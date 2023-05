KSV Hessen verpflichtet Japaner Takero Itoi

Von: Björn Mahr

Takero Itoi (Mitte), zukünftiger KSV-Spieler, hier mit dem Sportlichen Leiter Ingmar Merle (links) und KSV-Geschäftsführer Sören Gonther. © KSV Hessen/Privat

Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel meldet den ersten Neuzugang für die nächste Saison: Der 25 Jahre alte Rechtsaußen Takero Itoi kommt vom Nordost-Regionalligisten FC Carl-Zeiss Jena. Wie der KSV mitteilt, erhält Itoi bei den Löwen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr.

„Er bringt eine hohe Variabilität im Spiel mit, und er wird uns mit seinem Tempo und Aggressivität mit und gegen den Ball sofort qualitativ verstärken und dabei helfen, in der neuen Saison erfolgreichen Fußball zu spielen“, sagt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther über den dribbelstarken Spieler.

Der Japaner Itoi („ich kann es kaum abwarten, für den KSV zu spielen und mit der Mannschaft Vollgas zu geben“) absolvierte in dieser Saison zwölf Spiele für Jena. Ihm gelang dabei ein Treffer. Zuvor spielte er unter anderem für den FC Gießen in der Südwest-Gruppe, in denen er zweimal traf. (Björn Mahr)