Zweites Heimspiel, zweiter Sieg: KSV Hessen Kassel gewinnt gegen Stuttgart

Von: Marie Klement

Sie lagen zurück, hatten gegen die Stuttgarter Kickers vor allem in Halbzeit eins Schwierigkeiten. Doch dann drehte der KSV Hessen Kassel das Spiel. Der Ticker zum Nachlesen.

KSV Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers 2:1 (Endstand)

Tore: 0:1 Braig (42. Minute), 1:1 Meha (47.), 2:1 Meha, (53., Elfmeter) Gelbe Karten: Brill, Rakk, Sararer, Stendera, Langhoff - Antlitz Zuschauer: 3016

+++ In den ersten 45 Minuten lief es nicht rund für die Nordhessen, die mit einem Rückstand in die Pause gingen. Nach der Pause und auch dank der Wechsel - Meha traf doppelt - drehten die Kasseler aber das Spiel.

+++ 2:1 gewinnen die Löwen - und bleiben damit zuhause in dieser noch sehr jungen Saison ungeschlagen.

Schluss hier im Auestadion!!!

90.+4 Jetzt nochmal die Löwen. Kang darf noch aus sieben, acht Metern abziehen - scheitert aber an Dornebusch.

90.+3 Dzemailji schlägt den Ball raus, bevor Antlitz rankommen kann. Jones kann dann durchstarten, wird aber von vier Mann festgesetzt und kommt so letztlich nicht zum Abschluss.

90.+2 Es gibt eine weitere Gelbe Karte - gegen den Co-Trainer der Kickers.

90.+1 Es wird nochmal gefährlich vorm Tor der Nordhessen. Kolbe verlängert aus kürzester Distanz nach einem Freistoß - das aber knapp drüber.

+++ Vier Minuten wird nachgespielt.

90. Freistoß für Stuttgart. Keeper Dornebusch schlägt den Ball weit nach vorne - im Strafraum der Löwen kommt dann aber kein Mitspieler ran.

89. Langhoff zieht nun noch eine Gelbe Karte - wegen Zeitspiels.

89. Nach einer Hereingabe faustet Langhoff den Ball aus der Gefahrenzone. Maier darf dann freistehend abziehen - legt den Ball aber drüber.

86. Meha zieht einfach mal aus 30 Metern ab. Kickers-Schlussmann Dornebusch ist dann aber zur Stelle.

+++ Es gibt noch die offizielle Zuschauerzahl: 3016 Fans sind im Stadion.

85. Noch ein Wechsel bei den Löwen. Springfeld geht nun vom Platz, Mißbach nun im Spiel.

+++ Die Luft ist gerade etwas raus, das Spiel dümpelt vor sich hin - ohne dass es eine der Mannschaft überhaupt in den Strafraum der anderen schafft.

83. Das Spiel ist unterbrochen, nachdem Springfeld den Ball weit rausschlägt und sich dabei verletzt. Nach einer kurzen Pause kann der Löwe aber weitermachen.

81. Doppelwechsel Braig und Mauersberger gehen, Riehle und Kalajdzic kommen.

80. Schmidts bringt den Ball von links gefährlich vors Tor der Löwen. Und da? Steht Langhoff genau richtig und sichert den Ball.

78. Wechsel bei den Kasselern: Jones ist nun im Spiel, Gösweiner ist runter.

76. Riesen Parade von Langhoff!!! Nach einem gut geschossenen Freistoß von Dinklhuber steigt Polauke zum Kopfball hoch und köpft gefährlich. Langhoff kann den Ball gerade noch über die Latte lenken. Stark! Die folgende Ecke können die Gäste dann nicht nutzen.

74. Freistoß für den KSV nach einem Foul von Blank an Gösweiner. Stuttgart verhindert in dieser Szene aber, dass die Nordhessen torgefährlich werden.

72. Wechsel bei den Löwen: Für Zografakis kommt Kang.

69. Weyh klärt eine Flanke zur Ecke - die die Stuttgarter zunächst nicht nutzen können. Dann aber kommt Blank angerauscht und schießt hart - das allerdings knapp vorbei.

