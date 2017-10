Löwen empfangen den SC Freiburg II: Innen muss der Siggi wieder ran

Kassel. Freiburg II kommt am Feiertag. Familientag ist auch noch – für Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel ist am Feiertag alles andere als frei. Um 14 Uhr geht es los im Auestadion.

Und nach zuletzt zwei durchwachsenen Auftritten sagte Trainer Tobias Cramer: „Spielerisch sind wir grad nur bei 80 Prozent.“ Das soll sich heute ändern. Wissenswertes zum Spiel.

F WIE FREIBURG

Der Talentschuppen des Bundesligisten ist Aufsteiger, spielt aber meist nicht so. Freiburg hat gegen Mannheim gewonnen. Und gegen Saarbrücken. Und auch gegen Offenbach. Mehr Ausrufezeichen geht kaum.

Aber: zuletzt drei Spiele ohne Sieg und ein 0:1 daheim gegen Ulm. Trainer Cramer nennt Teams wie Freiburg meist Wundertüte. Man weiß halt nicht, was drinstecken wird in der Aufstellung. Erst recht nicht, wenn die erste Mannschaft Länderspielpause hat und durchaus Spieler ins Regionalliga-Team stecken könnte.

F WIE FINDUNGSPHASE

Ist der Zustand, in dem sich die Löwen grad ein wenig befinden – wie Cramers Eingangszitat schon zeigt. An den starken Saisonauftakt konnte der KSV gegen Elversberg und in Völklingen nicht anknüpfen. Cramer will das zurecht nicht überbewertet wissen, sagt aber auch: „Wir müssen wieder mehr Aufwand in Trainingsarbeit legen.“

Und: „Vielleicht ist etwas Spannung verloren gegangen.“ Das vor allem mit Blick darauf, dass sein Team den Ballast vom Neun-Punkte-Abzug überaus schnell abgearbeitet hat. Der Trainer kann dem 1:1 in Völklingen aber auch eine gute Seite abgewinnen: „Wie in der vergangenen Saison zeigen wir eine Reaktion und verlieren keine zwei, drei Spiele am Stück. Das ist sehr wichtig.“

V WIE VERTEIDIGUNG

Alles auf Anfang ist hier das Motto. Weil Niklas Künzel nach Gelb-Rot in Völklingen gesperrt ist, gilt in der Innenverteidigung: Siggi muss wieder ran. Sergej Evljuskin rückt also aus dem defensiven Mittelfeld wie schon zu Saisonbeginn zurück an die Seite von Lucas Albrecht. Sein Trainer hat da vollstes Vertrauen. „In der zweiten Halbzeit gegen Elversberg musste er ja auch wieder als Innenverteidiger agieren. Er hat das richtig stark gemacht“, sagt Cramer.

F WIE FAMILIENTAG

Dafür wird heute im Auestadion mal wieder die Osttribüne geöffnet. Für nur 20 Euro kommen Vierergruppen, bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern, bereits ins Stadion. Ab 10 Uhr gibt es auf dem Stadionvorplatz ein Kinderprogramm mit Seifenblasen, Luftballons, Clowns und Ähnlichem. Maskottchen Totti ist auch da. Und am Ende sollen alle gemeinsam möglichst drei Punkte feiern.

F WIE FORMATION

Schmeer, Szimayer, oder – so wie es ihm eigentlich am liebsten wäre – beide, das ist die Frage, über die Tobias Cramer „noch eine Nacht schlafen muss“. Die Formation muss halt zur Taktik passen. Aussehen könnte sie so:

KSV Hessen: Hartmann – Schmik, Albrecht, Evljuskin, Brandner – Brill – Merle, Schmeer, Bravo Sanchez, Korb – Szimayer.