mairice Derstroff abzog (79.), Marlon Sündermann aber zur Ecke klärte. Die Löwen ließen sich in die eigene Hälfte fallen, wollten dieses 1:0 über die Zeit bringen, Mainz fiel wenig ein. In Aalen hatte Abstiegskonkurrent Worms gerade einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung gedreht. Umso wichtiger wäre dieser Sieg für den KSV. Umso wichtiger war dieser Sieg für den KSV. Denn die Löwen brachten das 1:0 über die Zeit. (Maximilian Bülau)

Kassel: Sündermann - Najjar, Glück, Nennhuber, Springfeld, - Brill, Stendera - Iksal (65. Döringer), Sararer (86. Rakk), Pululu (78. Dawid) - Jones (86. Mogge)

Mainz: Mohn - Kraft (75 Derstroff), Hartmann, Laux (46. Trapp), Crljenec (88. Bulic), Putö - Sabani (46. Richter), Shabani - Mizuta, Mustapha (75. Curci), Schmidt

SR: Prigan (Deizisau) - Z: 1917

Tore: 1:0 Sararer (45.+1)

Gelbe Karten: Stendera, Mogge / Sabani, Laux, Shabani, Mohn, Petö