+++ Die Löwen gefallen mir in Halbzeit zwei deutlich besser als in den ersten 45 Minuten. Es läuft mehr zusammen - und das obwohl Stuttgart defensiv kompakt arbeitet.

67. Einen Schuss von Schmidts blockt Weyh noch ab, dann darf aber Maier abziehen - und es wird brandgefährlich. Denn der geht gaaaanz knapp links vorbei.

+++ Das erste Mal wird der Wechsel hier im Stadion auf einer Wechseltafel angezeigt.

66. Doppelwechsel bei Stuttgart: Blank und Maier kommen für Campagna und Kiefer.

64. Dzemailji steigt im Strafraum der Löwen zum Kopfball hoch, sodass Dicklhuber nicht rankommen kann.

62. Gelbe Karte gegen Stendera nach einem Foul nahe der Mittellinie.

61. Nach einer Flanke von Dzemailji köpft ein Stuttgarter den Ball zurück. Das endet für die Kickers fast übel, denn Keeper Dornebusch ist gerade in der Vorwärtsbewegung, bekommt den Ball aber noch zu fassen.

60. Ecke für die Löwen. Meha tritt an. Im Zentrum ist aber Kolbe mit dem Kopf zur Stelle.

59. Gelbe Karte für Antlitz nach hartem Einsteigen von hinten.

57. Dicklhuber, der im letzten Spiel vier Treffer erzielt hatte, ist jetzt am Ball, kann sich an der Strafraumgrenze aber nicht durchsetzen und findet auch keine Anspielstation.

57. Es bleibt ein hartes Spiel. Dzemailji muss nach einem Zweikampf behandelt werden, kann dann aber weitermachen.

+++ Meha verwandelt in der 53. Minute eiskalt. Damit führt der KSV Hessen nun 2:1.

Toooooooooooooooooooooooooor für den KSV!!!

52. Elfmeter für den KSV nach einem Foul an Gösweiner! Der Löwe wird in dieser Szene von hinten am Trikot gezogen.

51. Ein Versuch von Kiefer landet direkt in den Armen von Langhoff.

49. Und es wird direkt wieder gefährlich am Tor der Stuttgarter. Diesmal ist es Stendera, der abzieht - das aber knapp links vorbei.

+++ Und ein Wechsel hat sich direkt gelohnt. Denn es ist Meha, der einen Freistoß direkt - wenn auch abgefälscht - verwandelt.

+++ In der 47. Minute gleichen die Löwen aus.

Toooooooooooooooooooooooooor für den KSV!!!

+++ Der KSV hat gewechselt: Meha und Stendera spielen jetzt für Bräunling und Rakk.

Weiter geht‘s. Die zweite Halbzeit läuft.

+++ Schon vor Wiederanpfiff gibt es Diskussionen im Mittelkreis. Wird wohl nochmal um die Schiedsrichterleistung in Halbzeit eins gegangen sein.

+++ Pfiffe gibt es dagegen für die Unparteiischen, als sie zurück auf den Platz kommen.

+++ Die ukrainischen Sportlerinnen holen sich mit ihrer Ästhetischen Gruppengymnastik auch in der Pause Applaus ab.

+++ 0:1 liegen die Löwen hinten. Das geht in Ordnung, die Gäste sind bisher das bessere Team. Aber: Wie der Stuttgarter Treffer entstanden ist, ist wegen des nicht geahndeten Fouls natürlich umstritten. Zumal es einige Szenen gab, in denen Fouls nicht gepfiffen wurden.

Pause hier im Kasseler Ausestadion.

45.+2 Aus dem folgenden Freistoß können die Gäste nichts machen, weil Rakk im Strafraum mit dem Kopf zur Stelle ist.

+++ Der Stuttgarter wird an der Linie weiterbehandelt.

45. Nach einem harten Zweikampf mit Weyh muss Braig in der Hälfte der Löwen behandelt werden.

44. Freistoß für die Löwen. Sararers Schuss kommt zu kurz, sodass Mauersberger als erstes am Ball ist.

+++ Auf den Rängen ist der Unmut entsprechen groß.

+++ Nach einem weiteren nicht geahndeten Foul an den Löwen nutzt Braig eine Flanke von rechts und haut den Ball rechts oben in den Winkel.

+++ In der 42. Minute gehen die Kickers in Führung.

