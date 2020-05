Jetzt steht es fest: KSV Hessen steigt in die Regionalliga auf

Kassel – Die Achterbahnfahrt hat ein Ende. Der KSV Hessen Kassel steigt in die Regionalliga Südwest auf.

Diese Entscheidung trafen Spielkommission und Gesellschaftversammlung am Abend.

Sie entschieden, dass die Saison abgebrochen wird, Saarbrücken in die 3. Liga aufsteigt, es keine Absteiger gibt – aber vier Aufsteiger. Das ist neben den Meistern Eintracht Stadtallendorf, dem VfB Stuttgart II und dem TSV Schott Mainz eben auch der KSV Hessen. Wir die Löwen selbst vorgeschlagen hatten, wurde zur Ermittlung des vierten Aufsteigers die Quotientenregelung zwischen den drei Zweiten der Oberligen aus Hessen, Rheinland-Pfalz/Saar und Baden-Württemberg angewandt. Der KSV Hessen liegt dabei mit einem Quotienten von 2,14 vor den Konkurrenten.

Nach zwei Jahren in der Hessenliga glückte dem KSV nun am Grünen Tisch die Rückkehr in die vierthöchste deutsche Spielklasse.

Weitere Informationen und Stimmen lesen Sie in unserer morgigen Print-Ausgabe.