Hilfsaktionen für den KSV Hessen: Das Herz der Löwen schlägt

Es sind aufregende Tage rund um die Löwen. Und es sind Tage, in denen sich mancher leicht verwundert die Augen reiben wird.

Ist das nicht großartig, was die Fans des KSV an Einfallsreichtum und Einsatz zeigen, was sie an Zeit opfern, um ihrem Verein zu helfen? Es wird versteigert, gespendet, gesungen, gesammelt, und, und, und ...

So viel Kreativität, die da gezeigt wird. So viel Herzblut. Das muss einen Verein stolz machen, der es seinen Anhängern in der Vergangenheit nicht immer leicht gemacht hat. Zu all dem gesellt sich ein bewundernswerter Realismus: Die Löwen-Anhänger wissen, dass sie allein diesem KSV nicht aus der Klemme helfen können. Aber sie wissen auch, dass ihre Initiative dringender nötig ist denn je.

Das Auestadion füllt sich nicht mehr von allein. Und die Sponsoren kommen nicht, nur weil sie freundlich gebeten werden. Die Fans aber sammeln gerade viele Sympathien für ihren Klub. Sie geben ihm ein Gesicht, eine Idee. Sie können entscheidend dazu beitragen, diesen KSV wieder attraktiver zu machen für Geldgeber. Weil er neben dem gelungenen Neuanfang auf dem Platz auch eine lebendige Basis zu bieten hat.

Auch aus diesem Grund werden wir in den kommenden Tagen und Wochen viele der kleinen und größeren Unterstützer-Ideen vorstellen. Ideen, die zeigen können, warum der KSV für Kassel vielleicht wirklich unverzichtbar ist. Denn eines zeigen die Fans derzeit deutlich: Das Herz der Löwen schlägt.

Ein Kommentar von Frank Ziemke