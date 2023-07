KSV Hessen: Jonas Weyand operiert, Leon Klußmann kommt

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Leon Klußmann © Imago/Otto Krschak

Das Spiel hatte noch gar nicht begonnen, da gab es schon den ersten großen Rückschlag der Saison für den Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Einer Saison, die noch gar nicht begonnen hat.

Kassel – Beim Warmmachen vor dem Test am Mittwochabend gegen Verbandsligist TSG Sandershausen verletzte sich der neue Löwen-Torhüter Jonas Weyand am Knie. Einen Tag später stand dann fest: Der 22-Jährige, der vom 1. FC Kaiserslautern nach Kassel gekommen ist, hat sich einen Außenmeniskusriss zugezogen. Bereits am Donnerstagmorgen wurde Weyand operiert. In den kommenden Wochen wird er fehlen.

Beim 3:3 (3:1) gegen Sandershausen sollte Weyand eigentlich über 90 Minuten im Tor stehen, sagte Trainer Tobias Damm gestern. Stattdessen begann Jonas Labonte, nach der Halbzeit stand Leon Klußmann zwischen den Pfosten. Der 20-Jährige ist der zweite neue Keeper beim KSV, wurde gerade erst von Fortuna Düsseldorf II geholt. In der Regionalliga West kam Klußmann in der abgelaufenen Spielzeit auf 14 Einsätze er stammt aus Essen.

Klußmann wird sich nun vorerst mit Nicolas Gröteke um den Job als Nummer eins streiten. „Er hat das Potenzial dazu, dafür haben wir ihn geholt“, sagt Damm. Labonte wird bis zu Weyands Rückkehr dritter Torhüter sein. Der nächste Test steht morgen zuhause gegen Jena an (14 Uhr). (Maximilian Bülau)