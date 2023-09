Seit 3000 Tagen ein Löwe: Kapitän Frederic Brill erwartet mit dem KSV Hessen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Von: Björn Mahr

Er geht voran: KSV-Kapitän Frederic Brill, der nach einer Sperre in den Kader der Löwen zurückkehrt. © andreas Fischer

Kapitän Frederic Brill empfängt mit dem KSV Hessen in der Fußball-Regionalliga Südwest morgen ab 14 Uhr zum Hessenderby die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Kassel – Sein erstes Training beim KSV Hessen absolvierte Frederic Brill Mitte Juni 2015. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten hieß damals Matthias Mink. Und der heutige Löwen-Trainer Tobias Damm war seinerzeit ein Mitspieler Brills. Das ist nun 3000 Tage her.

„Es kommt mir auch so lange vor“, sagt Brill. „Vorher war ich, von der Jugend einmal abgesehen, nie länger als ein, zwei Jahre bei einem Verein.“ Es habe aber schon den Plan gegeben, „länger bei einem Klub zu bleiben.“ Beim KSV ist er nun in seine neunte Saison gegangen. Zum Heimspiel morgen ab 14 Uhr im Auestadion gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird er die Kasseler als Kapitän anführen, nachdem er zuletzt wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt war. „Er ist ein absoluter Führungsspieler, auch außerhalb des Feldes“, lobt Tobi Damm den Mann mit der Nummer acht. Und fügt an: „Freddy ist nicht umsonst unser Kapitän.“

Wenn Brill zurückblickt auf die Zeit beim KSV fallen ihm seine ersten Pflichtspiele für die Nordhessen ein. Zum Auftakt der Serie 2015/16 stellte sich der hessische Rivale Kickers Offenbach im Auestadion vor. „Ich weiß noch, dass wir in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich erzielt haben“, sagt der 31-Jährige. Kurz darauf direkt der nächste Höhepunkt: In der ersten Runde des DFB-Pokals schlugen sich Brill und sein Team beim 0:2 gegen Hannover 96 achtbar. Insgesamt 226 Pflichtspiele bestritt der defensive Mittelfeldspieler für die Kasseler – in den vergangenen 3000 Tagen.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist dem gebürtigen Saarländer aber die Reaktion der Mannschaft, der Verantwortlichen, des KSV-Umfelds und der Fans auf die Insolvenz des Vereins im Sommer 2017. „Als ich die Nachricht bekam, war es zunächst ein Scheiß-Gefühl“, erinnert sich Brill. „Wie aber dann alle hier damit umgegangen sind, wie die Mannschaft zusammengerückt ist, wie eng das Band zwischen Team und Fans war, das war dann einfach geil. Alle haben geholfen, den Karren wieder flottzumachen.“

Auf einen harten Kampf ganz anderer Art müssen sich Brill und die Löwen morgen einstellen, wenn der Klub aus Fulda zu Gast ist. „Ein superschweres Spiel“, warnt der Spielführer, „Barockstadt ist richtig gut gestartet. Das wird eine Herausforderung.“ In der Tabelle haben die Osthessen bereits elf Punkte auf dem Konto. Wenn der KSV Hessen also gewinnt, würde er mit der SG nach Zählern gleichziehen.

Dazu braucht es aber eine genauso engagierte und couragierte Vorstellung wie vor eineinhalb Wochen gegen Eintracht Frankfurt II. „Da haben wir eine Marke gesetzt“, erklärt der erfahrene Brill rückblickend. 2:2 stand es nach 90 packenden Minuten vor mehr als 4500 Fans im Kasseler Auestadion. „Diese Leistung müssen wir nun bestätigen.“ (Björn Mahr)

Tobias Damm warnt vor Fulda Die personelle Situation beim KSV hat sich entspannt. Neben Kapitän Frederic Brill stehen auch die zuletzt fehlenden Maurice Springfeld (Gelb-Rote Karte) und Thomas Gösweiner (Muskelverhärtung) wieder zur Verfügung. Auch Sercan Sararer sollte morgen gegen Fulda-Lehnerz einsatzbereit sein. Den Gegner stuft Trainer Tobias Damm als „sehr gefährlich“ ein: „Fulda hat seine Neuzugänge gut integriert.“