Tor für Stuttgart.

41. Und immer wieder die Gäste. Jetzt versucht es Mauersberger von links, das aber zu harmlos - und so hat Langhoff den Ball erneut sicher.

40. Freistoß für Stuttgart. 30 Meter sind es bis zum Tor, Dicklhuber verwandelt direkt. Langhoff hat den Ball dann sicher.

39. Diese Ecke rächt sich zum Glück nicht. Antlitz köpft den Ball zwar - das allerdings weit am Kasseler Tor vorbei.

38. Schrecksekunde: Lanhoff lässt einen eigentlich harmlosen Kopfball durch die Finger rutschen - zum Glück nicht ins Tor - sondern auf Kosten einer Ecke.

37. Schiri Tobias Ewerhardy macht sich mit einer Reihe umstrittener Entscheidung hier bisher keine Freunde auf den Rängen. Auch jetzt ahndet er ein Foul an Sararer nicht, dafür aber eines vom Löwen an Kolbe.

35. Dickelhuber mit einem Versuch von der Strafraumgrenze - wird von Dzemailji geblockt. Der Ball landet bei Antlitz, der ebenfalls abzieht - und auch geblockt wird.

34. Kammerbauer bringt den Ball von links vors Tor, wo Antlitz köpfen darf. Dieser Versuch geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

31. Es gibt die nächste Gelbe Karte gegen die Nordhessen. Diesmal gegen Sararer - wegen Meckerns nach einem nicht gegebenen Foul.

31. Dzemailji mit einer Hereingabe von links. An der Strafraumgrenze hat Sararer viel Platz und zieht volley ab, trifft aber Ball nicht richtig. So bleibt‘s ungefährlich in dieser Szene.

29. Nochmal Najjar. Nochmal von rechts. Gösweiner köpft - trifft allerdings einen Gegenspieler.

29. Najjar bringt den Ball von rechts rein. Im Zentrum ist aber ein Stuttgarter als erster dran.

+++ Es gibt eine erste Trinkpause. Ist wirklich gut warm heute - aber immerhin bewölkt, sodass nicht auch noch die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt.

23. Freistoß für die Löwen. Sararers Hereingabe in den Strafraum wird aber direkt abgefangen.

+++ Der KSV läuft bisher etwas hinterher, leistet sich außerdem zu viele schnelle Ballverluste.

21. Rakk stoppt Mauersberger, der auf der linken Seite durchstarten will. Der Löwe sieht dafür die Gelbe Karte.

+++ Beide Fan-Lager machen hier weiter ordentlich Alarm. So ist hier heute richtig gute Stimmung.

19. Nach einer Flanke von rechts köpft Anlitz den Ball freistehend aufs Tor. Der kommt allerdings etwas zu hoch, sodass KSV-Schlussmann Langhoff nicht eingreifen muss.

+++ Jetzt stehen beide wieder, können wohl weitermachen.

18. Das Spiel ist unterbrochen, weil Weyh behandelt werden muss. Auch um Stuttgarts Braig wird sich gekümmert.

17. Antlitz vom Strafraum-Eck. Der kommt direkt auf Langhoff, der mit diesem Schuss so keine Probleme hat.

16. Nach einer Ecke darf Campagna recht frei abzieht, trifft den Ball nicht richtig. Keine Gefahr also.

14. Brill sieht nach einem vermeintlich Foul an Antlitz Gelb. Von hier aus sah das nach einem normalen Zweikampf aus. Weil es vorher schon einen Einwurf für die Gäste statt für die Kasseler gegeben hatte, ist die Stimmung auf den Rängen nun gut aufgeheizt. Es gibt die ersten „Schieber“-Rufe.

13. Zografakis kommt mit Tempo über links, spielt dann ins Zentrum, wo Bräunling aber nicht rankommt.

+++ Es ist ein absolut sehenswerten Spiel bisher, bei dem die Gäste das bessere Team sind, die Löwen aber auch erste Ausrufezeichen setzen.

9. Vorstoß von Sararer über links, spielt im Strafraum einen Doppelpass mit Zografakis. Das Abspiel auf Gösweiner kommt dann jedoch nicht an.

