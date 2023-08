Rund um das KSV-Spiel: Komiker Krebs bejubelt, Torhüter Langhoff gefeiert

Von: Frank Ziemke, Torsten Kohlhaase

Auch er ist jetzt ein Löwe: Torwart Franz Langhoff gab ein starkes Debüt. © Fischer, Andreas

Dieser Auftakt im Auestadion hatte viel zu bieten. Beim Sieg des KSV Hessen gegen Mainz wurde Komiker Markus Krebs von den 3000 Zuschauern bejubelt, Torhüter Franz Langhoff bei seinem starken Debüt ebenso gefeiert wie die Torschützen Noah Jones und Nael Najjar, die am Ende vor der Fankurve die Gesänge anstimmten. Ein alter Bekannter war ebenfalls zu Besuch.

Rund um das Spiel:

Der Besuch, Teil 1

Markus Krebs war tatsächlich da. Der Comedian aus Duisburg, unter der Woche überraschend als Trikotsponsor verkündet, kam trotz Urlaubs und bevorstehender Hochzeit ins Auestadion – und war dort ebenso umringt wie bejubelt. Der 53-Jährige zeigte sich sehr bodenständig, hatte für jeden ein offenes Ohr – und trug wie alle, die ihn nach Kassel begleitet hatten, bereits das Trikot mit dem Logo seines Labels „Brennholzverleih“. In der Halbzeit verkündete er über Mikro: „Ich bin hier, wir ziehen das durch. Ich bin in der 70ern groß geworden und kenne den KSV als Traditionsverein.“ Und er dankte dem Kasseler Publikum: „Ihr habt mich so toll aufgenommen, vielen Dank dafür.“

Der Besuch, Teil 2

War ein alter Bekannter im Auestadion. Michael Krannich schaute an seiner alten Wirkungsstätte vorbei. Der frühere Geschäftsführer der Löwen wechselte 2019 nach Erfurt, wo er heute noch lebt. Seine kurze Amtszeit bei den Rot-Weißen verlief sehr unglücklich. Der Klub musste die erste Mannschaft zurückziehen, landete in der Oberliga. „Harte Zeiten waren das“, berichtete Krannich“, der sich freute, erstmals wieder im Auestadion zu sein.

Das Debüt

Klar, es gab viele davon, aber seines war das kurzfristigste: Franz Langhoff, erst vor eineinhalb Wochen verpflichtet, hütete das Tor der Löwen. Eine Premiere, die gleich ein Ernstfall war. „Die schwerste Entscheidung überhaupt“, sagte Tobias Damm. Doch sie war goldrichtig. Der 23-jährige gebürtige Gladbacher zeigte eine starke Leistung, verhinderte mit seinen Paraden mehrfach ein Gegentor. Wie das war, ohne vorherigen Test hinter einem neuen Team zu stehen? „Ungewöhnlich“, sagt Langhoff lachend. Nach einer intensiven Trainingswoche sei es aber super gelaufen. „Die Grundformationen vor einem sind ja immer ähnlich. Aber man muss sich auf die einzelnen Leute einstellen, darauf, wie sie ihre Rolle auslegen.“ Das gelang bis auf ein Missverständnis mit Alex Mißbach in Hälfte eins überraschend gut. Kein Wunder, dass Langhoff zufrieden war: „Wir haben auf den Platz gebracht, was die Leute sehen wollen.“

Die Stimmen

Nach den Feiern vor der Fankurve zeigten sich die KSV-Akteure sehr zufrieden. Torschütze Nael Najjar sagte: „Die Jungs waren hochmotiviert, die haben alle Gas gegeben. Bei meinem Tor zum 2:0 liegt der Ball nach Nikos Flanke plötzlich vor meinem Fuß und ich halte einfach mal drauf.“ Flankengeber Zografakis erklärte: „Wir wollten offensiv Fußball spielen. Und wir wollten unseren Fans im Auestadion etwas bieten. Ich bin überglücklich und denke, dass wir gute Werbung betrieben haben.“ Auch Innenverteidiger Kenny Weyh war bester Laune. Der 18-Jährige stand wie sein ebenfalls aus Dresden gekommener WG-Kollege Cornelius Bräunling in der Startformation, sagt: „So habe ich mir das gewünscht!“ Kapitän Frederic Brill stellte schließlich fest: „Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie wichtig der erste Sieg ist. Da mussten wir lange warten. Nun können wir schon am ersten Spieltag einen Haken dranmachen.“

Er ist jetzt ein Löwe: Komiker und Trikotsponsor Markus Krebs, hier mit KSV-Maskottchen Totti. © Fischer, Andreas