9. Ecke für die Kickers. Mauersberger führt aus, Langhoff faustet den Ball dann weg.

8. Dicke Chance für Stuttgart. Kiefer lässt vier Mann stehen und zieht aus zwölf Metern ab. Langhoff ist zur Stelle. Braig ist im Nachschuss ebenfalls nicht erfolgreich.

5. Nach einem Foul an Bräunling gibt es Freistoß für die Löwen. Sararer tritt an, seine Mitspieler können seinen Schuss im Strafraum der Gäste aber nicht verwerten.

4. Bräunling blockt einen Schuss von Kammerbauer von der Strafraumgrenze. Der Stuttgarter kann noch nachsetzen, bringt aber keinen Druck in seinen zweiten Versuch. Langhoff ist dann zur Stelle.

3. Ecke für die Kickers. Im Zentrum ist Weyh mit dem Kopf zur Stelle, bringt den Ball aus der Gefahrenzone.

2. Auch Stuttgart sorgt dafür, dass KSV-Keeper Langhoff das erste Mal zu tun bekommt. Kiefers Versuch hat der Löwe aber sicher.

1. Der KSV startet direkt einen ersten Angriff. Gösweiner passt auf Sararer, der ab er im Abseits stand. Richtig gefährlich wird‘s also zunächst nicht.

Los geht‘s. Das Spiel läuft!

+++ In den Fanblöcken ist schon vor dem Spiel ordentlich Alarm.

+++ Bevor es losgeht, zeigen die Gymnastinnen, was sie können. In der Pause gibt es dann eine zweite Kostprobe. Für die Aufführung und die Dankesworte vorweg gibt‘s Applaus von den Zuschauern.

+++ Heute hier im Stadion sind auch sieben junge Sportlerinnen aus der Ukraine, die Jens Rose und der KSV Hessen Kassel unterstützt haben, damit sie trotz des Krieges in ihrer Heimat an Meisterschaften teilnehmen können.

+++ Die Stuttgarter haben zuletzt gegen Koblenz gezeigt, wie offensivstark sie sind, gewannen 7:0. Dreifacher Torschütze war Kevin Dicklhuber, der auch heute von Beginn an spielt.

+++ Der KSV Hessen hat nach dem 2:0-Erfolg zum Auftakt gegen die Reserve des FSV Mainz 05 beim TSV Steinbach nach 2:0-Halbzeitführung noch 2:3 verloren. Aufsteiger Stuttgart – finanzstark und prominent besetzt – steht nach zwei Spielen und zwei Siegen an der Tabellenspitze.

+++ Hier gibt‘s erstmal die Aufstellung der Kasseler:

39 Langhoff, Franz

4 Weyh, Kenny

8 Brill, Frederic

10 Sararer, Sercan

15 Rakk, Steven

19 Gösweiner, Thomas

25 Zografakis, Nikos

27 Dzemailji, Faton

29 Bräunling, Cornelius

31 Springfeld, Maurice

32 Najjer, Nael

Ersatzbank:

34 Klußmann, Leon

2 Mißbach, Alexander

7 Kang, Mingi

11 Durna, Serkan

17 Meha, Alban

18 Amaniampong, Kaden Nana Kwaku Attakora

26 Stendera, Nils

30 Jones, Nasuhi-Noah

33 Iksal, Lukas

Und die der Gäste:

1 Dornebusch, Felix

3 Kammerbauer, David

5 Schmidts, Marcel

8 Campagna, Luigi

10 Dicklhuber, Kevin

18 Kolbe, Niklas

22 Braig, David

25 Polauke, Paul

28 Kiefer, Lukas

33 Antlitz, Niklas

38 Mauersberger, Christian

Ersatzbank:

16 Otto, Maximilian

7 Maier, Loris

13 Kohler, Jonas

15 Blank, Nico

17 Riehle, Konrad

20 Maier, Leon

27 Kalajdzic, Daniel

29 Stojak, David

37 Berisha, Flamur

+++ Im Stadion ist es noch recht leer, aber draußen ist schon ordentlich was los. Auch aus Stuttgart sollen zahlreiche Fans anreisen. Die ersten haben es sich schon im Gästeblock gemütlich gemacht.

+++ Ein herzliches Hallo aus dem Kasseler Auestadion.

